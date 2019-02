Un employé d'un organisme public a enregistré 26 entretiens avec ses supérieurs et collègues, à leur insu. Il risque la prison.

Il enregistre des conversations sur son lieu de travail

Un employé d'un organisme public a enregistré 26 entretiens avec ses supérieurs et collègues, à leur insu. Il risque la prison.

En 2017, cet informaticien de 54 ans se fait remonter les bretelles par sa hiérarchie. Son travail ne donne pas entière satisfaction car il n'a pas respecté certaines consignes. Or, pendant cet entretien, l'écran du smartphone de l'employé s'allume, laissant apparaître l'image d'un micro, figurine de l'application de l'enregistreur sonore. Interrogé aussitôt par la direction des ressources humaines, il concède avoir enregistré la conversation à titre d'aide-mémoire. Il s'est ensuite avéré qu'il en avait enregistré 26, parmi lesquelles certaines avec des collègues.

«Je n'ai voulu nuire à personne», a-t-il affirmé sur le banc des accusés, arguant qu'il avait toujours peur d'oublier quelque chose. «Vous auriez pu prendre des notes avec un stylo et un papier», a suggéré le juge. «La moindre des choses aurait été de prévenir vos interlocuteurs que vous souhaitiez enregistrer la conversation, au lieu de le faire à leur insu.»

La loi sur la protection de la vie privée ne laisse pas la place à beaucoup d'interprétations: celui qui enregistre une personne à son insu dans le cadre privé est passible d'une peine de prison de 8 jours à un an et/ou d'une amende de 2.500 à 50.000 euros. Il en va de même envers la personne qui a conservé un tel enregistrement, même si ce dernier n'est pas de son fait.

Quelle limite entre sphère privée et publique?

Dans un tel cas se pose la question de la frontière entre la protection de la vie privée et la vie publique. Le procureur a apporté la réponse, citant un cas ayant fait jurisprudence à la Cour européenne des Droits de l'Homme. Celle-ci avait déterminé que les conversations dans le cadre professionnel appartenaient à la sphère privée et sont par conséquent protégées, car les protagonistes considèrent qu'ils sont entre eux et que leurs propos ne sont pas sur écoute.

Le procureur a requis une peine de six mois de prison, mais ne s'oppose pas à une probation. Verdict le 14 mars.

Par Steve Remesch (traduction et adaptation: AF)