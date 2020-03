Hôteliers et restaurateurs tirent la sonnette

La fréquentation des hôtels, des restaurants et des cafés est en chute libre au Luxembourg. L'Horesca tire la sonnette d'alarme! La Fédération demande que les taxes locales soient suspendues et les délais de paiement prolongés pour éviter l'asphyxie des entreprises les plus touchées.

Maurice FICK La fréquentation des hôtels, des restaurants et des cafés est en chute libre au Luxembourg. L'Horesca tire la sonnette d'alarme! La Fédération demande que les taxes locales soient suspendues et les délais de paiement prolongés pour éviter l'asphyxie des entreprises les plus touchées.

Hôteliers, restaurateurs et gérants de bars, comme de cafés, ont besoin d'oxygène. Certains de manière urgente. Touché de plein fouet par le coronavirus qui a fait sa première victime ce vendredi, le Luxembourg voit de plus en plus d'entreprises subir les conséquences ce cette crise.

Celles du secteur Horesca sont particulièrement exposées puisque désormais tout tourne au ralenti. Parmi les mesures drastiques annoncées ce vendredi à Luxembourg-Ville, la bourgmestre, Lydie Polfer (DP) a suspendu les autorisations de nuits blanches pour les cafés et les discothèques.

La Fédération nationales des hôteliers, restaurateurs et cafetiers demande «la suspension de taxes locales ainsi que des délais de paiement adaptés face à la situation financière difficile des entreprises car, certaines, n'ont plus de rentrées d'argent !», explique François Koepp. Le secrétaire général de l'Horesca - secteur qui compte 2.800 entreprises et 20.200 salariés - est témoin des sérieux problèmes de trésorerie dont plusieurs entreprises ont déjà fait état.

«Rien que ce vendredi 13 mars, 144 entreprises nous ont contacté. Jeudi, il y en avait plus de 200. Les trois quarts des demandes concernent le recours au chômage partiel afin de mettre l'entreprise en sécurité», raconte François Koepp.

La crainte provoquée par le coronavirus a incité de nombre de touristes à annuler leurs séjours hôteliers et fait chuter les sorties au restaurant. S'il faut encore «attendre une bonne semaine avant de pouvoir quantifier» les dégâts du côté de la restauration, les chiffres sont déjà sur la table pour l'hôtellerie. Et montrent la progression de l'effet coronavirus: «Jeudi passé le taux d'activité moyen avait baissé de 43% dans les hôtels du pays. Nous en sommes à -65% et la semaine prochaine sera encore pire», annonce le secrétaire général de l'Horesca.

Le chiffre d'affaires chute mais les hôtels continuent de devoir payer la taxe de séjour appliqué principalement à Luxembourg-Ville. Pour les restaurants et les cafés «qui font face à de nombreuses annulations d'événements», la fédération sollicite la suspension des taxes communales comme celles collectées pour les terrasses, les poubelles, etc. L'Horesca demande aussi «un délai de paiement de toutes les factures communales».