Le premier point de vente virtuel de Post a été inauguré dans le métavers luxembourgeois vendredi dernier.

Luxembourg 2 min.

Technologies

Il est déjà possible de se rendre chez Post dans le métavers

Le premier point de vente virtuel de Post a été inauguré dans le métavers luxembourgeois vendredi dernier.

Elle a tout d'une boutique physique, mais elle est entièrement virtuelle et se situe dans le Luxembourg Metaverse. Une première boutique Post a ouvert ses portes vendredi dernier dans cet univers 100% virtuel que l'on doit à The Dots et Virtual Rangers.

Un hub européen du Metaverse au Luxembourg Le SnT de l'Université de Luxembourg a annoncé une relation stratégique pour développer cette expérience ambitieuse qui en est encore à ses balbutiements.

Pour y accéder, pas forcément besoin de se munir d'un casque de réalité virtuelle. En effet, tout un chacun peut s'y promener via un ordinateur ou un smartphone, même si l'expérience est de ce fait moins immersive. Pour rappel, le Luxembourg Metaverse, dont nous vous parlions la semaine dernière, est un espace de réalité virtuel où les utilisateurs sont représentés sous formes d'avatar pour y découvrir différents espaces.

Parmi ces espaces, vous l'aurez compris, se trouve la boutique Post. Une fois la porte d'entrée franchie, vous pourrez par exemple consulter et souscrire à une offre de forfait téléphonique, ou encore acheter un téléphone portable. Dans ce nouvel espace virtuel sont également mises en avant les offres d'emploi de Post Luxembourg, mais aussi des informations sur le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Un jeu exclusif

«Bien que le métavers n'en soit qu'à ses débuts, ce monde virtuel, qui pour certains peut encore paraître très abstrait, compte de plus en plus d'utilisateurs», estime Cliff Konsbruck, directeur de Post Telecom.

Si l'arrivée de Post dans le Luxembourg Metaverse se traduit par l'ouverture d'une boutique virtuelle, la firme ne cache pas ses ambitions. Censé compléter le réseau de vente physique, le site internet et le call center de l'entreprise, ce shop est voué à se développer par la suite. «En fonction des premières expériences et des besoins de nos clients, nous continuerons à faire évoluer, voire à adapter notre présence pour améliorer l’expérience générale des utilisateurs du Luxembourg Metaverse.»

Voici à quoi ressemble la boutique virtuelle de Post Luxembourg. Photo: Post Luxembourg

Et pour fêter l'ouverture de ce nouveau point de vente, Post invite ses clients à participer à un jeu exclusif, accessible uniquement jusqu'au 16 août. Baptisé le «Metaverse Challenge», ce jeu développé par Virtual Rangers propose à ses joueurs de sortir d'un labyrinthe virtuel afin de pouvoir participer à un jeu concours permettant de gagner un smartphone Samsung Galaxy Z Fold 5G. Pour y participer, rendez-vous sur le Luxembourg Metaverse.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.