Ces huit sentiers de randonnée se trouvent au milieu de forêts fraîches. Parfaits pour profiter de la nature tout en étant à l'ombre.

Luxembourg 22 8 min.

Conseils pour le week-end

Huit promenades en forêt avec de l'ombre et du calme à profusion

Jeff WILTZIUS Ces huit sentiers de randonnée se trouvent au milieu de forêts fraîches. Parfaits pour profiter de la nature tout en étant à l'ombre.

Un soleil radieux et des températures estivales dépassant les 30 degrés Celsius - voilà qui incite de nombreuses personnes à sortir dans la nature ce week-end. Mais c'est justement à midi qu'il faut éviter le rayonnement direct du soleil. C'est pourquoi voici huit conseils de la rédaction locale pour les chemins de randonnée avec des petits coins d'ombre.

Dix piscines en plein air pour se rafraîchir Parce qu'on se croirait presque à la mer, se baigner en plein air est deux fois plus amusant. Le week-end sera ensoleillé, un moment idéal pour piquer une tête dans les eaux de baignade extérieures du pays.

1. Se promener dans le Bambësch

(jwi) - Le Bambësch est l'un des espaces naturels les plus connus dans les environs de Luxembourg-Ville. Située au nord-ouest de la capitale, cette grande zone boisée possède des circuits de course à pied, des parcours de fitness, des terrains de tennis et une grande aire de jeux pour enfants.

D'une longueur de 4,6 à 7,5 kilomètres, les différents sentiers portent des noms tels que lièvre, renard ou hibou. De nombreux bancs et tables de pique-nique sont installés le long des sentiers de promenade et invitent à profiter de la nature. Entièrement entouré de forêt, il est donc parfait pour se reposer, et pas seulement lorsque les températures sont estivales.

Un petit conseil: de nombreux sentiers commencent aux restaurants Sieweburen ou Juegdschlass. Deux excellentes possibilités pour faire une halte. Pour plus de détails sur les sentiers de randonnée du Bambësch, cliquez ici.



2. La nature au cœur de la capitale

(SH) - Il n'y a pas qu'au Bambësch que les randonneurs ayant un penchant pour la nature trouvent leur bonheur aux alentours de la capitale. L'Autopédestre Bonneweg n'est qu'à un saut de puce du centre-ville. Et pourtant, il mène sur 7,8 kilomètres en pleine nature, le long de l'Alzette et à travers des forêts ombragées. Seul un court tronçon sans ombre traverse le Bonneweg lui-même.

Mais ceux qui s'y connaissent un peu peuvent éviter cette partie en tournant à gauche après la traversée de la rue Auguste Charles et en empruntant la piste cyclable. A la fin de la première partie de la piste cyclable, il rejoint alors l'Autopédestre par une montée sur le côté droit de la piste cyclable.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Proche de la ville et pourtant en pleine nature. Photo: Sophie Hermes

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Proche de la ville et pourtant en pleine nature. Photo: Sophie Hermes Proche de la ville et pourtant en pleine nature. Photo: Sophie Hermes Proche de la ville et pourtant en pleine nature. Photo: Sophie Hermes Proche de la ville et pourtant en pleine nature. Photo: Sophie Hermes

Le randonneur ne doit pas avoir peur des escaliers, car le Bonneweg autopédestre en compte plusieurs. Le tracé du sentier peut être consulté sur Geoportail.

3. Beaucoup de vent et de l'eau très froide à Lintgen

(j-ps) - Lorsque le soleil est écrasant et que l'air est pratiquement immobile, le circuit de randonnée de Lintgen est idéal pour se rafraîchir. Lorsque le thermomètre affiche plus de 30 degrés Celsius, le point culminant de l'ensemble du sentier est l'eau fraîche, claire et glacée du vieil étang. Le sentier fait environ douze kilomètres, une pause s'y impose donc.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Plusieurs aires de pique-nique se trouvent au bord du vieil étang. Photo: Jean-Philippe Schmit

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Plusieurs aires de pique-nique se trouvent au bord du vieil étang. Photo: Jean-Philippe Schmit Les bateaux solaires ne sont pas seulement présents sur le lac de barrage. Photo: Jean-Philippe Schmit Près du vieil étang dans la forêt près de Lintgen, il fait toujours frais. Photo: Jean-Philippe Schmit L'étang est l'habitat de nombreuses espèces animales. Photo: Jean-Philippe Schmit Un vent frais souffle de la vallée vers le haut de la forêt. Photo: Jean-Philippe Schmit L'eau est censée être de qualité potable. Elle est très froide. Photo: Jean-Philippe Schmit

On y trouve également des tables de camping couvertes. Le point de départ du circuit de randonnée se trouve près de l'église, le chemin fait douze kilomètres. Le début est le plus difficile. Après avoir quitté le village, il y a une montée raide, qui de plus est sous un soleil de plomb. Ensuite, c'est fini: la brise fraîche qui souffle dans la forêt en haut de la montagne surprendra agréablement les randonneurs. Pendant les dix kilomètres à venir, on ne se déplace (presque) que dans la forêt.

4. Autour du château de Fels

(ela) - Ceux qui souhaitent profiter pleinement de la nature malgré le temps chaud et s'immerger dans une nature fascinante trouveront leur compte sur le circuit de randonnée de Fels. La commune est connue pour son château, que ce circuit met d'emblée en scène. Le randonneur a la possibilité d'en apprécier la beauté sous tous les angles. Le sentier traverse d'abord un peu le village tranquille avant de s'enfoncer dans la forêt pour échapper aux températures élevées.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Photo: Elena Arens

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens

Le chemin varié, qui passe en grande partie par la forêt, n'est pas ennuyeux une minute. Il ne faut cependant pas le parcourir si l'on est un débutant en matière de randonnée, car on risque de s'essouffler rapidement.

Il est important d'avoir le pied sûr et des chaussures solides, car il y a entre autres quelques escaliers, en montée et en descente, et des chemins étroits à parcourir. Avec les températures estivales, il n'est pas inutile d'emporter suffisamment d'eau et de crème solaire, ainsi qu'un couvre-chef.

Le chemin passe également par l'entrée du château, qu'il faut absolument visiter si l'on a un peu de temps et que l'on n'est pas trop épuisé. Au bout du chemin, on a une belle vue sur l'église locale, que l'on longe également, et bien sûr, le château en arrière-plan est immanquable.

5. De l'eau fraîche au milieu des anciens moulins de la Moselle

(if) - Un coin de forêt à Deisermillen entre Grevenmacher et Machtum offre un rafraîchissement par des températures estivales caniculaires. La bande verte fait partie de la réserve naturelle "Kelsbaach", désignée en 2000, et fait partie d'un sentier viticole et naturel du même nom, long de 5,25 kilomètres, qui longe la Moselle.

Le circuit, qui monte et descend le long des murs en pierres sèches et des vignobles, raconte les 2.000 ans d'histoire de la viticulture dans la région. Sur une surface de 75 hectares, on peut découvrir différents habitats tels que des parois rocheuses, des forêts sèches ou des forêts de blocs, des pelouses maigres calcaires et une gorge de ruisseau. On peut également admirer la faune et la flore particulières des murs de vignes.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Le Kelsbach est complètement à sec en été et pendant les périodes les plus chaudes de l'année. Photo: Jean Walté

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le Kelsbach est complètement à sec en été et pendant les périodes les plus chaudes de l'année. Photo: Jean Walté Vue de Grevenmacher depuis le vignoble Maacher Fels. Photo: Anne-Aymone Schmitz / LW-Archives Machtum - Sentier viticole et naturel Kelsbaach - Deisermillen - Lieu du glissement de terrain de 1964 Photo: Anne-Aymone Schmitz / LW-Archives Les fossiles découverts dans un rocher montrent que la région était autrefois recouverte par la mer. Photo: Anne-Aymone Schmitz / LW-Archives Un lézard des murailles se cache entre les pierres d'un mur sec. Photo: Anne-Aymone Schmitz / LW-Archives

Si vous cherchez un endroit frais et ombragé, vous êtes le bienvenu dans les gorges du Kelsbach. Le Kelsbach est complètement à sec en été et pendant les périodes les plus chaudes de l'année. On peut y admirer des pierres qui sont restées comme traces de glissements de terrain et d'éboulements lorsque le complexe de moulins de Deisermilllen a été détruit par des glissements de terrain massifs en 1965. La prudence est toutefois de mise: les pierres sont en partie très glissantes!

L'eau est glacée dans le Kelsbaach qui, à la fin de son parcours dans la forêt, s'écoule dans la vallée sous la forme d'un petit courant d'eau. Ici, les enfants peuvent jouer à l'ombre des arbres centenaires et construire par exemple un barrage.

Il est également possible de se rafraîchir dans l'eau froide du ruisseau lors d'une excursion le week-end ou d'une soirée barbecue. Un bassin de marche aquatique à l'entrée de la forêt permet de rafraîchir les pieds fatigués par la randonnée. Il fait également frais à proximité des anciennes galeries de dolomie. Le vaste labyrinthe de galeries offre aujourd'hui un refuge à une importante population de chauves-souris.

6. Randonner entre le Luxembourg et la France

(GlS) - Un chemin, deux pays: le circuit transfrontalier de la Minette part du point de départ dans le quartier Italie à Dudelange et longe d'abord l'ancienne usine sidérurgique de l'Arbed. Ensuite, l'itinéraire traverse la frontière et mène les randonneurs jusqu'à Volmerange-les-Mines en France. De là, le retour vers le Luxembourg se fait à travers la forêt.

La randonnée traverse la zone frontalière marquée par la terre rouge. Photo: VisitMinett/ORT Sud

Le sentier, qui doit rendre hommage à l'histoire industrielle commune des localités de Dudelange et Volmerange-les-Mines, compte une dizaine de kilomètres et est indiqué aussi bien pour les randonneurs que pour les vététistes. De nombreux arbres le long du parcours offrent suffisamment d'ombre pour permettre, malgré les températures caniculaires, une randonnée reposante à travers la nature ce week-end également.

7. Belles vues sur l'Autopédestre Grundhof

Des ruisseaux et des forêts: le Mullerthal est un paradis pour les randonneurs. Photo: ORT Müllerthal/Th. Bichler

(vb) - Bien que ce sentier de randonnée se déroule dans une forêt ombragée, l'Autopédestre Grundhof offre de nombreux beaux panoramas à admirer. Il commence déjà dans le petit village de Grundhof, situé dans une boucle pittoresque de la Sûre.

Avant les hôtels, le sentier commence sur un parking au bord de l'eau. Après 200 mètres sur la rive, le circuit de randonnée zigzague à travers la forêt de Sauerriicht. Il traverse la vallée de la Millebaach et monte doucement mais régulièrement. Après 160 mètres de dénivelé, la crête est atteinte et le chemin redescend d'abord tranquillement, puis assez raide, vers Grundhof.

L'Autopédestre Grundhof est long de 8,3 kilomètres et présente un niveau de difficulté moyen.

8. Une vue de rêve sur trois pays

(str) - Traumschleife est un label de qualité pour les circuits de randonnée en Sarre et dans le Hunsrück - et dans les environs proches. Pour obtenir le label de l'institut allemand de la randonnée, 36 critères comprenant plus de 200 caractéristiques doivent être remplis.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Vue depuis le Stromberg Photo: by_pix

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Vue depuis le Stromberg Photo: by_pix Au sommet du Stromberg Photo: deadeyezone Photo: by_pix Sur le chemin du retour Photo: Deadeyezone

Dans la région frontalière luxembourgeoise avec l'Allemagne, trois sentiers de randonnée ont reçu ce label: le «Sentier viticole et naturel du Palmberg» à Ahn (9 km) ; «Manternacher Fiels» (9,6 km) et «Schengen Grenzenlos» (8,5 km).

En ce week-end estival de juin, nous recommandons ce dernier pour une randonnée détendue à travers les forêts ombragées de la réserve naturelle de Stromberg et avec des vues spectaculaires sur la vallée de la Moselle. Le départ et l'arrivée se font d'ailleurs au centre d'information de Schengen, où la terrasse aménagée invite à prendre une boisson rafraîchissante au bord de la Moselle les jours ensoleillés.

Le sentier est classé comme moyennement difficile, comprend 313 mètres de dénivelé et est affiché en trois heures et demie.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.