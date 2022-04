Le week-end s'annonce humide, froid et peu ensoleillé. Pas de raison de rester à la maison pour autant. Profitez de ce temps mitigé pour vivre de nouvelles expériences.

Huit activités d'intérieur pour le week-end

Typiquement avril, pensons-nous en regardant la météo. Juste avant Pâques, de gros flocons de neige mouillés tombent du ciel et le bonnet et l'écharpe sont de nouveau prêts. Mais ne tirez pas la couette sur la tête.

Le Luxembourg dispose d'endroits passionnants et amusants qui promettent de vous distraire même par temps maussade.

1) X-Treme Bowling Foetz

(fjä) -Quand vous pensez au bowling, vous pensez aussi aux sorties scolaires ou aux soirées after-work entre collègues ? Pourquoi ne pas prendre la boule, changer de chaussures et terminer la soirée autrement qu'au cinéma, entre amis ou en famille. Il est même possible de réserver une piste à deux.

Il est plus difficile qu'il n'y paraît de toucher les dix quilles. Mais le plaisir est garanti. Photo: Getty Images

À Foetz, il n'y a pas seulement 20 pistes de bowling, mais aussi des baby-foot, des tables de billard et de snooker et bien sûr des snacks et des boissons. Le centre de bowling situé au 11, rue du Brill est ouvert le samedi de 14h à 3h du matin et le dimanche de 10h à 20h.

2) Décollage sans parachute

(fjä) - On peut voler tout près de Luxembourg et sans parachute. Et sans aucun risque de chute. C'est possible à l'Indoor Skydive Luxembourg près d'Arlon, juste en face du magasin IKEA : il s'agit d'une installation verticale de chute libre qui, grâce à la création d'un courant d'air, simule le vol comme lors d'un vrai saut en parachute à 4.000 mètres d'altitude.

Le Luxfly Indoor Skydive est également adapté aux enfants (de quatre à douze ans). Une réservation est indispensable. indoorskydive.lu

3) Minigolf à Eschweiler

(fjä) - Petits et grands peuvent s'amuser sur 1.500 mètres carrés, les enfants de moins de douze ans peuvent se défouler sur l'aire de jeux intérieure. Sur 14 pistes et en groupes de cinq joueurs maximum, le plaisir est pour ainsi dire programmé. Le minigolf (MIGO) se trouve à proximité immédiate des centres touristiques de Wiltz et de Clervaux et est relativement unique en tant que centre de loisirs dans la Grande Région. Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 18h.

Grâce au sol en gazon synthétique, la sensation de jeu est très proche de celle d'un vrai minigolf. Photo: MIGO

4) Voyage à travers l'espace et le temps

(GlS) - Ceux qui souhaitent faire un voyage d'un genre particulier ce week-end devraient trouver leur compte au Luxembourg Science Center à Differdange. Outre les nombreux ateliers et spectacles proposés, le Science Center enthousiasme en plus depuis décembre dernier avec son planétarium unique en son genre dans le pays.

Les démonstrations à 360 degrés emmènent les visiteurs en voyage vers d'autres planètes et galaxies. Photo: Claude Piscitelli

Depuis une position allongée confortable, on peut se lancer dans une expédition à travers l'univers. Le Luxembourg Science Center est ouvert les deux jours du week-end et des présentations au planétarium sont proposées plusieurs fois par jour en différentes langues.

5) Découverte sous l'eau

Des poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs peuvent être admirés à Wasserbillig. Photo: Chris Karaba

(vb) - L'aquarium de Wasserbillig fait depuis longtemps partie des classiques pour un week-end pluvieux. Dans 15 bassins, les visiteurs peuvent admirer des poissons indigènes comme l'anguille, la perche-soleil et le poisson-chat, mais aussi des attractions exotiques comme le discus, le scalaire ou le piranha. Le point d'orgue sera le nourrissage des poissons dans les différents bassins. L'aquarium sera ouvert ce week-end de 10h à 17h, et à partir de Pâques tous les jours de 10h à 18h.

6) Un must pour tout fan de fantasy !

(ela) - L'année dernière encore en ligne, ce week-end enfin à nouveau en direct et en couleur : la LuxCon. Au début, la LuxCon se déroulait à la «Schungfabrik» à Tétange, puis au «Forum Geesseknäppchen». Cette année, les fans se rendront à Dudelange, au centre culturel CNA, pour la neuvième édition du festival de fantasy. Le programme de la LuxCon de cette année est à nouveau bien rempli et traverse le jardin. Outre une série de lectures et de nombreuses tables rondes sur les thèmes de la science-fiction et de la fantasy, la LuxCon propose également, entre autres, des ateliers, des sessions de jeux de rôle, du karaoké et un concours de cosplay.

Cette année encore, la LuxCon fera battre le cœur des fans de fantasy. Photo: Alain Piron/LW-Archive

Les fureteurs trouveront également de nombreux stands où ils pourront rencontrer des artistes et des écrivains locaux et internationaux. Le Cinéstarlight présentera également quelques courts-métrages en rapport avec les thèmes représentés à la LuxCon.

Le samedi, la LuxCon débutera à 10h et se terminera par la Geekaraoke Party, prévue jusqu'à 1h du matin. Le dimanche, les visiteurs pourront arriver à partir de 11 heures, jusqu'à la cérémonie de clôture de l'événement à 17h30.

7) Le passé colonial du Luxembourg

(dat) - La visite d'un musée est certainement toujours une bonne alternative pour le week-end. Dans la capitale, le Musée national d'art et d'histoire (MNHA) propose depuis peu une nouvelle exposition.

Des objets issus de collections privées et institutionnelles y seront exposés. Photo: Luc Deflorenne

«Le passé colonial du Luxembourg» est le titre de celle-ci. L'exposition temporaire, qui se tient jusqu'au 6 novembre, explore la question de ce passé. Elle présente des objets, des œuvres d'art et des photos issus de collections privées et institutionnelles. En outre, la parole est donnée à neuf personnes qui ont un lien étroit avec le Luxembourg et qui ont été marquées par le passé colonial.

Le week-end, le MNHA est ouvert de 10 à 18 heures sur le marché aux poissons. L'entrée à l'exposition temporaire coûte sept euros.

8) L'art derrière des murs épais

Des peintures et des sculptures de trois artistes sont à découvrir au Centre de création artistique de Bourglinster. Photo: Wilson Ferreira Martins

(vb) - Ce week-end, les visiteurs pourront regarder par-dessus l'épaule de trois artistes dans un environnement historique et admirer leurs peintures et sculptures. Pour l'exposition "Open Spaces" dans les annexes du château de Bourglinster, les artistes ont pu choisir eux-mêmes leurs œuvres. Les peintures d'Yvette Rischette semblent insouciantes et féeriques, mais au deuxième coup d'œil, des symboles de peur et de souffrance apparaissent. La sculptrice Myriam Zimmer expose un grand nombre de ses sculptures en argile, qui ont généralement pour thème l'homme et la nature. Wilson Ferreira Martins vient de la scène du street art et aborde les problèmes de société avec ses peintures de grand format et aux couleurs vives.

Les Annexes du Château de Bourglinster sont accessibles depuis la cour du château à la Pabeierscheier, l'entrée est indiquée. Le samedi et le dimanche, l'exposition «Open Spaces» est ouverte de 14 à 18 heures.

