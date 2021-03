Après les hôpitaux Robert-Schuman et le Centre hospitalier du Nord, c'est au tour des Hospices civils de la Ville de se trouver au centre de la polémique en raison de la vaccination de leur président, ancien ministre DP. Une situation qualifiée de «malheureuse».

Henri Grethen aurait aussi été vacciné indûment

Alors que Paulette Lenert (LSAP) se félicitait vendredi dernier que «de manière générale, la campagne de vaccination s'est déroulée de façon satisfaisante dans le pays», la ministre de la Santé doit faire face à de nouveaux couacs. Après les révélations autour de la vaccination de Jean-Louis Schiltz, Michel Wurth et Claude Seywert, membres du conseil d'administration des hôpitaux Robert-Schuman et l'enquête interne lancée au sein du Centre hospitalier du Nord, c'est au tour d'Henri Grethen (DP) de se retrouver en première ligne.

L'ancien ministre âgé de 70 ans et actuel président des Hospices civils de la Ville aurait été vacciné en février dernier, à en croire nos confrères de la Radio 100,7 qui précisent que l'injection a été réalisée «contre l'avis des autorités sanitaires et après qu'il a été rendu public que les membres du conseil d'administration n'étaient pas concernés par la première phase de vaccination». Pour sa défense, l'ancien membre de la Cour des comptes européenne avance sa «présence régulière» dans les structures destinées à l'accueil des personnes âgées et des personnes handicapées.

Pourtant, les recommandations de la Copas, structure faîtière des prestataires dans le secteur des soins, précisent dans une lettre adressée à ses membres que seuls «les salariés» étaient concernés par la première phase de la vaccination. Or, les membres du conseil d'administration «ne font pas légalement partie du personnel, car ils n'ont ni salaire, ni contrat», note la Radio 100,7. Qualifié de «malheureux» par Marc Fischbach, président de la Copas, le cas d'Henri Grethen serait «un cas isolé» dans le secteur «car les maisons de retraite savaient très bien que les membres du conseil d'administration ne devraient pas être vaccinés en priorité».

A ce jour, quelque 44.000 personnes ont été vaccinées au Grand-Duché, dont les personnels soignants afin de constituer un premier «bouclier sanitaire». Pour mémoire, le ministère de la Santé a demandé à ce que la liste de toutes les personnes vaccinées lui soit transmise. Ce qui pourrait amener à d'autres révélations à l'avenir.

