La compagnie aérienne luxembourgeoise a inauguré sa nouvelle ligne vers l'Italie le 27 mars.

Luxembourg 2 min.

Loisirs

Il est désormais possible de s'envoler vers Pescara avec Luxair

Laura BANNIER La compagnie aérienne luxembourgeoise a inauguré sa nouvelle ligne vers l'Italie le 27 mars.

Les habitués de Luxair auront encore un peu plus de choix pour leurs destinations de vacances du printemps et de l'été. Comme la compagnie aérienne luxembourgeoise l'avait annoncé en septembre dernier, une nouvelle ligne reliant le Grand-Duché à Pescara, en Italie, s'est rajoutée à son catalogue.

Six destinations à découvrir en Europe en 2023 Le temps est trop maussade à vos yeux? C'est le moment alors de planifier vos prochaines vacances pour découvrir de nouveaux horizons!

Le 27 mars dernier, le tout premier vol de la ligne a relié l'aéroport du Findel à la ville de la région des Abruzzes, située sur les rives de la mer Adriatique. À son atterrissage, l'équipage a été accueilli par le directeur de l'infrastructure et le vice-président de la région.

Depuis le Luxembourg, il est possible de rejoindre Pescara deux fois par semaine, le lundi et le vendredi. Et inversement. Le décollage vers la ville italienne s'effectue à 12h45 le lundi et à 6h le vendredi, tandis que dans le sens des retours, les voyageurs pourront rejoindre le Grand-Duché à 15h35 le lundi et à 8h55 le vendredi. Le temps total de vol est fixé à 2h10.

119 euros l'aller-retour

Soucieuse «d'offrir aux passagers un accès pratique à l'une des villes côtières les plus pittoresques d'Italie», la compagnie aérienne luxembourgeoise propose des tarifs accessibles, à partir de 119 euros l'aller-retour.

La 5G arrive à bord des avions, mais pas chez Luxair Rendue possible grâce à une décision de l'Union européenne, l'installation de la 5G à bord des avions ne se fera pas tout de suite à bord des appareils de la compagnie aérienne luxembourgeoise.

A noter que si l'Italie est le pays le mieux desservi par Luxair, avec pas moins de 15 destinations dans le catalogue allant de la Sardaigne à la Sicile, de nombreux pays du pourtour méditerranéen sont aussi présents dans l'offre de la compagnie. De Malte à Madère en passant par Rhodes ou encore Héraklion, les lignes au départ du Luxembourg sont cependant nombreuses à être pratiquement complètes pour le mois d'avril. Les vacanciers de dernière minute ont donc tout intérêt à réserver.

Et Luxair n'a pas fini d'étoffer son offre. Si Marrakech a fait son retour sur le catalogue de la compagnie depuis le 11 février, la ville croate de Split y fera son apparition au cours du mois d'avril. Alors que des liaisons vers Dubrovnik et Zadar sont déjà assurées, cette nouvelle destination permettra aux voyageurs de découvrir la seconde ville la plus peuplée du pays après la capitale, Zagreb.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.