Le Luxembourg compte maintenant 219 victimes de l'infection parmi sa population. Sur les 12.432 derniers dépistages réalisés, 713 tests ont été positifs.

Luxembourg

Huit décès à ajouter au bilan du covid

Non, le conseil de gouvernement du vendredi n'aura pas débouché sur une prise de parole sur la crise sanitaire. A défaut du duo Bettel-Lenert, c'est un trio qui a tenu une conférence de presse. Les ministres Sam Tanson (Culture) Lex Delles (Classes moyennes) et Franz Fayot (Economie) détaillant les nouvelles aides mises en place pour soutenir l'économie luxembourgeoise, les employés en activité ou au chômage partiel comme les structures culturelles.

Le Premier ministre s'est contenté d'un message posté sur les réseaux sociaux. «C'est une situation de stress permanent pour nous tous. Même si nous n'en sommes pas conscients à tout moment et que nous essayons de ne pas y penser, les nouvelles quotidiennes égratignent notre état d'esprit.» Reconnaissant que l'épidémie progresse, le chef de gouvernement concède que les règles fixées «ne semblent pas toujours équitables, qu'il n'y a pas de cohérence à 100%, et certainement aussi des ambiguïtés (...) Mais il n'est tout simplement pas possible de couvrir toutes les situations et de les réglementer par la loi. Il est donc nécessaire que chacun continue à faire preuve de solidarité.»

Pendant ce temps, le covid a continué de sévir dans le pays. Et si le Premier ministre parle d'une situation «largement sous contrôle», la réalité des chiffres est terrible : en 24 heures, l'épidémie a fait huit victimes supplémentaires.

La direction de la Santé fait état de 713 nouvelles infections recensées en un jour, et cela par rapport aux 12.432 tests analysés en 24 heures. Le taux de positivité descend très légèrement, pour atteindre 5,7% (contre 6,1% la veille).

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 27.338 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation a légèrement diminué cette dernière journée avec 189 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a, lui, légèrement progressé (+2) pour atteindre 41 personnes.

La pandémie a continué d'accélérer cette semaine dans le monde, avec 579.000 nouveaux cas enregistrés par jour (un record). Soit 10% de plus que la semaine précédente. Avec 284.000 nouveaux cas quotidiens, l'Europe est la région enregistrant le plus de contaminations, loin devant les Etats-Unis/Canada (137.000 par jour).

Mais les nouvelles contaminations se sont quasiment stabilisées en Europe (+1%), où de nombreux pays sont confinés ou soumis à des couvre-feux, tandis qu'elles ont bondi en Amérique du Nord (+40%). La tendance est à l'accélération dans presque toutes les régions du monde: Moyen-Orient (+12%), Amérique latine/Caraïbes (+12%), Afrique (+10%) et Asie (+2%).

Le blues du confinement a frappé les résidents A l'heure où la question du pour ou contre le retour du confinement au Luxembourg, le Statec apporte un sérieux bémol. Selon les statisticiens : le lockdown a non seulement engendré la diminution du revenu d’un résident sur six, mais impacté négativement l'état de santé de la même proportion d'habitants.

La Lituanie est le pays où l'épidémie accélère le plus (+79%, 1.500 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens pendant la semaine écoulée. Suivent le Japon (+58%, 1.100), la Serbie (+50%, 2.600), la Suède (+44%, 4.200) et le Brésil (+44%, 24.200). - Plus fortes décrues - La plus forte décrue est observée en Belgique (-53%, 6.700 nouveaux cas par jour), devant les Pays-Bas (-32%, 6.200), la République tchèque (-29%, 8.300), la Suisse (-29%, 5.800) et la Slovaquie (-23%, 1.900).







