Immobilier, compensation financière et mobilité. Ex-directeur de l'Agape, Aurélien Biscaut est depuis 2019 secrétaire général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière. À ce titre, il compare la situation frontalière du Luxembourg et de ce canton Suisse.

Luxembourg 12 min.

Économie

«Il existe un vrai parallèle entre les frontaliers suisses et luxembourgeois»

Charles MICHEL Immobilier, compensation financière et mobilité. Ex-directeur de l'Agape, Aurélien Biscaut est depuis 2019 secrétaire général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière. À ce titre, il compare la situation frontalière du Luxembourg et de ce canton Suisse.

Après avoir dirigé pendant huit ans l'Agence d'urbanisme de Lorraine Nord (AGAPE) basée à Longlaville, vous êtes depuis quatre ans le secrétaire général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière. Les situations franco-luxembourgeoise et franco-genevoise sont-elles comparables?



Il existe clairement un parallèle entre les deux même si, sur le plan géographique, il y a une différence notable: Le Luxembourg a trois voisins; le canton de Genève est une sorte d'enclave. Derrière lui, le Léman; en face, la France. Genève a plus de frontière avec la France qu'avec le reste de la Suisse... En termes d'attractivité, le flux de travailleurs frontaliers français est comparable: 117.000 au Luxembourg, un peu plus de 100.000 à Genève où le différentiel salarial est encore plus important. D'ailleurs, pas mal de gens employés au Luxembourg viennent ici à Genève...

«Le fossé ne cesse de se creuser» Certaines communes françaises situées à la frontière sont face à un paradoxe: si une partie de leur population s'enrichit, elles ne cessent de s'appauvrir. Un contraste avec leurs homologues luxembourgeois. Combien de temps cela peut-il encore durer?

Ça, c'est pour les bons côtés...

Dans les deux cas, les territoires français se retrouvent avec des problématiques comparables: la difficulté à conserver des professionnels de santé sur leur sol. Et ce notamment depuis trois ans...

S'il y a bien un domaine qui n'est pas comparable, c'est celui de la fiscalité. Un accord de compensation financière franco-genevois existe depuis 1973. Le Luxembourg refuse quant à lui d'entendre parler de rétrocession fiscale, tandis que Bruno Le Maire, ministre de l'Économie française, assure que les deux situations ne sont pas comparables. Est-ce vrai?

Je laisse Bruno Le Maire libre de ses propos... Évidemment, comparaison n'est pas raison, mais il y a des éléments comparables. Il y a deux mois, lors d'une réunion organisée avec le ministère de la Transition écologique, un élu du nord lorrain et un élu du genevois français ont eu l'occasion d'échanger.

Aurélien Biscaut. Photo: DR

Et je peux vous assurer qu'ils se sont retrouvés sur bien des sujets. Après, la réticence du Luxembourg s'explique sans doute du fait que, dès qu'on parle de montans liés à des types de compensation de reversement, ça se compte en centaines de millions d'euros. Alors, forcément, ça peut susciter chez certains une réaction épidermique...

Pas dans le canton genevois?

Le territoire genevois s'est montré précurseur. On fête cette année les 50 ans de cette convention. Pourtant, en 1973, le flux de travailleurs frontaliers était sans commune mesure avec celui d'aujourd'hui. Tout comme celui qui existe entre la France et le Luxembourg. D'ailleurs, à cette époque, c'était plutôt les Luxembourgeois qui traversaient la frontière pour venir travailler dans la sidérurgie. Le rapport de force s'est inversé au tournant des années 80-90.

Les Genevois n'ont pas l'impression de faire une «fleur»aux français...

Pour quelles raisons, la France et le canton de Genève en sont venus à signer cet accord?

Cette Convention est très éclairante. Si on lit les considérants, on s'aperçoit qu'il y a, des deux côtés, cette idée de solidarité et d'intérêts communs. Du côté suisse, les élus ont vite compris qu'il était logique de partager les ressources liées, notamment, à l'apport que les travailleurs frontaliers pouvaient avoir au sein du Canton, mais aussi de partager ses moyens pour le développement de tous. Les Genevois n'ont pas l'impression de faire une «fleur»aux Français...

Ils ne font donc pas l'aumône...



Ah non, non, non... Pas du tout!

Pourtant, quand ils s'adressent à leurs homologues luxembourgeois, beaucoup d'élus français ont l'impression d'être dans la peau du miséreux qui en vient à faire la manche...

Oui, certains le voient comme ça... Après, dans le canton genevois, vous aurez toujours l'un ou l'autre parti politique favorable à la suppression de cet accord. D'autres acteurs vous diront que les montants doivent être revus à la hausse.

Il ne viendrait à personne de se dire que cet argent sert à renflouer les caisses d'Annemasse!

Que représente, financièrement, cet accord?

Globalement, le montant des impôts sur le revenu des frontaliers français qui travaillent dans le canton de Genève, c'est peu ou prou un milliard d'euros. Sur ce milliard, 300 millions sont reversés via cette compensation. On est sur du 70-30. Certains estiment que ce n'est pas assez car les territoires français assument les charge de résidence de tous ces frontaliers qui sont plus élevées que les charges de travail... Ce n'est pas d'actualité. Et il n'est pas question non plus de le revoir à la baisse.

Une ville comme Annemasse, dont le maire n'est autre que Christian Dupessey, président de la MOT, a perçu en 2021, 11,1 millions d'euros...

Oui et il ne viendrait à personne de se dire que cet argent sert à renflouer les caisses d'Annemasse! Non, ça permet à la ville de participer au développement du territoire transfrontalier.

Cela permet de financer les services publics...

Bien sûr. Et puis, comme partout, il y a des quartiers avec ce qu'on appelle de la pauvreté laborieuse. Tout le monde n'est pas frontalier, n'a donc pas les mêmes moyens pour se loger et, dans une ville soumise à une forte pression démographique et résidentielle, la collectivité doit aussi agir pour soutenir ces populations en plus grande précarité.

De nombreuses communes situées à la frontière luxembourgeoise sont soumises aux mêmes tensions...

Sauf exception de celles situées autour de Cattenom, qui bénéficie des retombées financières de la centrale, les localités frontalières sont bien plus pauvres que la moyenne nationale. L'impact positif de l'économie résidentielle liée à la présence de travailleurs frontaliers ne compense pas du tout. Le Luxembourg n'est pas le facteur unique d'appauvrissement, mais sa proximité et sa grande attractivité sur bien des aspects, n'incite pas les entreprises à s'implanter dans ces communes.

Quel impact, sur le plan immobilier, cela a-t-il?

À l'ère de la «zéro artificialisation», il faut se montrer beaucoup plus vertueux. Or, bon nombre de communes sont dans l'incapacité totale, par exemple, de redévelopper certaines friches. De notre point de vue, ça va poser des problèmes. Un mur transfrontalier va peu à peu s'ériger. Pourtant, on a jamais entendu une commune remettre en cause le développement du Luxembourg, beaucoup s'en félicitent même, mais elles éprouvent de grandes difficultés à suivre le mouvement.

Je pense, à titre personnel, qu'il faudra penser davantage en termes d'étoile ferroviaire. Je ne connais pas d'étoile à une branche et le Léman Express est une étoile...

En raison du coût de la vie et du logement, de plus en plus de résidents luxembourgeois quittent le Grand-Duché pour se loger en France. Observe-t-on la même tendance du côté du sillon franco-genevois?



Ça, je ne saurais pas vous le dire... En revanche, c'est certain, la pression démographique est intense et ce d'autant plus qu'à Genève, il y a des surfaces d'assolement qui ne peuvent pas être utilisées (Ndlr: En 2021, la superficie de ces surfaces était de 8491 hectares). Cette décision date d'après la Seconde Guerre mondiale et son but était de préserver des surfaces cultivables en cas de crise alimentaire.

Lire aussi: «Luxembourgeoise, je ne peux plus vivre dans mon pays»

Qui dit zone frontalière, dit circulation. Quel comparatif faîtes-vous entre la situation franco-luxembourgeoise et franco-genevoise?

Entre les deux secteurs, les flux sont comparables. Depuis 2019, il y a le Léman Express, premier TER transfrontalier d'Europe, qu'empreintent chaque jour 60.000 frontaliers. Le TER Nancy-Metz-Luxembourg tourne à 10 ou 15.000 voyageurs. Pourtant, c'est le même flux... Un cap doit être franchi et, le nerf de la guerre, reste l'argent. Alors oui, on va trouver des acords peu ou prou, mais bon...

Si, depuis 2019, les frontaliers genevois disposent du Léman Express, du côté français on travaille sur l'A31 bis. Que cela vous inspire-t-il?

On ne duplique jamais complètement un modèle. Cela doit se faire en fonction des spécificités de chaque territoire. Les réponses ne sont jamais simples. Et les prospectives avec Luxembourg posent énormément de questions. Maintenant, la question de la mobilité franco-luxembourgeoise ne peut pas se résumer à l'A31 bis. Je pense, à titre personnel, qu'il faudra penser davantage en termes d'étoile ferroviaire. Je ne connais pas d'étoile à une branche et le Léman Express est une étoile...

Lire aussi: «Cette autoroute A31 bis, ça va être un désastre»

Entre la France et le Luxembourg, le flux ne vient pas uniquement du sillon mosellan. Ça vient de la Meurthe-et-Moselle, mais aussi de la Meuse. D'ailleurs, on travaille en ce moment avec des représentants de Montmédy et on se rend compte, même si le flux principal se dirige vers la Belgique, celui en direction du Luxembourg ne cesse de grossir. Derrière cela, il y a aussi l'enjeu de l'aménagement des territoires.

L'accord franco-genevois est basé sur le «et» et non pas sur le «ou». Non seulement, il y a la compensation financière, mais aussi le cofinancement de projets.

Que pensez-vous du MMUST (Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité Transfrontalière)?

Je le connais bien pour l'avoir porté lorsque j'étais à l'agence d'urbanisme à Longlaville. Derrière ce projet Interreg, l'ambition était d'avoir un modèle de mobilité transfrontalier partagé par l'ensemble des acteurs avec intégration des partenaires allemands comme observateurs. Les résultats partiels ont permis d'avoir une vision de la mobilité de ce territoire dans son ensemble. C'est-à-dire en incluant la mobilité de marchandises, le tourisme, etc. C'est d'ailleurs à partir d'un système semblable, le Modèle multimodale de transport (MMT), que les Genevois ont réalisé le Léman Express.

Comme argument à son opposition aux rétrocessions fiscales, le Luxembourg avance sa participation à des chantiers communs. Comment cela passe-t-il du côté franco-genevois?

L'accord franco-genevois est basé sur le «et» et non pas sur le «ou». Non seulement, il y a la compensation financière - je préfère ce terme car la fiscalité relève de l'état et don du régalien - mais aussi le cofinancement de projets. Dans ce cas, ça ne se limite pas au canton de Genève mais concerne la Suisse qui fixe à ses villes des projets de développement. Celles, en zone frontalière, doivent avoir des projets transfrontaliers. Sur le Grand Genève, cela représente plusieurs centaines de millions d'euros sur cinq ou six ans. Dans cette enveloppe, il y a aussi les moyens destinés aux territoires français. Dans le cas du Léman Express, qui a coûté près de 3 milliards, le canton de Genève a participé au financement de travaux effectués en France (gare, P+R, etc). Parfois à hauteur d'un tiers du budget, parfois même plus... Bref, d'un côté, on est sur le «ou» et de l'autre, on est sur le «et-et»...

Lire aussi: Le Luxembourg devrait entre 192 et 247 millions à la France



Autre sujet: le télétravail. Comment cela se passe-t-il du côté franco-genevois?

En 2022, nous avons fait une étude sur le télétravail frontalier et ses impacts économiques et fiscales. Jusqu'à décembre 2022, toute journée de télétravail effectuée par un frontalier franco-genevois était fiscalisé en France. Or, suivant cette logique, la compensation financière aurait de fait baissé. Tout le monde était perdant dans cette affaire: les Suisses en termes d'impôt sur le revenu, et les Français en termes de compensation financière. C'est ce que nous avons essayé de démontrer. Depuis le 23 décembre 2022, le télétravail est autorisé à hauteur de 40% du temps. La situation n'est pas la même entre le Luxembourg et la France puisqu'un accord est passé (Ndlr: 34 jours de télétravail par an), mais le Grand-Duché garde 100% des impôts sur le revenu... Dans ce cas de figure, le rapport de force n'est pas «gagnant/gagnant», mais «gagnant/pas perdant»...

Au Luxembourg, en dépit du télétravail, les flux de mobilités sont supérieures à celles d'avant-Covid (...) À Genève, vous avez 20 à 25% de flux en moins sur les routes.

Avez-vous calculé le manque à gagner que représente cet accord pour la France?



Globalement, en partant sur une base d'un jour de télétravail par semaine, cela représentait quelque 50 millions d'euros... L'un des arguments avancés par le Luxembourg réside dans les pertes liées aux dépenses des travailleurs frontaliers. On a entendu des gens nous dire que le télétravail côté français va créer un boom de l'économie résidentielle! Mais d'après nos calculs, pas du tout! On était arrivé à la création de 150 à 200 emplois dans le domaine de la restauration. Ça reste marginal.

«Arriver à un système pérenne pour le télétravail dans deux ans» Télétravail des frontaliers, projets de mobilité, coopération transfrontalière,... En cette fin d'année, Claire Lignières-Counathe, l'ambassadrice de France au Luxembourg, revient sur les dossiers importants qui ont connu des avancées en 2022.

Le télétravail a-t-il permis de fluidifier la circulation routière?

Une étude de la Fondation Idea avait démontré qu'au Luxembourg, en dépit du télétravail, les flux de mobilités sont supérieures à celles d'avant-Covid. Ça, c'est complètement contre intuitif. À Genève, vous avez 20 à 25% de flux en moins sur les routes. On se trouve donc dans une situation où, au Luxembourg, le télétravail ne représente ni un gain, sur le temps de transport, ni sur l'impact environnemental et économique. Et ce en raison de l'absence de système permettant de déboucher sur une véritable équité transfrontalière.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.