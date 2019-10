Victime d'une vaste escroquerie à la fin du mois de juin, le collège communal a pris des décisions pour éviter à l'avenir toute mauvaise surprise.

Hesperange tire ses premières leçons

(ER) - Après la mise en détention préventive des deux fonctionnaires inculpés de détournement de fonds publics au sein de la commune, les responsables hesperangeois ont pris de nouvelles mesures préventives ce vendredi après-midi.

Dans un communiqué, la commune précise que chaque nouveau fournisseur ne pourra être encodé dans l'application GESCOM que par le service des finances. Les comptes bancaires du nouveau fournisseur ne peuvent être ajoutés que par les fonctionnaires des recettes communales.

En ce qui concerne les achats de plus de 10.000 euros, ils devront être contresignés par un membre du collège des bourgmestre et échevins. De plus, les bons de commande devront être à l'avenir encodés dans le système GESCOM.

Par ailleurs, Marc Lies (CSV) et le collège ont pris la décision de procéder à un audit en vue de détecter d'éventuelles failles.