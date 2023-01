Raymond R. aurait étouffé sa femme avec des sacs en plastique et un oreiller. Pour cela, il vient de recevoir la peine maximale.

A Differdange en 2019

Il avait tué sa femme: la perpétuité confirmée en appel

En novembre 2019, Raymond R. a étouffé son épouse de 65 ans dans son sommeil. En février 2022, le septuagénaire avait été reconnu coupable par les juges du tribunal d'arrondissement de la capitale et condamné à la prison à vie. L'accusé avait fait appel du jugement. A la fin de l'année dernière, l'affaire avait été rejugée par la cour d'appel. Mardi, les juges ont confirmé le jugement de première instance.

Les circonstances de la mort étaient restées en partie floues au cours de l'enquête, mais il ne fait aucun doute que Sylvie K., 65 ans, est décédée de mort violente en novembre 2019. Elle a été étouffée vraisemblablement avec deux sacs en plastique et un oreiller qui avaient été placés sur son visage pendant son sommeil.

Au moment des faits, le mari accusé se trouvait seul dans l'appartement avec sa femme. Ce qui ne l'a pas empêché d'évoquer sans cesse d'autres hypothèses de crime pendant l'enquête. Ses explications allaient d'une mort naturelle suite à des problèmes respiratoires à un meurtre inconscient lors d'un somnambulisme, en passant par des voix de l'au-delà qui lui auraient ordonné de commettre le meurtre, jusqu'à des raisons surnaturelles. En outre, il s'était également efforcé d'éveiller les soupçons sur son propre fils, un officier de police judiciaire.

Une tentative d'homicide

Raymond R. n'en est néanmoins pas à sa première condamnation. En effet, en 2012, une chambre criminelle l'avait déjà condamné pour tentative d'homicide sur son épouse. Comme l'acte avait alors été attribué à un affect psychique, les juges n'avaient prononcé qu'une peine légère. De plus, la victime avait à l'époque plaidé avec véhémence pour un jugement clément et une dispense de peine.

Une condamnation dans un autre cas a suivi tout récemment : après le verdict de culpabilité en février 2022, l'homme avait notamment inondé sa famille et ses connaissances d'une quantité énorme de lettres douteuses. Au total, il a envoyé environ 1.500 lettres depuis la prison.

Accusé non seulement de harcèlement et de traque, mais aussi d'avoir influencé des témoins, l'homme avait été condamné en première instance à 18 mois de prison et à une amende de 2.000 euros. L'accusé a fait appel de ce jugement. Une procédure d'appel doit encore avoir lieu.

Le jugement rendu mardi par la cour d'appel n'est pas encore définitif. Toutes les parties ont 30 jours pour déposer une demande de cassation. La Cour de cassation ne se penche plus sur la question de la culpabilité, mais plutôt sur des points formels, par exemple si les procédures ont été respectées et si tous les principes juridiques ont été respectés.

