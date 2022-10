Le rocambolesque procès de ce dossier hors du commun s'est ouvert ce lundi en Suisse. Il concerne un Sénégalais de 44 ans domicilié au Luxembourg.

Un «arnacoeur» luxembourgeois

Il escroquait des femmes en se faisant passer pour un pilote

Simon MARTIN Le rocambolesque procès de ce dossier hors du commun s'est ouvert ce lundi en Suisse. Il concerne un Sénégalais de 44 ans domicilié au Luxembourg.

Le dossier judiciaire évoqué par plusieurs médias suisses semble totalement fantaisiste et tiré d'un documentaire Netflix, celui-ci est pourtant bien réel! Un Sénégalais domicilié au Luxembourg est actuellement jugé devant un tribunal suisse pour des faits d'escroquerie. Celui-ci se serait en effet fait passer pour un faux pilote de ligne pour la compagnie nationale Swiss. Il soutirait ensuite des importantes sommes d'argent à des femmes sur fond d'histoire sentimentale.

Selon 20Minutes, ce dernier s'affichait en effet sur ses réseaux sociaux en tenue de pilote et à bord d'un avion. Il séduisait ensuite ses proies, des femmes pour la plupart originaire d'Afrique et habitant en Suisse en leur promettant de leur trouver des billets à des prix réduits. Il serait même allé jusqu'à entretenir des relations sexuelles avec les victimes dont certaines auraient été filmées à leur insu. L'homme en aurait ensuite profité pour les faire chanter et ainsi obtenir davantage d'argent.

En détention depuis 2020

Finalement interpellé et placé en détention depuis le printemps 2020, l'homme de 44 ans s'est retrouvé devant un tribunal il y a quelques jours pour répondre de ses actes. On y a notamment appris que le Sénégalais était en réalité, au moment des faits, sans emploi et en séjour illégal en Suisse. Toujours selon nos confrères de 20Minutes, il aurait réalisé des études universitaires en Belgique, dont il dit détenir aussi la nationalité. Il aurait deux enfants en Suisse, un au Luxembourg et un autre aux États-Unis.

Lunaire, il n'y a pas d'autre mot pour décrire le procès qui s'est donc ouvert il y a peu. Dès le premier jour, l'intéressé avait menacé de quitter la salle pour dénoncer ce qu'il considère comme un simulacre de procès. Ingérable, le prévenu a crié au grand complot, assurant que les plaignantes étaient complices d'un trafic de drogue avec la police. Dans la foulée, et en plein milieu du procès, il a également demandé la révocation de son avocat, tout en le traitant de «lâche». Ce dernier ne le défendant pas assez bien à son goût. Après avoir profité d'une suspension d'audience pour réclamer un café et un croissant, il s'était également montré injurieux à l'égard de la juge, la comparant à des groupes terroristes.

La procureure a requis pas moins de 5 ans de prison ferme et 12 ans d'interdiction de séjour en Suisse pour l'«arnacoeur». «Le pire, c'est que toutes ces femmes se sentent davantage honteuses et coupables que lui», a-t-elle déclaré dans son réquisitoire, relayé par Senenews. «Peut-on punir cet homme pour avoir triché sur les apparences, dans une société inféodée aux images et aux réseaux sociaux? Tout le monde se met en scène et personne ne peut aujourd'hui l'ignorer», a de son côté déclaré l’avocat de la défense, cité par 24heures.

Le jugement de cette histoire rocambolesque sera rendu ce vendredi.

