L'humanité a consommé au 1er août l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an et vivra «à crédit» pendant cinq mois. Mais un classement étonnant montre que le Luxembourg épuiserait ses ressources bien avant cette date.

Il faudrait 9 planètes si tout le monde vivait comme au Luxembourg

L'humanité a consommé au 1er août l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an et vivra «à crédit» pendant cinq mois, selon l'ONG Global Footprint Network. Une date qui survient de plus en plus tôt au fil des années.



Aujourd'hui, il faut l'équivalent d'1,7 Terre pour subvenir à nos besoins. Mais d’après le National Footprint Account 2016, si nous vivions comme 30% des nations, essentiellement en Afrique et en Asie, moins d’une planète suffirait pour satisfaire nos besoins.

En revanche, une donnée frappe aux yeux lorsque nous observons le schéma "quel serait le jour de dépassement si nous vivions comme dans ces pays?". Il apparaît en effet qu'il faudrait plus de neuf Terres si la population mondiale vivait comme le Luxembourg. Le pays pointe à la première place de ce classement, juste avant le Qatar.

C'est simple, le Grand-Duché épuiserait les réserves de la Terre dès le 19 février, soit 10 jours après le Qatar. Cette date correspond à celle où «nous aurons utilisé plus d'arbres, d'eau, de sols fertiles et de poissons que ce que la Terre peut nous fournir en un an pour nous alimenter, nous loger et nous déplacer et émis plus de carbone que les océans et les forêts peuvent absorber».

En comparaison, nos voisins allemands et français repoussent légèrement cette date au mois de mai.

Les différents jours de dépassement selon les pays. Global Footprint Network





