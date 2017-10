(ChB) - L'habitat et tout ce qui va avec, c'est du 14 au 22 octobre à Home & Living Expo pendant la semaine nationale du Logement.

Sur 33.000 m2, deux salons vous attendent: Home & Living Expo, créé il y a trois ans en remplacement de l'ancienne Foire d'automne, et la semaine nationale du Logement, événement historique du ministère du Logement.

Nouveauté cette année: des conférences journalières sur des questions pratiques autour du logement, dont voici le programme complet:



Présentation en avant-première de toutes les nouveautés liées à l'habitat, la construction, la rénovation, l’ameublement et la décoration: Luxexpo - The Box accueillera 250 exposants sur 9 jours, c'est 2 à 3 fois plus que les plus importants centres commerciaux de la région.



Les artisans agrandissent leur stand

Cette année les exposants ont augmenté la surface de leurs stands de 7% en moyenne, 19% pour les artisans de la Chambre des métiers. Très clairement, ils ont des choses à montrer et à dire!

La visite se faisant traditionnellement en famille, la dimension commerciale est complétée par un programme d’animations, d’expositions et une offre de restauration sur 5 plateformes:

Endless Taste - Formules à volonté & Snacks



Lëtzebuerger Stuff - Cuisine du terroir luxembourgeois et spécialités locales



Food Factory - Burgers faits maison, Pizza & Pasta



Table du Chef - Gastronomie fine et raffinée



Tea & More - Fingerfood, Salades, Pâtisseries & Assiettes prestige



1.400 euros de dépense en moyenne

Le mois d'octobre est idéal pour découvrir les tendances du printemps, c’est la période où sont présentées les nouvelles couleurs et les nouveaux projets. Les salons d’automne sont d’excellents outils pour des projets immédiats ou plus éloignés.

La durée moyenne d’une visite est de 3 heures et la dépense moyenne des visiteurs atteint 1.400 euros.

Très souvent, ils s’informent auprès de 3 à 4 exposants et reviennent 2 à 3 fois avant de prendre la décision d’acheter. Dans un salon où tous les spécialistes sont réunis, une visite permet de trouver plusieurs fournisseurs ou d’en rencontrer de nouveaux en un temps record, en un seul lieu.

Au programme:

Home-Explorer - Conférences After-Work tous les jours



Ateliers Créatifs - Activités pour enfants avec Caritas



Light-Experience - Monde des Lumières



Projets urbains - Showroom de l’OAI, Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

Creative-Corner - Univers du bricolage



Upcycling Home - Exposition en collaboration avec l’ Okkasiounsbuttik



KidsCity - Workshops pour enfants par LUCA – Luxembourg Center for Architecture,



Sitting-Experience - Hommage à la chaise



Tailor-Made - Le sur-mesure luxembourgeois

Acquérir un logement: 6 conférences dans le pays

Le salon Home & Living Expo est l'occasion pour le ministère du Logement de lancer une tournée de 6 conférences consacrées à l’acquisition d’un logement, à Luxembourg puis à Wiltz, Dudelange, Diekirch, Remich et Mamer.

Organisés en coopération avec la Chambre des notaires, ces échanges auront comme objectif d’informer les participants sur:

le compromis de vente,



le crédit d’impôt,



la vente en l’état futur d'achèvement,



ainsi que sur les différentes aides individuelles au logement.



Le volet des finances et des prêts hypothécaires sera également traité, grâce à une collaboration avec l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL). La première conférence aura lieu le 19 octobre à partir de 18h30 à Luxexpo - The Box. Elle se tiendra en langue luxembourgeoise avec une traduction simultanée en français.



Préparer sa visite

Téléchargez vos billets d’entrée gratuits, parcourez la liste des exposants et repérez les innovations, prototypes, lancements, bons plans et événements spéciaux.



- En voiture, en bus

En mars dernier le nouveau parking sud de The Box été inauguré, le nombre de stationnements a été multiplié par deux pour passer de 700 à 1.400 places. Les visiteurs en profiteront pour la première fois.

Les transports en commun et les navettes gratuites desservent aussi directement l’entrée sud.

- Horaires

Ouverture du 14 au 22 octobre, du lundi au vendredi de 15h à 21h, et les samedis et dimanches de 10h à 19h. Lieu: Luxexpo - The Box, 10 Circuit de la foire internationale à Luxembourg.



- Manger sur place

Différents restaurants proposent une pause gourmande aux visiteurs: au menu, restaurants ambulants à thèmes, espaces fast food, bars à salade, finger food, etc. Consultez la liste complète des espaces gastronomiques.

- Garderie

Pour que les parents puissent profiter sereinement de leur visite au salon, les plus jeunes seront pris en charge par Caritas qui leur proposera des ateliers Montessori. Samedis et dimanches de 10h à 19h, espace H7.