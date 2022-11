Huit activités automnales en plein air à faire à plusieurs

Ce week-end, l'automne devrait encore se montrer sous son meilleur jour. L'occasion de prendre un bon bol d'air. Voici les bons plans de la rédaction.

L'automne touche lentement mais sûrement à sa fin. Ce week-end, le temps devrait toutefois se montrer encore clément. Des températures allant jusqu'à 15 degrés Celsius sont prévues, ainsi que de nombreuses heures d'ensoleillement. C'est donc l'occasion idéale de passer du temps en plein air. La rédaction a rassemblé quelques idées pour vous.

1) Ramasser des châtaignes pour en faire une décoration

(fjä) - Ça craque et ça fait du bruit sous les chaussures. Certes, c'est le cas depuis fin septembre, le début officiel de l'automne, mais on peut encore profiter de la saison des châtaignes début novembre. Il est presque méditatif de ramasser les fruits mûrs des arbres tombés au sol, comme les glands, les châtaignes et les faînes. Les enfants en particulier se réjouissent de cette quête dans la nature. La petite récolte ronde peut d'ailleurs être peinte de manière assez créative :

Les chances sont grandes de trouver des châtaignes ce mois-ci si l'on cherche sous les grands châtaigniers. Il en va de même pour les faînes, qui peuvent d'ailleurs être mangées. Il suffit d'enlever délicatement la coquille brune. Il ne faut toutefois pas manger trop de faînes crues, car elles contiennent une substance toxique qui peut provoquer des nausées et des maux de ventre. En revanche, les fruits se laissent parfaitement griller: leur goût est similaire à celui de la noisette.

Et maintenant, la décoration saisonnière d'automne pour la maison et l'appartement : sur internet, on trouve de nombreuses idées de bricolage à partir de marrons et de glands. Par exemple sur Pinterest (voir le premier lien ci-dessus). Les plus connus sont sans doute les petits bonshommes bruns. Ou encore les serpents de marrons. Il y a aussi des instructions à la pelle sur Youtube.

2) Pique-niquer dans la petite Suisse

(SAM) - Qu'y a-t-il de plus beau qu'un pique-nique en plein air dans la verdure? Et puisque le soleil s'invite au Grand-Duché ce week-end, autant en profiter. Alors préparez votre panier de pique-nique et prévenez vos proches, car une telle sortie se fait de préférence en bonne compagnie, et choisissez l'une des 29 aires de pique-nique de la petite Suisse luxembourgeoise.

Le nez plongé dans le soleil d'automne, le pique-nique est particulièrement savoureux. Photo d'archive: Raymond Reuter

Le temps étant ce qu'il est, un petit feu de camp, y compris du pain à la baguette et des marshmallows, s'impose naturellement. Et si vous n'avez pas peur des températures nocturnes plus fraîches, vous pouvez rester assis près du feu de camp, car les Léonides se montrent actuellement dans le ciel étoilé. La pluie de météorites n'apparaît bien sûr que si le ciel n'est pas couvert de nuages. Et il ne faut pas oublier de faire un vœu à chaque étoile filante. Car c'est bien connu, cela se réalise.

3) Un safari photo automnal

(str) - L'automne est en fait une saison particulièrement agréable pour les photographes par exemple. Le temps plus maussade, le brouillard matinal et surtout l'ambiance plus contrastée et pourtant très colorée permettent en effet de jouer avec la lumière de manière particulièrement attrayante.

Les safaris photo sont plus amusants avec des amis et la famille. Photo: Steve Remesch

Et c'est justement ce qui rend les safaris photo de cette saison particulièrement attrayants. Et non, il ne s'agit pas d'un voyage en Afrique pour y documenter des animaux sauvages. Il s'agit plutôt de redécouvrir son propre environnement de manière ludique, de préférence avec des amis et la famille.



En effet, un safari photo est plus passionnant lorsqu'on le fait à plusieurs. Il s'agit de photographier ensemble et de le faire selon un thème défini. Un thème peut être une couleur, comme le bleu par exemple. Il peut aussi s'agir de fenêtres, de portes, de lignes transversales, de certains sentiments ou peut-être de personnes qui font quelque chose de particulier.

Il est préférable que chaque participant écrive deux propositions de thème sur un papier, puis qu'un thème soit défini tour à tour et qu'un délai soit défini à chaque fois. Ensuite, chaque participant montre ses images ou réalise un collage. A la fin, on décide ensemble qui a le mieux photographié le thème en question.

4) A la chasse aux champignons dans la forêt

(m.r.) - L'automne est la saison des champignons. Même en novembre, il est encore possible de cueillir des spécimens savoureux dans les forêts luxembourgeoises. La prudence est de mise, surtout pour les débutants : il ne faut en effet manger que les champignons que l'on peut identifier avec certitude. De nombreuses espèces de champignons sont toxiques. C'est pourquoi les cueilleurs de champignons inexpérimentés devraient compter sur l'aide d'experts. Le groupe de recherche mycologique propose même une identification gratuite par e-mail: pilzberodung@grm.lu. Pour cela, les photos doivent toutefois remplir certaines conditions.

Le Luxembourg compte d'innombrables espèces de champignons indigènes. Tous ne sont toutefois pas propres à la consommation. Photo: Anouk Antony

Il ne faut toutefois pas exagérer dans la cueillette des champignons. Une personne ne peut ramasser qu'un kilo de champignons par jour. Pour les groupes de trois personnes ou plus, un poids total de trois kilogrammes maximum est autorisé.

5) Une journée en forêt

(dat) - Le service forêts de la Ville de Luxembourg ouvre ses portes samedi. De 10 à 18 heures, au Devashaff (105, rue des Sept-Arpents), différents stands et ateliers permettront de tout découvrir sur la forêt.

Foto: Anouk Antony

Par exemple, «D'Stad am Bësch» montrera comment tailler correctement les arbres fruitiers. On pourra également y faire du bricolage ou écouter des contes.

L'accès est gratuit. Toutefois, les places de parking étant limitées, il convient d'utiliser la navette spécialement mise en place. Toutes les informations chez www.vdl.lu.

6) Faire voler un cerf-volant

(nas) - En automne, le temps invite à faire du cerf-volant. Une activité qui ne procure pas seulement du plaisir et du divertissement aux enfants - si l'on parvient à faire voler le cerf-volant en hauteur.

Ceux qui le souhaitent peuvent également bricoler leur propre cerf-volant à la maison. Pour que le cerf-volant vole avec succès, il faut respecter quelques règles : pour un petit cerf-volant, une force de vent de deux à cinq est suffisante. Il faut ensuite observer de quelle direction vient le vent et se placer ensuite dos au vent. Pour réussir un vol parfait, le cerf-volant ne doit pas être lancé depuis le sol, mais tenu par une deuxième personne. Si cela fonctionne, on peut se défouler à l'air libre, faire de l'exercice et s'amuser en même temps.

7) Sculpter une lanterne dans une betterave

Les lanternes effrayantes sont du plus bel effet sur les rebords de fenêtre ou les murs du jardin. Photo: mywort.lu/Luss Brosius

(vb) - Ceux qui souhaitent faire revivre cette ancienne coutume de la lanterne peuvent en sculpter une eux-mêmes. Pour cela, il faut prendre une betterave, de préférence une betterave fourragère aussi épaisse que possible ou une betterave sucrière (demander au paysan), en découper un couvercle et la creuser. Avec un couteau court et aiguisé, on y découpe un visage.

Si l'on souhaite fixer la lanterne sur un manche à balai, on peut encore découper un trou adapté dans le fond. Y placer une bougie chauffe-plat - et le visage effrayant est prêt. Par rapport à la citrouille d'Halloween, le navet a l'avantage de se conserver plus longtemps. Avec cette ancienne coutume, nos ancêtres voulaient éloigner les mauvais esprits des étables et des maisons en novembre.

8) Randonnées d'automne

(GlS) - Soleil, air frais et températures douces... Les couleurs dorées de ce week-end invitent tout simplement à de longues promenades et randonnées.

Qu'il s'agisse d'une promenade décontractée dans la forêt pour éloigner le stress de la semaine de travail ou d'une randonnée plus exigeante pour les plus sportifs, il y en a pour tous les goûts.

L'automne invite aux promenades et aux randonnées. Photo: Anouk Antony

Alors n'hésitez pas à enfiler vos chaussures de randonnée et à prendre l'air. Ceux qui ont encore besoin d'inspiration pour trouver un itinéraire de randonnée adapté, rendez-vous ici.

Dans notre dossier thématique, vous trouverez une série de conseils de loisirs pour tous les goûts et toutes les occasions.

