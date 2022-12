Vous n'avez pas envie de vous plonger dans le stress de Noël ? Ou la gloutonnerie sans fin ? La rédaction locale a cherché des alternatives.

Luxembourg 1 7 min.

Idées de sorties

Huit idées pour échapper aux fêtes de fin d'année

Vous n'avez pas envie de vous plonger dans le stress de Noël ? Ou la gloutonnerie sans fin ? La rédaction locale a cherché des alternatives.

Pendant les fêtes de Noël, on mange, on fait des cadeaux et on se détend - mais on peut faire tellement plus : danser, visiter un château, chausser des patins à roulettes au lieu de patins à glace ou se détendre dans un sauna. Voici quelques idées pour les jours les plus contemplatifs de la fin de l'année.



1) Bowling après les cadeaux

(fjä) - Dans la salle de bowling X-Treme Bowling & Billard à Foetz, les visiteurs peuvent encore lancer quelques boules. Mais pas la veille ou le jour de Noël, mais le 26 décembre, la piste sera à nouveau libre à partir de 14 heures. Jusqu'à 23 heures, vous y transpirerez après des jours de gloutonnerie en famille, et votre esprit de compétition sera en outre ravivé, ce qui devrait promettre un après-midi ou une soirée passionnante à l'issue incertaine - un plaisir pour toute la famille, pour un couple d'amoureux ou tout simplement entre amis.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

2) Voyage dans le temps

(nas) - La veille de Noël, les personnes intéressées ont encore la possibilité de visiter la mine à Obermartelange de 10 à 16 heures et de faire ainsi un voyage dans le temps. Le nouveau circuit «Johanna» dans l'ancienne mine d'ardoise dure 90 minutes, fait 350 mètres de long et 42 mètres de profondeur. Le point fort de la visite est sans aucun doute les chambres situées au point le plus bas - 42 mètres sous terre - de la visite. Sur le pont suspendu, le pont souterrain le plus profond d'Europe, il vaut la peine de jeter un coup d'œil au fond de la chambre remplie d'eau de source. L'éclairage approprié crée une atmosphère particulière. Enfin, après la visite, il est possible de se réchauffer sur place au «Bopebistro» et de se mettre dans l'ambiance chaleureuse des fêtes de fin d'année.

3) Une visite de château à Noël

(nas) - Ceux qui ont toujours voulu faire une visite de château, mais qui n'en ont pas eu le temps jusqu'à présent, peuvent le faire pendant les fêtes de Noël. Le château de Bourscheid est ouvert tous les jours, même les jours fériés, de 11h à 16h. Le château est la plus grande construction de ce type au niveau national et a été agrandi en quatre étapes. La grande installation avec ses tourelles date de 1430. Les seigneurs de Bourscheid, qui vivaient autrefois au château, faisaient partie des familles de chevaliers les plus influentes de la région.

Le château de Bourscheid domine la localité. . Photo: Anouk Antony

Que ce soit sur les traces des châtelains, de Victor Hugo ou comme lieu de tournage du film "Shadow of the Vampire", le château médiéval de Vianden a également beaucoup à offrir. En parcourant les vieux murs, les visiteurs peuvent notamment découvrir l'histoire du château dans la grande salle de banquet, la cuisine seigneuriale ou la chapelle. De plus, selon la chaîne de télévision américaine CNN, il fait partie des 21 plus beaux châteaux du monde. Les visites sont possibles tous les jours fériés, sauf le 25 décembre, entre 10 et 16 heures.

4) Se détendre dans un sauna

(fjä) - Saviez-vous qu'en Finlande, le 24 décembre est l'occasion de se retrouver au sauna et de se faire servir du suédois cuit au four, un plat de fête à base de viande de porc? Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, même si vous avez votre propre cabine de sauna dans votre jardin. Mais vous ne devriez pas oublier de respirer profondément malgré le stress de Noël. Pourquoi ne pas vous rendre dans l'un des nombreux saunas du Luxembourg, par exemple aux thermes de Strassen, où des projections d'eau parfumées spéciales enchantent vos sens olfactifs ?



Connaissez-vous les nombreux effets positifs du sauna sur le corps ? Amélioration du système cardiovasculaire, élimination des toxines, renforcement du système immunitaire, baisse de la tension artérielle, prévention des maladies respiratoires, purification, sans oublier que la chaleur humide est une bénédiction pour la peau. Comme les pores s'ouvrent pendant le sauna, l'aspect de la peau s'améliore automatiquement. Le sauna est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de maladies de la peau telles que la dermatite atopique, l'urticaire ou le psoriasis.



Il convient de noter que les horaires d'ouverture sont modifiés pendant les fêtes de fin d'année. Il est conseillé de consulter le site Internet du sauna concerné. À Strassen, le sauna et la piscine sont ouverts aux heures suivantes : les 24 et 31 décembre de 9 à 16 heures ; les 25 et 26 décembre de 14 à 19 heures ; le 1er janvier de 14 à 19 heures.

5) Des patins à roulettes à la place des patins à glace

(j-ps) - L'année dernière, les Winter Moments de Mamer ont fait la une des journaux parce qu'une piste de ski de fond était prévue. Problème : Mamer n'est pas connue pour ses fortes chutes de neige en hiver. Un canon à neige devait remédier à cette situation. Cette année, c'est différent. Il n'y aura probablement pas de neige. Une piste de glace, comme les années précédentes, non plus.

Lors des Winter Moments à Mamer, la neige artificielle était assurée l'année dernière. Cette année, la situation est différente. Photo d'archives: Alain Piron

«Les prix de l'énergie ont explosé et nous obligent à prendre des mesures d'économie parfois drastiques», explique le bourgmestre Gilles Roth (CSV). La piste de glace s'est transformée cette année en piste de patinage (patins à roulettes). Ceux qui souhaitent faire du sport ce week-end ont la possibilité d'essayer la piste de patinage. Celle-ci sera ouverte entre 14 et 18 heures. L'entrée est gratuite, ce qui vaut également pour les patins en ligne disponibles à la location.

6) Danser pour perdre les kilos de Noël

Annoncé dans tout le pays comme la meilleure fête de Noël, le "Bal Icebreaker" de Herborn attire chaque année d'innombrables visiteurs. En ce jour de Noël, la "Hierber Scheier" offre à nouveau l'occasion de danser à partir de 21 heures pour éliminer les innombrables calories du repas de Noël. L'ambiance musicale sera assurée par les DJ's Dee et Skit. Le "Cocktail Icebreaker", entre autres, permettra de se rafraîchir ; il y aura également de quoi combler les petits creux. Les billets d'entrée au prix de 12 euros sont disponibles en ligne .

7) A la piscine à Noël

(j-ps) - Noël est connu pour être une période où l'on aime rester longtemps à table. On peut s'y préparer. La natation donne faim. Ceux qui souhaitent nager pour se donner faim avant la veille de Noël ont l'occasion de le faire. Au Luxembourg, la piscine de la Coque sera ouverte au public le samedi 24 décembre jusqu'à 18 heures, à Mersch le Centre Aquatique Krounebierg, à Walferdange la piscine du Pidal (jusqu'à 14 heures) et à Esch la piscine Escher Schwemm (jusqu'à 12h45).

L'Aqua Nat'Our à Hosingen séduit par son toboggan et ses plongeoirs Photo: Gerry Huberty

En revanche, ceux qui souhaitent éliminer les calories à la nage après le réveillon de Noël ont également la possibilité de le faire. Les thermes de Strassen sont ouverts le samedi et le dimanche, le parc aquatique Aquanatour le dimanche entre 9 et 21 heures.

8) Blockbuster au lieu de la mièvrerie kitsch de Noël

(ela) - Vous connaissez par cœur des films de Noël comme «Sissi» et «Trois noisettes pour Cendrillon» ? Vous n'avez pas envie de passer les fêtes de fin d'année à la maison toute la journée? Vous aimez les blockbusters et les films ? C'est l'occasion rêvée de passer un peu de temps au cinéma! Que ce soit «Le Chat botté 2», «Avatar : The Way of the Water» ou «Black Panther 2: Wakanda Forever», il y en a pour tous les âges et tous les goûts en raison du grand nombre de films actuellement projetés dans les salles. Alors pourquoi ne pas remplacer le canapé par un fauteuil de cinéma confortable, du pop-corn et un tout nouveau film après le festin ?

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.