Comme le veut la tradition, à la veille de la fête nationale, le Grand-Duc héritier Guillaume et la Grande-Duchesse Stéphanie ont visité la ville d'Esch/Alzette. Retrouvez les photos ici.

Humeur festive à Esch-sur-Alzette pour Guillaume et Stéphanie

"Nous voulions dire à notre prince et à notre princesse "Moien", dit Simone Neumann, directrice d'une crèche d'Esch, peu après qu'elle et les enfants qui l'entouraient ont présenté des fleurs rouges, blanches et bleues au couple grand-ducal héritier. "Nous leur donnons un cadeau chaque année, dit-elle, toujours aux couleurs du drapeau national".

En parlant de drapeaux, la commune a fait distribuer 1.000 petits drapeaux, de sorte que Guillaume et Stéphanie ont été accueillis par une marée de rouge, blanc et bleu sur la Brillplatz et pendant la procession dans la rue de l'Alzette.

Comme le veut la tradition, le couple héritier grand-ducal a passé la veille de la fête nationale à Esch. Le programme n'a pas beaucoup changé par rapport à l'an dernier. Mais il y avait une différence.

Similaire et pourtant différent

Cette fois, ce n'était pas un maire LSAP, mais CSV qui a reçu le couple. La presse avait parlé d'un "tremblement de terre politique" lorsque le LSAP d'Esch a été évincé du conseil communal. Pour le bourgmestre, Georges Mischo, il s'agit davantage d'un "changement, mais pas d'un tremblement de terre".



La ville compte 122 nationalités.



Guillaume et Stéphanie ont échangé quelques mots sur le stand du FC Commune. L'année dernière, Guillaume a souhaité bonne chance au club de football d'Esch. L'équipe s'est hissée en première division et il a pu la féliciter.



Guillaume et Stéphanie ont ensuite allumé le traditionnel feu et sont partis pour les festivités dans la capitale.



