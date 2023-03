Vous avez toujours voulu savoir comment le houblon est mis en bouteille ou comment le fromage de Berdorf est fabriqué ? Alors nous avons pour vous les excursions idéales pour le week-end.

Huit conseils pour les gourmets au Luxembourg

Vous avez toujours voulu savoir comment le houblon est mis en bouteille ou comment le fromage de Berdorf est fabriqué ? Alors nous avons pour vous les excursions idéales pour le week-end.

Du pré à l'assiette ou de la plante à la bouteille, pourquoi ne pas vous régaler ce week-end en visitant des entreprises locales? De nombreuses entreprises acceptent de vous montrer leur métier, mais mieux vaut réserver vos places à l'avance. La rédaction locale a sélectionné pour vous huit producteurs régionaux qui vous feront partager leur passion ou vous régaleront sur place avec des produits locaux.

1. Dudel-Magie à Sprinkange

(GlS) - A Sprinkange, la boutique de la ferme An Dudel est ouverte le samedi de 9h30 à 12h30 et propose de nombreux produits alimentaires bio de sa propre production.

En 2007, la ferme est passée d'une exploitation laitière classique à l'engraissement de poulets bio. Le pilier des pâtes bio est venu s'y ajouter en 2013. Mais les personnes qui souhaitent observer les responsables de la production des bionudels ou de l'élevage des poulets de chair sont également les bienvenues à Sprinkingen. Il est en effet possible de visiter la ferme sur rendez-vous.

2. La bière «Den Heischter»

(nas) - Si vous avez plutôt envie d'une bière fraîche, la brasserie «Den Heischter» à Heiderscheid devrait vous plaire. L'entreprise a été fondée en 2008 et était à l'époque la plus petite brasserie artisanale du pays. Le premier essai de brassage sur l'installation de 250 litres s'est avéré être un succès, si bien que la «Heischter» y est brassée depuis lors - même si c'est sur une installation plus grande. La brasserie propose aux personnes intéressées de faire brasser leur propre bière, la quantité minimale étant d'un brassin (entre 900 et 1.500 litres). Diverses bières spéciales ont ainsi déjà vu le jour, comme «Den Toodler», «De Kroopemanns Béier» ou la «bière médiévale».

La "Heischter" est brassée à Heiderscheid depuis 2008. Photo: Pierre Matgé/LW-Archives

Ceux qui souhaitent voir la brasserie de plus près peuvent convenir d'une visite et déguster de temps en temps la «Heischter» directement de la cuve. La visite guidée de 70 minutes doit toutefois être réservée à l'avance.

3. Dégustation de cidre pour les gourmands

(if) - Ceux qui s'intéressent à l'histoire des cidres régionaux apprécieront la visite du Ramborn Ciderhaff à Born (23, Duerfstross). Les participants se plongeront dans l'histoire du cidre à l'aide de supports multimédias et en apprendront plus sur l'évolution et la production durable de cette boisson pétillante.

Une visite guidée avec dégustation du cidre est proposée à Born. Photo: Lex Kleren/LW-Archives

Les visites guidées ont lieu le samedi et le dimanche à 14 heures et à 18 heures et doivent être réservées à l'avance. Toutefois, comme l'indiquent les organisateurs, les visiteurs spontanés peuvent se rendre à la ferme le jour même pour voir s'il reste des places. Les participants seront également guidés à travers les ateliers de production et la cave de l'exploitation. Une dégustation, qui aura lieu à l'issue de la visite, peut également être demandée spontanément.

Pendant les heures d'ouverture du magasin de la ferme (samedi et dimanche, de 14 à 18 heures), il est possible de déguster différents produits de Ramborn pour un supplément de dix euros. Les personnes intéressées peuvent également faire une promenade à leur guise à travers les «Bongerten», où les pommes sont récoltées pour la fabrication du cidre. Une carte est disponible à la boutique.

4. Ce qu'il faut savoir sur le lait dans le vitarium Luxlait

Le centre d'expérience interactif sur le lait convient à toute la famille. Photo: Lex Kleren

(vb) - D'où provient le lait contenu dans les boîtes carrées? Comment sont fabriqués le yaourt et le fromage? Aujourd'hui, les enfants des villes ne sont parfois pas les seuls à ne pas connaître la réponse à ces questions. Le Vitarium de Luxlait à Roost invite toute la famille à découvrir des faits intéressants sur le lait, sa transformation et le corps humain.

Sur 45 stations interactives, les visiteurs peuvent se laisser guider à travers un parcours sur le produit naturel qu'est le lait, y compris de nombreuses occasions de déguster les divers produits laitiers. Vitarium, 3, Am Seif, Roost/Bissen. Heures d'ouverture le week-end : samedi et dimanche de 9 à 17 heures.

5. Dégustation de bière à la brasserie nationale

(stm) – La «Brasserie Nationale» à Niederkerschen offre bien des choses aux amateurs de bière luxembourgeoise. Du lundi au samedi, des visites guidées de deux heures sont proposées. On peut y déguster l'eau Lodyss, une eau-de-vie de bière ainsi que les cinq sortes de bières de la maison.

Pour tester les bières, il n'est toutefois pas nécessaire d'assister à une visite complète, mais il est également possible de participer à une simple dégustation de ces délicieuses boissons et de mettre ses papilles gustatives à l'épreuve. Des explications sont également données sur la manière de déguster une bière de manière professionnelle

Le siège de la "Brasserie Nationale" à Niederkerschen. Photo: Claude Piscitelli

La visite guidée coûte entre 16 et 20 euros, la dégustation entre 12 et 15 euros. Les inscriptions sont possibles à partir de cinq personnes. Tous les samedis à 15 heures, il est possible d'arriver en petits groupes. Ceux qui souhaitent brasser leur propre bière peuvent le faire dans le BrauAtelier.

On y détermine soi-même la recette et on participe pendant sept heures aux principales étapes de la fabrication de la bière. Si cela vous semble trop compliqué, vous pouvez vous inscrire, ainsi qu'un groupe d'amis, à une formation au cours de laquelle vous apprendrez à tirer la bière parfaite.

6. Déguster avec plaisir une eau-de-vie sur la Moselle

(SAM) - Située directement au pied des vignobles de la Moselle, la distillerie Zenner se trouve en plein cœur de Schwebsange. Cette entreprise familiale, dont l'histoire est riche en traditions, produit depuis des générations des eaux-de-vie nobles, dont beaucoup sont estampillées «Marque Nationale».

Les gouttes nobles "Fine des Coteaux de Schengen" sont stockées dans les caves de la distillerie à Schwebsange. Photo: Lex Kleren/LW-Archives

On y distille entre autres des eaux-de-vie classiques luxembourgeoises comme la Poire Williams ou la Mirabelle. Pour les amateurs de l'art de la distillation, l'entreprise est ouverte à la dégustation le samedi de 14 à 19 heures. Le dimanche, Josy Zenner vous invite à l'apéritif : à partir de 11 heures, vous pouvez vous régaler avec le menu distillerie. Sur la table, vous trouverez un ragoût de sanglier et une soupe de lentilles savoureuse avec une garniture de saucisses, le tout accompagné bien sûr de l'eau-de-vie maison

7. Spécialités fromagères de Berdorf

Pour les spécialités fromagères de Berdorf, le travail manuel est encore de mise. Photo: Luc Deflorenne

(vb) - C'est lors de vacances en Autriche, il y a plus de 40 ans, que la percée a eu lieu: la famille d'agriculteurs Schmalen de Berdorf a vu de ses propres yeux comment le fromage était fabriqué de manière artisanale et a essayé de faire de même chez elle.

Aujourd'hui, la fromagerie de Berdorf est devenue une petite entreprise employant une demi-douzaine de personnes. Les nombreuses sortes de fromages au lait de chèvre et de vache - en particulier le «Roude Bouf» - font désormais partie des spécialités luxembourgeoises. On peut déguster et acheter du fromage, du fromage blanc et du yaourt à la maison Huemens au centre du village de Berdorf (2, rue de Consdorf). Le magasin de la ferme est ouvert le samedi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.

8. Boutique à la ferme du Kass-Haff à Rollingen

(j-ps) - Tout le monde peut venir à la ferme biologique pendant les heures d'ouverture du magasin de la ferme. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Les visiteurs peuvent se déplacer librement sur le terrain. Il y a l'étable avec les vaches laitières, les veaux et le taureau Max, la porcherie et une chèvrerie. Les œufs des poules peuvent être achetés frais dans le magasin de la ferme. Les produits de la fromagerie de la ferme aussi.

Le magasin de la ferme Kasshaff est ouvert ce samedi. Photo: Gerry Huberty

La ferme ne produit cependant pas seulement des produits laitiers et des pommes de terre, mais aussi de la viande. «Nos animaux sont abattus par la boucherie Niessen et livrés une à deux fois par semaine sous forme de produits emballés à notre magasin Naturata», indique le site internet de Kasshaff. La ferme ne produit cependant pas tous les produits vendus dans le magasin de la ferme. Ceux-ci proviennent d'autres agriculteurs bio de la région.

