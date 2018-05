Le John Cockerill’s Day est un nouvel événement organisé au Minett Park Fond-de-Gras. Notre photographe était sur place.

Hommage à la locomotive Cockerill

En l’honneur de l’élégante locomotive «Cockerill 503», le Fond-de-Gras a baigné ce dimanche de Pentecôte dans une ambiance aux accents anglo-saxons.

Plusieurs stands étaient installés dans la remise ferroviaire du Train 1900: vêtements, whisky, livres, cigares, produits britanniques et irlandais.

Dans le buffet de la gare petite restauration et «tea time» ont permis de se restaurer durant toute la journée.

La formation « Last Order » a joué pendant toute l’après-midi des chansons traditionnelles irlandaises.

Deux authentiques véhicules anglais, un taxi londonien et un bus à impérial «Routemaster», ont été exposés sur le site.

Pour les visiteurs, on ne pouvait pas imaginer un plus beau moyen que de rejoindre le Fond-de-Gras en Train 1900, depuis son quai de départ à Pétange! Et ils étaient nombreux au rendez-vous.

L’événement était organisé dans le cadre du «Luxembourg Museum Days, Hop Hop an de musée», avec le soutien des ambassades de Grande Bretagne et d’Irlande. Découvrez les photos de notre photographe sur place:

36 Photos: Claude Piscitelli

