Un étudiant vivant au Luxembourg et en vacances en Suisse s'est retrouvé à l'hôpital. Pour les soins reçus durant son séjour, il doit aujourd'hui s'acquitter d'une facture très salée.

Facture salée pour un étudiant

Il doit payer plus de 110.000 euros après un accident

Jean-Philippe SCHMIT Un étudiant vivant au Luxembourg et en vacances en Suisse s'est retrouvé à l'hôpital. Pour les soins reçus durant son séjour, il doit aujourd'hui s'acquitter d'une facture très salée.

«Les médecins ont été surpris de la rapidité avec laquelle je me suis rétabli», raconte l'étudiant. Il ne reste aucune séquelle physique de son accident, seule la facture du traitement dans un hôpital universitaire suisse est encore en suspens. «Je dois payer 112.732 francs suisses (113.590,75 euros, NDLR). Je ne sais pas où je pourrais trouver autant d'argent», déclare le jeune homme d'une vingtaine d'années.

L'homme, qui ne souhaite pas rendre son nom public, est arrivé au Luxembourg en 2019, en provenance de Turquie, pour y faire ses études. Il travaille actuellement sur sa thèse de doctorat, ce sera sa dernière année d'université. L'été dernier, il était parti en Suisse avec des amis pendant les vacances universitaires.

Des températures élevées, de l'eau froide

Je dois payer 112.732 francs suisses. Je ne sais pas où je pourrais trouver une telle somme. Un étudiant victime d'un accident de baignade

«C'est le 16 juillet que l'accident s'est produit», dit-il. Il se souvient que le matin de ce jour-là, il faisait très chaud. Lorsque le groupe est arrivé en Suisse, il a décidé de se baigner dans une rivière. Il se souvient encore qu'il y avait des hamburgers à midi. Une demi-heure plus tard, les amis seraient entrés dans l'eau. C'est là que tout se serait passé: il a perdu connaissance, ses poumons se sont remplis d'eau. «Les médecins expliquent ce blackout par une hyperthermie», dit-il.

L'été 2022 a été très chaud, mais les eaux de baignade sont effectivement très froides dans le pays alpin. Il a probablement plongé trop vite dans l'eau et la différence de température était trop importante, pense-t-il. Il ne sait pas combien de temps il est resté sous l'eau. «Les nageurs sauveteurs m'ont sauvé la vie».

En danger de mort

L'étudiant est conscient de la chance qu'il a eue. «Si j'étais resté un peu plus longtemps sous l'eau, je serais probablement mort». Il souligne qu'il sait nager depuis son enfance. Il précise toutefois que la Méditerranée est nettement plus chaude et qu'à l'époque, il ne s'était pas non plus jeté à l'eau la tête la première. Après que les nageurs sauveteurs eurent prodigué les premiers soins, il a été transporté dans un hôpital universitaire. Sa vie était toujours en danger. Là, il a été placé en soins intensifs et relié à un respirateur artificiel. «Les médecins m'ont expliqué que je recevais le même traitement que les patients atteints du covid».

Les médecins m'ont expliqué que je recevais le même traitement que les patients atteints du covid.

Branché sur le respirateur artificiel

Il ne se souvient pas non plus de son séjour aux soins intensifs. «Je ne m'étais réveillé qu'une fois, j'ai vu mes amis et je me suis rendormi». Au bout d'une semaine environ, il a recommencé à respirer de manière autonome. Les médecins l'ont réveillé et l'ont transféré dans un service normal. Il a appris que le personnel de l'hôpital parlait d'un rapatriement par hélicoptère vers le Luxembourg, mais celui-ci n'a finalement pas eu lieu. «Ma respiration ne s'était pas améliorée, au bout de cinq jours, j'ai été reconnecté au ventilateur», raconte l'étudiant.

Au total, il a passé dix jours aux soins intensifs. «C'était horrible». Lorsqu'il a été complètement réveillé, on lui a immédiatement demandé s'il avait une assurance au Luxembourg. Sa petite amie avait répondu par l'affirmative.

D'autres règles s'appliquent aux non-ressortissants de l'UE

L'étudiant est effectivement inscrit à la CNS, paie ses cotisations et possède également une carte européenne d'assurance maladie. Jusqu'à présent, il n'a jamais eu de problèmes lors de ses visites chez le médecin. «Lorsque j'ai reçu ma carte, il était explicitement indiqué qu'elle était également valable en Suisse». Il a d'ailleurs conservé ce papier.

«La présentation de la carte européenne d'assurance maladie garantit la prise en charge ou le remboursement des frais médicaux engagés sur place», écrit la CNS sur son site Internet, y compris en Suisse. Pour le citoyen turc, un problème de taille s'est toutefois posé. «Je vis certes dans l'UE, mais je ne suis pas citoyen européen», explique-t-il. Selon lui, cela fait une grande différence. Ce n'est que plus tard qu'il a découvert que les personnes inscrites, étudiant ou travaillant dans un pays de l'UE, mais qui ne sont pas citoyens de l'UE, sont soumises à d'autres règles que les citoyens européens.

Même si elles sont en possession d'une carte européenne d'assurance maladie, leurs factures médicales ne sont pas prises en charge au Danemark, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. Les visiteurs doivent souscrire une assurance complémentaire ou payer les éventuelles factures d'hôpital de leur propre poche. «Bien sûr, je ne le savais pas», explique l'étudiant.

Un courrier de Suisse

Le 1er août, il a quitté la Suisse et a été transporté par ambulance au Luxembourg à ses propres frais. Là, il est retourné à l'hôpital, a reçu d'autres antibiotiques et a pu quitter l'établissement après cinq jours supplémentaires, en grande partie en bonne santé. «Mes muscles étaient encore faibles, je le remarquais très nettement en montant les escaliers», dit-il.

Une semaine plus tard, il a reçu un courrier de Suisse et est tombé des nues. Une facture salée l'attendait. «L'hôpital était très bien équipé, j'avais une belle chambre, la nourriture était également très bonne», dit-il. Mais lorsqu'il a vu la somme à payer, il a complètement déchanté. Le montant inscrit en gras sur la facture s'élevait à 112.732 francs suisses, soit 113.590,75 euros.

L'étudiant reproche à la CNS de ne pas l'avoir averti que d'autres règles s'appliquaient dans son cas. Photo: Sibila Lind

«La Suisse a ses propres règles»

Au lieu de s'occuper de sa thèse de doctorat, il s'occupe maintenant de cette facture. «Je suis étudiant, il m'est impossible de payer 100.000 euros», dit-il. Il est prêt à prendre en charge une partie des frais, mais ses économies ne suffiront pas à tout payer. «Personne n'a 100.000 euros qui traînent à la banque comme ça», dit-il. Je suis étudiant, il m'est impossible de payer 100.000 euros. Il a mis tous les moyens en œuvre pour clarifier sa situation. L'ambassadeur turc au Luxembourg et le consulat en Suisse n'ont pas pu l'aider. «La Suisse a ses propres règles», lui a-t-on répondu. Même son syndicat «n'a pas vraiment fait grand-chose».

La CNS est prête à rembourser les frais

Fin août, il a reçu un appel téléphonique de la CNS. La caisse de maladie luxembourgeoise serait prête à prendre en charge les frais. Pour cela, l'assuré devrait d'abord régler la facture impayée en Suisse et serait remboursé plus tard. Cela aussi est impossible pour lui. «Aucune banque ne m'accordera de crédit», dit-il. Ses parents pourraient réunir l'argent - s'ils vendaient leur maison en Turquie. «Peut-être que cela suffira alors». «Si l'accident s'était produit dans un pays de l'UE, ou si j'étais citoyen de l'UE, la CNS aurait directement pris en charge les frais», dit-il.

L'homme ajoute également se sentir discriminé. «Au Luxembourg, je paie les mêmes cotisations que les autres étudiants, mais je ne bénéficie pas du même traitement». Il n'aurait jamais pensé que sa nationalité puisse devenir un problème.

Au Luxembourg, je paie les mêmes cotisations que les autres étudiants, mais je ne bénéficie pas du même traitement.

Le 12 septembre, il a reçu un nouveau courrier de Suisse. Il a appelé le numéro indiqué sur le courrier et s'est vu répondre une phrase bien trop connue: «Nous comprenons votre situation, mais il n'y a rien que nous puissions faire». «Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant», dit-il. Cette situation lui cause, selon ses dires, bon nombre de nuits blanches. La facture est sur son bureau, «je la vois tous les jours».

Il craint désormais que son compte bancaire soit bloqué. «Je dois payer mon loyer», dit-il. «En fait, je devrais me concentrer sur ma thèse de doctorat, je ne devrais pas avoir à me soucier de cette facture», dit-il avec colère.

La dernière date d'échéance est passée

La dernière date butoir est désormais passée et la facture n'a toujours pas été payée. «En cas d'urgence, les professionnels de la santé sont tenus de fournir une assistance immédiate, même si le vacancier n'a pas les moyens de payer le traitement», explique un médecin travaillant dans un hôpital suisse. Elle a évoqué un cas similaire survenu en 2017.

A l'époque, un touriste d'outre-mer est tombé malade et a ensuite passé trois mois aux soins intensifs. Sa facture s'élevait à 348.000 francs suisses. Comme il a pu prouver qu'il n'avait pas cet argent - les vacances en Suisse étaient un rêve de longue date qu'il avait épargné - les systèmes sociaux du pays alpin ont fini par prendre en charge les frais.

Cette règle figure également dans un document de la conférence suisse des institutions d'action sociale. Il y est stipulé que les touristes qui se trouvent en situation de détresse médicale en Suisse ont droit à une aide. «Étant donné que dans ces cas, il n'est souvent pas clair s'il existe une assurance suffisante ou si les personnes concernées peuvent payer les frais par leurs propres moyens», les «fournisseurs de prestations médicales doivent déposer une demande de garantie de prise en charge des frais auprès des organes d'aide sociale afin d'assurer le financement».

C'est la voie que l'étudiant vivant au Luxembourg essaie d'emprunter. «J'ai parlé à une avocate», dit-il avec un peu d'espoir. Selon elle, un traitement dans des situations d'urgence est un droit humain et je n'ai pas à payer les frais. Il souhaite néanmoins toujours se rendre en Suisse à l'avenir. «Tout en m'assurant cette fois de souscrire à une assurance complémentaire avant le voyage».

