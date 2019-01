Deux jours après qu'un Luxembourgeois de 47 ans a fauché cinq personnes avec sa voiture à Wiltz, les habitants sont toujours sous le choc. L'auteur a été placé jeudi soir en détention et risque la prison à vie.

Horreur et incompréhension à Wiltz

Deux jours après qu'un Luxembourgeois de 47 ans a fauché cinq personnes avec sa voiture à Wiltz, les habitants sont toujours sous le choc. L'auteur a été placé jeudi soir en détention et risque la prison à vie.

«Nous étions assis dans le salon lorsque nous avons soudainement entendu un bruit. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un véhicule de nettoyage de la ville», raconte un habitant du quartier où l'attaque de la voiture a eu lieu mercredi après-midi.

Lorsqu'il a ouvert la porte d'entrée de sa maison, lui, son épouse et sa petite fille, n'en croyaient pas leurs yeux. Cinq personnes, dont certaines grièvement blessées, étaient allongées sur le trottoir d'en face, apparemment renversées par une voiture bleue.

Des blessés victimes d'un acte désespéré, lié à une déception amoureuse. Un Luxembourgeois de 47 ans a ainsi foncé volontairement avec sa voiture sur un groupe de personnes composé d'un homme, de deux femmes et deux enfants dans des poussettes.

L'une des femmes était l'ex-conjointe de l'agresseur présumé, tandis que l'un des enfants était leur fils de deux ans. Le petit garçon est mort des suites de ses blessures sur les lieux de l'accident. Les blessés quant à eux, ont été transportés à l'hôpital d'Ettelbruck et à la clinique pour enfants à Luxembourg-Ville.

Jeudi soir, le ministère public signalait que les quatre victimes blessées étaient dans un état stable. L'ex-partenaire du conducteur, âgée de 42 ans, la jeune femme de 24 ans et un homme de 47 ans sont toujours à l'hôpital. La fillette de dix mois, fille de la femme de 24 ans, a entre-temps pu quitter la clinique.

Incompréhension des témoins oculaires

Selon un témoin oculaire, le conducteur de la voiture est sorti immédiatement du véhicule après l'impact et a pris soin de l'un des deux enfants. Un autre résident rapporte qu'un peu plus tard, l'homme se tenait impassible à côté de sa voiture et s'est fait menotter sans résistance par la police.

Même 48 heures après le crime, la plupart des habitants de Wiltz sont toujours incapables d'expliquer comment quelqu'un peut sciemment foncer avec sa voiture sur un groupe de personnes et son propre enfant.

Bien que le crime ait eu lieu à quelques centaines de mètres seulement de l'hôpital de Wiltz, les blessés ont néanmoins été transportés à l'hôpital d'Ettelbruck. Selon le Dr Marcel Bauler, directeur médical du Centre hospitalier du nord (CHdN), cette approche est parfaitement normale. A Wiltz, on n'est tout simplement pas équipé pour opérer des personnes gravement blessées.

Cette affirmation a été confirmée par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). Tout d'abord, une unité de police de Wiltz est arrivée sur les lieux du crime, suivie peu après par deux ambulances, également de Wiltz. C'était environ cinq minutes après que l'incident a été signalé.

Prison à vie

Le conducteur de 47 ans a été entendu par le juge d'instruction jeudi après-midi et a été placé en garde à vue. Après l'audience, le parquet a annoncé qu'une enquête pénale avait été ouverte pour meurtre, homicide involontaire coupable, tentative de meurtre et tentative d'homicide. Ces infractions peuvent entraîner l'emprisonnement à perpétuité. L'alcootest du conducteur s'est révélé négatif.

Par Marc Hoscheid - Traduction: Sophie Wiessler

