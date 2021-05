Le gouvernement, conscient de la nécessité de former mieux et plus de personnels soignants, va ouvrir une série d'enseignements supérieur. Un plus pour le cursus des infirmiers mais aussi des futures sage-femmes et assistant en radiologie.

Huit bachelors pour infirmiers vont voir le jour

Un, deux, trois ministres. Il n'en fallait pas moins, ce lundi, pour évoquer la réforme qui attend certaines professions de santé à l'avenir. Car si la pénurie de diplômés, suffisamment qualifiés et en nombre, était connue de longue date (tout comme la dépendance aux personnels frontaliers), le constat tardait à voir poindre des solutions en matière de formation autant que de recrutement. Cette fois, Paulette Lenert (Santé), Claude Meisch (Enseignement supérieur) et Corinne Cahen (Famille) ont proposé du concret.

Partant du constat qu'il devenait «primordial d’assurer l’attrait pour les formations des professions de santé en général et notamment de l’infirmier responsable de soins généraux, des infirmiers spécialisés et de l’aide-soignant», le trio a donc annoncé une série de nouveaux cours qui auront lieu ici, au Luxembourg. A l'instar de ce qui a été mis en place déjà avec l'Uni pour la formation des futurs médecins.

Par ordre chronologique, l'urgence a été donnée à la mise en place de quatre bachelor «Infirmier spécialisé» (180 ECTS). Un enseignement qui débutera dès la rentrée universitaire 2022/23 au mieux, dans les quatre spécialités suivantes: assistant technique médical de chirurgie, infirmier en anesthésie et réanimation, infirmier en pédiatrie et infirmier psychiatrique."Ils seront accessibles aux détenteurs d’un BTS Infirmier en soins généraux et à toute autre personne détentrice d’un diplôme reconnu d’infirmier en soins généraux", a annoncé la ministre de la Santé.

Dès l'année académique 2023/24, place au bachelor infirmier de soins généraux. Un diplôme qui nécessitera trois années d'études supplémentaires à celes et ceux qui posséderaient déjà un diplôme de fin d’études secondaires.

A la même rentrée, il sera aussi question de lancer deux programmes de bachelor pour les formations de sage-femme et d’assistant technique médical de radiologie. Là encore, ces cours seront ouverts aux titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires.

Enfin, il sera à l'avenir question d'un programme de bachelor «infirmier plus». Il est question d'y consacrer quatre années d'enseignement : trois pour l'obtention du diplôme d’infirmier en soins généraux et une pour une spécialisation.

Le ministre Claude Meisch a tenu à préciser que, dans ce nouveau dispositif, le Lycée pour professions de la santé de Luxembourg resterait «un acteur important de la formation». A charge pour LTPS et Uni de se coordonner dans les nouveaux cursus proposés.

