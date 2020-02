En fonction du type de dépistage, une femme pourra attendre de une semaine à huit mois au Luxembourg pour une mammographie. Les délais sont très longs en dehors du programme de dépistage organisé. Mais pour les cas urgents, le délai est beaucoup plus rapide.

Luxembourg 2 min.

Huit mois d'attente pour une mammographie

Maurice FICK En fonction du type de dépistage, une femme pourra attendre de une semaine à huit mois au Luxembourg pour une mammographie. Les délais sont très longs en dehors du programme de dépistage organisé. Mais pour les cas urgents, le délai est beaucoup plus rapide.

Davantage «soumis à des facteurs de risques», le mode de vie masculin est plus exposé au cancer et c'est, de loin, le cancer du poumon le plus meurtrier. S'il est aussi le deuxième cancer le plus virulent chez les femmes, c'est bien le cancer du sein qui est à l'origine du plus grand nombre de décès au Grand-Duché.

Les décès causés par le cancer à la hausse La Direction de la santé a publié ses derniers résultats sur les principales causes de mortalité au Grand-Duché. Malgré une légère baisse, les maladies cardiovasculaires restent la cause principale alors que le cancer chez les femmes progresse.

Dans un contexte global luxembourgeois de décès causé par les cancers en hausse, la prise de rendez-vous pour réaliser une mammographie constitue cependant «un véritable parcours du combattant avec des délais d'attente de plus en plus longs», avance Martine Hansen, députée CSV, dans sa question parlementaire adressée à la ministre de la Santé (LSAP), Paulette Lenert.

La nouvelle ministre, remplaçant Etienne Schneider depuis début février, se garde bien de confirmer l'information mais confesse effectivement de longs délais pour les femmes concernées. Ils sont «d'une semaine à deux mois pour une mammographie de dépistage dans le cadre du programme organisé et de deux à huit mois pour une mammographie de diagnostic ou de dépistage en dehors du programme de dépistage organisé».

Délai d'une semaine pour les cas urgents

Mais pas d'inquiétude, tous les centres d'imagerie «peuvent recevoir les femmes dans la semaine pour un examen urgent», sur demande du médecin demandeur au médecin radiologue responsable, assure la ministre.

Quant aux mesures concrètes envisagées pour remédier rapidement à cette situation, la ministre assure que les délais, leur suivi et leur vérification font l'objet d'enregistrements systématiques comme stipulé dans un audit de 2018 réalisé sur la «Roadmap sein 2012-2015».



Paulette Lenert se veut également rassurante en avançant que «la mise en place à moyen terme, d'un réseau de compétence pour les cancers concernés, dont le cancer du sein, constituera un maillon supplémentaire dans la prise en charge des patients». La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers prévoit des réseaux de compétences.

Combien de radiologues pour les mammographies ? Le Centre de coordination des programmes de dépistage du cancer a délivré un agrément à 14 radiologues pour l'interprétation des mammographies effectuées dans le cadre du programme de dépistage organisé.Selon les informations collectées auprès des services d'imagerie médicale, 18 radiologues effectuent des actes d'imagerie mammaire, dont un à titre de remplacement temporaire. Mais ces radiologues ne consacrent pas tout leur temps à l'imagerie mammaire.

La ministre de la Santé assure aussi que l'organisation interne des services d'imagerie des établissements hospitaliers «a été adaptée afin de réduire sensiblement les délais de rendez-vous pour les mammographies de dépistage, avec des délais actuels d'une semaine à 2 mois pour les rendez-vous», suite aux recommandations du Conseil scientifique du domaine de la santé publiées en 2018.