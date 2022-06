Lors de la cérémonie officielle à la Philharmonie, le Grand-Duc a décoré huit citoyens pour leur engagement pour le Luxembourg.

Fête nationale

Huit citoyens méritants récompensés par le Grand-Duc



Ce jeudi matin, à l'occasion d'une cérémonie officielle à la Philharmonie pour célébrer la fête nationale luxembourgeoise, le Grand-Duc a récompensé huit citoyens méritants.

La guerre en Ukraine s'invite à la Philharmonie Le grand-duc Henri, Xavier Bettel et Fernand Etgen sont revenus sur la guerre en Ukraine lors de la cérémonie officielle à la Philharmonie.

Fernand Collet et Ibrahim Ajdarpasic, ont obtenu la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement en argent. Lorsqu'un homme s'immole par le feu le 9 février 2022 à Luxembourg-Ville, les deux sauveteurs n'hésitent pas à apporter rapidement leur aide ; grâce à leur intervention courageuse, Collet et Ajdarpasic sauvent l'homme d'une mort certaine. Sur RTL, Ibrahim Ajdarpasic s'est dit «fier d'avoir pu sauver une vie». Il a également dit espérer que tout le monde trouve le courage pour sauver des gens.

Le journaliste Philip Crowther a été fait officier de l'ordre du Mérite. Ce dernier travaille à Washington pour l'Associated Press (AP) depuis 2018 et il est devenu une vraie star sur les réseaux sociaux grâce à ses compétences multilingues. Le journaliste britannico-germano-luxembourgeois a acquis une notoriété internationale lorsqu'il a commenté en français, espagnol, anglais, portugais, allemand et luxembourgeois la prestation de serment du 46e président des États-Unis, Joe Biden, en janvier 2021. Ces derniers mois, il a également couvert la guerre en Ukraine.

Guy Helminger a obtenu le titre d'officier de l'ordre du Mérite. L'écrivain a été récompensé à plusieurs reprises par des prix littéraires pour ses œuvres en langue allemande, notamment en 2022 par le prix de poésie de Merano et le prix Servais pour son roman «Lärm».

Le Grand-Duc a remis à Léa Linster le titre d'officier de la Couronne de chêne. Le restaurant de la grande cuisinière à Frisange a été récompensé pour la première fois d'une étoile par le Guide Michelin en 1987. En 1989, Léa Linster a été la première et jusqu'à présent la seule femme à remporter le Bocuse d'Or, reconnu dans le monde entier.

Ni Xia Lian et Sarah De Nutte ont reçu le titre d'officier de la Couronne de chêne et de chevalier de la Couronne de chêne. Lors des championnats du monde de tennis de table à Houston, elles ont toutes deux remporté la médaille de bronze en double dames ; actuellement, Xia Lian et De Nutte occupent la troisième place du classement mondial en double dames.

Laura Zuccoli a obtenu le titre d'officier de la Couronne de chêne. En tant que présidente de l'ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés), Laura Zuccoli s'est engagée pendant douze ans pour l'intégration des concitoyens étrangers et la cohabitation sociale entre Luxembourgeois et non-Luxembourgeois. L'ancienne présidente de l'ASTI plaidait dans un récent reportage pour une meilleure intégration des résidents étrangers et des frontaliers dans la société.

