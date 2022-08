Ce n'est qu'après la fin des vacances d'été que la zone de baignade du lac d'Echternach sera ouverte, si elle l'est toutefois. L'échevin Ben Scheuer voit les choses avec sérénité.

Retard administratif

Il faudra attendre pour se baigner dans le lac d'Echternach

Volker BINGENHEIMER Ce n'est qu'après la fin des vacances d'été que la zone de baignade du lac d'Echternach sera ouverte, si elle l'est toutefois. L'échevin Ben Scheuer voit les choses avec sérénité.

Les nageurs devront encore s'armer de patience. Pendant ces vacances d'été au moins, il ne sera pas possible de sauter dans l'eau du lac d'Echternach. L'ouverture d'une zone de baignade, attendue depuis des années, n'interviendra probablement pas avant un mois, c'est-à-dire après la fin des vacances, indique la commune.

Actuellement, les travaux vont bon train sur les rives de la zone de baignade devant l'auberge de jeunesse. Entre l'île de l'Aventure et l'île des Pêcheurs, la commune fait installer des douches et des ponts. «Des planches de bois seront encore posées sur les pontons dans les prochains jours», explique l'échevin Ben Scheuer au Luxemburger Wort. Pour obtenir la reconnaissance officielle en tant qu'eau de baignade, la commune a dû remplir un épais catalogue de conditions.

Ainsi, la commune a récemment appris qu'un deuxième pont menant à l'île de l'Aventure était prescrit comme voie de secours alternative. «Le pont supplémentaire a été commandé et sera livré prochainement», a déclaré Ben Scheuer lors de la dernière réunion du conseil municipal. En outre, la zone de baignade d'environ deux hectares sera passée au crible par des plongeurs du CGDIS afin de détecter les possibles objets tranchants et d'éviter que les nageurs ne se blessent.

Utilisation aux risques et périls de chacun

Pour éviter que des situations comme celle du lac de barrage ne se reproduisent à Echternach, la commune a élaboré un concept de gestion des déchets. La sécurité est également assurée : des bouées de sauvetage et des panneaux d'information avec des consignes de sécurité seront installés tout autour de la rive. «Il convient toutefois de rappeler que les baigneurs utilisent le lac à leurs propres risques», rappelle Ben Scheuer. Il n'y aura pas de maître-nageur, ils ne sont pas obligatoires pour les eaux de baignade et seraient de toute façon difficiles à trouver sur le marché du travail.

Le fait que la zone de baignade n'ait pas pu être ouverte au milieu des vacances d'été est dû à l'autorisation de l'office de la santé publique, qui est arrivée plus tard que prévu. Il a examiné le règlement communal, qui fixe par exemple les heures de baignade entre 7 et 22 heures et les consignes de sécurité. «Le service de la santé publique a maintenant approuvé le règlement, les autorisations sont donc maintenant toutes complètes», explique l'échevin Ben Scheuer.

Pour que le règlement puisse entrer en vigueur, le conseil communal doit toutefois encore donner son accord, et il ne se réunira à nouveau que le 19 septembre. Ce n'est que dans les jours qui suivront que la zone de baignade pourra être officiellement ouverte. Même après cette étape, la valorisation touristique du lac d'Echternach se poursuit, ajoute Ben Scheuer. L'année prochaine, d'autres pontons seront installés à proximité de l'auberge de jeunesse. En outre, le collège échevinal prévoit de rendre l'île des Pêcheurs plus attrayante et d'y aménager une pelouse.

Aucun nageur n'aura d'ailleurs à se soucier de la qualité de l'eau. Pendant cinq ans, la commune a envoyé des échantillons de trois endroits du lac à un laboratoire pour qu'ils soient analysés. La qualité n'a donné lieu à aucune réclamation. La mort de poissons au printemps de cette année n'est pas non plus liée à la qualité de l'eau. A l'époque, 22 tonnes de carpes mortes avaient été retirées de l'eau, uniquement des carpes, les autres espèces de poissons n'étant pas concernées. Selon les estimations de l'Office de l'eau, les carpes étaient mortes d'un manque de nutriments. Un laboratoire belge de pathologie des poissons avait alors exclu les virus comme cause de la mystérieuse mort des poissons.

Des tonnes de boue enlevées

L'année dernière, la commune avait déployé de gros efforts lorsqu'une drague - c'est-à-dire une excavatrice- avait retiré du fond de la zone de baignade une couche de boue pouvant atteindre 40 centimètres d'épaisseur. La commune avait vendu la boue séchée comme engrais. Il n'est donc pas encore tout à fait certain que les premiers nageurs pourront vraiment faire des tours dans l'eau du lac en toute légalité avant la fin de l'année.

En cas de mauvais temps, l'ouverture de la zone de baignade sera probablement reportée. De toute façon, il ne s'agit que de quelques jours, car la saison de baignade au Luxembourg se termine officiellement le 30 septembre. L'échevin Ben Scheuer voit d'un œil serein le retard dû à l'attente de l'autorisation du service de la santé publique et de la décision du conseil communal : «J'ai travaillé sept ans sur ce projet, alors quelques jours ne comptent plus tellement».

