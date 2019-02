La cérémonie d'adieu aux deux démineurs morts il y a une semaine s'est déroulée ce jeudi à Diekirch.

Hommage aux sous-officiers défunts du Waldhof

L'armée luxembourgeoise a rendu hommage aux deux sous-officiers morts dans l'exercice de leur fonction le 14 février, au dépôt de munitions du Waldhof. C'est en déplaçant une bombe de la Seconde Guerre mondiale, pourtant désamorcée, que les deux hommes ont trouvé la mort.

La cérémonie d'adieu s'est déroulée à la caserne Grand-Duc Jean en présence du Grand-Duc et du prince Sébastien, du ministre de la Défense François Bausch, de nombreux membres de l'armée luxembourgeoise, ainsi que des familles et proches des défunts.

L'adjudant-major Luc Derneden et l'adjudant-chef Mike van de Berg seront inhumés dans l'intimité familiale ces vendredi et samedi, respectivement à Moutfort et Erpeldange.