Huit lieux pour faire du sport en plein air

Faire du sport à l'intérieur peut être assez fatigant par ces températures estivales. Pourquoi ne pas déplacer votre entraînement quotidien à l'extérieur et changer un peu de rythme ? Une sélection.

Ce week-end encore, le soleil brillera au Luxembourg. Une bonne raison de rester dehors et de maintenir sa forme en plein air. Le Luxemburger Wort vous a préparé une sélection des activités sportives en plein air les plus intéressantes.

1) S'élancer dans les airs à Steinfort

(jwi) - Pour tous ceux qui aiment les sensations fortes et les montées d'adrénaline, le parc d'accrobranche de la commune de Steinfort fera l'affaire. Il propose plus de 91 stations réparties sur dix parcours de différents niveaux de difficulté. Chaque parcours d'accrobranche se compose de différentes constructions suspendues, dont entre autres une tyrolienne, un pont de singe ou un pont népalais. Avec un équipement spécial, on part des plates-formes sur de longs câbles à travers les hauteurs.

Il ne faut surtout pas avoir vertige. Photo: Facebook/Steinfort Adventure

Comme chaque participant reçoit une formation avant le départ et pour garantir la sécurité, une réservation est nécessaire. Celle-ci peut se faire par téléphone au 27.39.53.00, du mardi au dimanche entre 10h et 18h ou en ligne.

2) Sauter sur un trampoline à Echternach

(vb/SH) - Sauter, bondir et sauter selon l'humeur du cœur - tout cela est possible dans le grand parc de trampolines de l'auberge de jeunesse d'Echternach. Au bord du lac, le jeu, le sport et l'aventure sont donc au rendez-vous.

Les enfants peuvent s'en donner à cœur joie sur les rives du lac d'Echternach. Photo: LW-Archive/Joé Weis

Le parc de trampolines est ouvert en été de 11 à 20 heures le week-end et de 13 à 19 heures en semaine. L'entrée coûte 3 euros. Ceux qui ont soif ou faim à force de sauter peuvent s'asseoir sur la terrasse avec vue sur le lac et se reposer en dégustant un morceau de gâteau et une boisson fraîche.

3) Sports nautiques sur le lac de barrage

(SH) - Le lac de barrage de la Haute-Sûre est le plus grand lac du pays. Ceux qui souhaitent l'explorer peuvent le faire par voie aquatique - en nageant, en faisant de la voile, de la planche à voile, en kayak, en canoë ou en stand-up paddle.

Ceux qui disposent de leur propre matériel pour pagayer peuvent partir de l'une des plages de baignade. Sinon, l'auberge de jeunesse de Lultzhausen offre la possibilité de louer des kayaks pour une personne, des canoës pour deux ou trois personnes ou des stand-up paddles. La location est valable trois heures et doit être réservée à l'avance en ligne. Vendredi après-midi, il restait encore du matériel disponible pour ce week-end.

Le lac se laisse parfaitement explorer par voie d'eau. Photo: Nico Muller

Si vous souhaitez venir avec votre propre véhicule par beau temps, il est conseillé de planifier votre visite tôt dans la journée. Dans le cas contraire, il sera difficile de trouver une place de parking au cours de la journée. Il est également possible d'emprunter les transports publics pour se rendre sur les plages.

4) Les plaisirs de l'escalade à Mamer

(ela) - Depuis le mois de mai, les amateurs d'escalade de bloc sont comblés à Mamer. Le terme «bouldering» désigne l'escalade sans corde ni baudrier sur des rochers ou, comme à Mamer, sur des murs d'escalade. La plupart du temps, la hauteur d'une installation de bloc est raisonnable et ne dépasse pas quatre à cinq mètres.

Le grand mur d'escalade du parc Brill à Mamer mesure près de quatre mètres de haut. Photo: Gerry Huberty/LW-Archive

Le parc Brill abrite deux murs de bloc de ce type, l'un plus grand de quatre mètres et l'autre plus petit de deux mètres. Ce dernier est plutôt destiné aux enfants et aux débutants qui souhaitent d'abord s'initier à l'escalade. L'accès au mur est gratuit et ne requiert aucune connaissance ni équipement particulier, mais l'installation n'est ouverte qu'à certaines heures, car un entraîneur d'escalade formé du Red Rock Climbing Center est là pour conseiller les utilisateurs pendant leur visite. Jusqu'au 1er octobre, le grand mur peut être visité les mardis, jeudis, samedis et dimanches entre 14 et 18 heures. Le petit mur d'escalade est quant à lui ouvert en permanence.

5) Easy-Golf dans le parc de Mondorf

(vb) - Au milieu du parc près de la piscine thermale de Mondorf, à quelques mètres seulement des rives de la Gander, les joueurs de minigolf peuvent passer environ une heure et demie de suspense au Easy-Golf de Mondorf-les-Bains.

Dans l'Easy-Golf, les joueurs doivent frapper la balle sur du gazon artificiel et la mettre dans le trou. Photo: Carlo Thoss/LW-Archive

La longueur des pistes ressemble à celle d'un parcours de minigolf, mais elles sont recouvertes de gazon synthétique, ce qui donne l'impression d'être sur un grand terrain de golf. L'installation est ouverte tous les jours de 14 à 18 heures.

6) Parcours de santé «Maus Ketti» à Elvange

Combiner la course à pied avec des exercices de fitness , le tout en plein air ? C'est possible sur l'un des sentiers de santé au Grand-Duché de Luxembourg possible. L'avantage, c'est que de nombreux parcours se trouvent dans la forêt, ce qui garantit l'ombre et rend l'effort un peu plus supportable par des températures estivales.

Le parcours de fitness «Maus Ketti» à Elvange est un parcours de gymnastique qui a été entièrement rénové il y a deux ans seulement. Le circuit est long de 2,5 kilomètres, un peu vallonné et équipé de dix stations qui contribuent à faire travailler la musculature, à entraîner l'équilibre ou à apporter un peu de variété dans la course grâce à un entraînement par intervalles. Les exercices sont présentés sur les panneaux d'affichage par la souris Ketti, sans doute l'habitante la plus connue de la commune de Schengen.



Celui qui s'est beaucoup entraîné peut aussi beaucoup se reposer. La souris Ketti le montre à la fin du tour. Photo: Sophie Hermes

7) En route avec la draisine

(dat) - Depuis l'été 2017 des draisines - véhicules sur rail - circulent de Fonds-de-Gras à Bois-de-Rodange.

Ceux qui souhaitent se déplacer à la force des bras sur la voie ferrée peuvent donc le faire en draisine. La distance est de trois kilomètres et le trajet dure environ 45 minutes avec une pause. Quatre personnes peuvent monter à bord, dont deux en tant que conducteurs.

Sur les draisines, la force musculaire est nécessaire. Photo: Claude Piscitelli/LW-Archive

En été, les draisines circulent le jeudi et le samedi. Les horaires sont disponibles sur le site Internet du Minettpark : www.minettpark.lu. Les billets peuvent être achetés sur place le jour même. Une draisine coûte 15 euros.

8) Un mélange de golf et frisbee

(dat) - Le parc de disc-golf de Dudelange compte quatre stations: Il s'agit ici de frapper avec un frisbee dans une cage métallique placée à environ 40 mètres. Les règles de comptage sont similaires à celles du golf, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un nombre d'essais prédéfini. Sur chacune des quatre stations, il y en a quatre.

Le Disc Golf se pratique à Dudelange dans le parc près du Lycée Nic Biever. Il est possible d'apporter des frisbees. Mais il est également possible de louer des frisbees au centre sportif Hartmann (2, rue René Hartmann) ou à la maison des jeunes (2, rue du Parc).

