Pour le professeur Claude Muller, il n'y a pas à craindre un variant émergent plus dangereux. Il plaide toutefois pour des mesures à l'égard des voyageurs provenant de l'Empire du Milieu.

«Il faut tester les voyageurs en provenance de Chine»

C'est, comme qui dirait, une impression de déjà-vu qui inquiète l'Europe. Le nombre de nouvelles contaminations explose en Chine depuis la toute récente levée des restrictions sanitaires. Après avoir appliqué une politique ultra-stricte du «zéro covid» pendant trois ans, le pays autorise à nouveau ses habitants à voyager à l'étranger au moment où les incidences sont particulièrement inquiétantes. Une situation qui fait craindre le pire et qui a conduit une douzaine de pays à imposer de nouvelles règles aux voyageurs en provenance de l'Empire du Milieu. Ceux-ci demandent désormais un test négatif aux voyageurs avant leur vol.

Au Luxembourg, le gouvernement a récemment indiqué qu'il n'était, du moins pour le moment, «pas prévu» d'imposer des tests covid ou d'autres restrictions aux personnes arrivant de Chine. Même son de cloche du côté du centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) qui a expliqué que les pays de l'UE «ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés» et que les «variants circulant en Chine circulent déjà dans l'UE». Néanmoins, ce n'est pas l'avis du professeur et docteur Claude Muller, virologue et immunologiste au Luxembourg Institute of Health. Il s'explique.

Les États membres de l’Union européenne doivent discuter mercredi d’une réponse commune à adopter à l’égard des voyageurs venant de Chine, ou l’épidémie de Covid-19 apparaît hors de contrôle. Ressentez-vous également la même chose ?

Pour moi, il est clair que les voyageurs en provenance de Chine doivent être pris en charge de la même manière que nous l'aurions fait avec les autres voyageurs lorsque nous étions au plus fort de la pandémie. Je parle donc de l'obligation de se faire tester négativement avant le voyage. Quand on regarde l'incidence (le nombre de cas pour 100.000 habitants, NDLR) qui règne actuellement en Chine, une telle décision se justifie complètement. Surtout que ce taux d'incidence augmentera encore dans les prochains jours. Dans un premier temps, ces tests nous donneraient la possibilité de séquencer les souches qui seront importées.

Jusqu'ici, le Luxembourg a pourtant dit qu'une telle mesure n'était pas à l'ordre du jour, du moins pour le moment...

Oui, il n'existe pas de ligne directe entre le Luxembourg et la Chine, à l'exception du transport cargo. Opérationnellement parlant, j'ignore s'il serait possible d'identifier des voyageurs au Luxembourg par provenance et ayant transité par des plus grands aéroports internationaux comme Francfort ou Paris.

Le zéro covid? Une telle stratégie n'avait aucun sens et était totalement obsolète dès le départ

La Chine a-t-elle, selon vous, bien fait d'abandonner sa stratégie «zéro covid»?



Le problème de cette stratégie ne faisait aucun sens à la base. Elle était totalement incompréhensible et obsolète dès le départ.

En quoi ce qui se passe en Chine pourrait être dangereux pour nous ? Sommes-nous en train de sous-estimer cette possible menace ?



Je ne sais pas si on la sous-estime, mais il est clair qu'il faut observer la situation. De façon à éviter que le virus se répande de nouveau de façon accélérée en Europe et donc au Luxembourg. Encore une fois, il faudrait séquencer, du moins dans un premier temps, les souches prises aux voyageurs arrivant de la Chine pour avoir un aperçu sur les souches importées.

Contrairement à la Chine, nous sommes parvenus à mettre en place, par le biais d'une stratégie de protection durable, une certaine immunité collective.

Est-ce toutefois comparable à ce que la population a vécu en 2020 et 2021?

Non, pas du tout. La situation est aujourd'hui totalement différente parce que une grande partie de la population est protégée soit par la vaccination, soit par une infection. Contrairement à la Chine, nous sommes parvenus à mettre en place par le biais d'une stratégie de protection durable – l'immunisation - une certaine immunité collective.

Faut-il craindre de voir émerger de nouveaux variants, plus dangereux cette fois-ci ?

Honnêtement, je n'y crois pas. C'est un «danger» qui est souvent évoqué par des personnes qui ont seulement appris l'existence du coronavirus et de zoonoses en 2020. Les virus, dont celui du covid-19, peuvent accumuler des mutations, d´accord. Cependant, comme je l'avais déjà dit il y a presque un an, je pense que le variant Omicron possède toutes les caractéristiques les plus «optimales» (grande contagiosité, résistance relative au vaccin et létalité moindre, NDLR) pour une transmission et propagation effective du virus.

Je ne m'attends donc pas nécessairement à ce que la souche qui circule actuellement en Chine soit plus dangereuse. Selon moi, il ne faut pas trop s'inquiéter. Cependant, il faut veiller à ce qui se passe si le virus est sous pression des vaccins administrés en Chine, qui ont une efficacité seulement intermédiaire. C’est dans ce sens que je recommande les tests et le séquençage.

Comment expliquer une telle explosion de cas en Chine alors que le pays faisait partie des premiers à lancer sa campagne de vaccination et que des règles strictes étaient jusqu'alors d'application ?

Il faut se rappeler qu'ils avaient refusé les vaccins étrangers, privilégiant leurs propres vaccins pourtant bien moins efficaces (de l'ordre de 50%, loin derrière Pfizer ou encore Moderna, NDLR). Il s'agissait peut-être d'une question de fierté politique.

Les autorités chinoises affirment aujourd'hui que 90% de la population est vaccinée. Mais à quel point cette donnée est-elle fiable ? Il faudrait plutôt regarder le taux de vaccination par tranche d'âge et voir si les personnes les plus fragiles sont bel et bien vaccinées. (Selon les derniers chiffres officiels communiqués fin novembre, seuls 65,8% des plus de 80 ans ont reçu au moins deux doses, et 40% une troisième injection, NDLR).

Pensez-vous que la levée des restrictions sanitaires chinoises risque d'entraîner une nouvelle vague de cas au Luxembourg ?

Non, je ne pense pas que cela entraînera une nouvelle vague. Par contre, on peut limiter la propagation du virus importé en testant les personnes concernées. Cela avait marché durant toute la pandémie, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire à nouveau.

La Santé évalue la situation de près Contactée, la direction de la Santé confirme s'aligner aux recommandations du centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) : les voyageurs en provenance de Chine ne seront pas soumis à l’obligation de test à l’entrée sur le territoire luxembourgeois. «Néanmoins, la situation sera évaluée de près à nouveau après la réunion du mécanisme européen IPCR (Integrated Political Crisis Response) qui aura lieu ce mercredi», nous informe-t-on. Vu la hausse alarmante des cas en Chine et une probable propagation vers les autres régions du monde, la direction de la Santé fait toutefois un rappel à respecter les gestes barrières.

