«Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien compris à ce qui nous est arrivé et on ne nous a rien dit», raconte Nuno Sabugueiro, gérant de l'épicerie Tutti-Frutti ravagée par une déflagration à Esch-sur-Alzette. Il a reçu «5.000 sms» mais attend l'appel de la police.

Luxembourg 5 2 min.

Huit jours après l'explosion, ils sont désemparés

Maurice FICK «Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien compris à ce qui nous est arrivé et on ne nous a rien dit», raconte Nuno Sabugueiro, gérant de l'épicerie Tutti-Frutti ravagée par une déflagration à Esch-sur-Alzette. Il a reçu «5.000 sms» mais attend l'appel de la police.

Huit jours après l'explosion et l'incendie subséquent qui ont totalement défiguré l'épicerie Tutti-Frutti le dimanche 12 mai 2019 dans la zone d'activité Lankelz à Esch-sur-Alzette, «j’ai encore du mal à croire que huit jours sont passés et que ma souffrance continue», a pudiquement écrit Nuno Sabugueiro sur sa page Facebook.



Explosion dans un restaurant à Esch-sur-Alzette Un immense nuage de fumée s'est élevé aux abords de l'autoroute A4 à Esch-sur-Alzette vers 17h30 ce dimanche. Une explosion s'est produite dans un restaurant de la zone d'activité Lankelz. La situation est sous contrôle depuis 18h45 assure le CGDIS.

Régulièrement, comme ce fut le cas ce dimanche 19 mai, des voitures glissent dans la rue Jospeh Kieffer jusque sur le grand parking du Tutti-Frutti, jonché de tôles calcinées, pour constater de visu les dégâts des flammes sur le bâtiment de l'épicerie et du long hall de stockage qui s'étale vers l'arrière. Aux alentours immédiats du lieu de l'incendie plane toujours une odeur de brûlé.



5 Photo: Maurice Fick

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick

La rôtisserie voisine qui appartient aux mêmes gérants était, jusqu'il y a encore peu, un véritable lieu de rendez-vous de la communauté portugaise le week-end: «Le samedi et dimanche c'était toujours plein! On vendait jusqu'à 500 poulets», raconte, nostalgique, Nuno Sabugueiro. Lui et son épouse Maryline ont hâte de voir revivre la rôtisserie qui a été épargnée par le feu. L'intérieur est intact: «Rien n'a été touché, il n'y a que l'odeur de la fumée», assure Nuno.

«Pas de nouvelles de la police»



Mais les choses ne vont pas aussi vite qu'escompté par le couple d'entrepreneur, ni pour leurs cinq employés qui partagent leur malheur. Tous se retrouvent sur le carreau et personne ne peut pénétrer dans la rôtisserie, ni dans l'épicerie. Un ruban de la police délimite le périmètre et en interdit l'accès.



La rôtisserie est intacte mais le gérant et son équipe n'y ont pas accès pour l'heure. L'expertise est toujours en cours. Photo: Maurice Fick

Le plus ennuyeux est aujourd'hui l'attente dans laquelle Nuno, sa famille et les employés sont plongés. «La police technique et scientifique est passée mardi et la police a tout fermé. On n'a rien compris à ce qui nous est arrivé et on ne nous a rien dit depuis. Pas de nouvelles», pose le gérant. Il n'a pas non plus compris pourquoi son assureur, sur les lieu dès 9 heures le lundi matin, n'a pas pu entrer.



«Revenir plus fort encore»

Le Parquet a été saisi de l'affaire et «un juge d'instruction a ordonné des expertises», explique le porte-parole de l'administration judiciaire. Ce qui explique que les lieux soient toujours condamnés.



«On a tout perdu! Toute notre vie est là-dedans!», explique Nuno Sabugueiro, d'autant plus désemparé que son affaire marchait «très bien». Il redoute le temps qui passe et qui lui ferait perdre ses nombreux clients. En attendant Nuno et son épouse bénéficient d'une vraie vague de soutiens. «J'ai eu plus de 5.000 sms» dans la foulée de l'incendie, raconte Nuno déterminé à «reconstruire au plus vite et à revenir plus fort encore. CV'est juste une question de temps».