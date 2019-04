Le Grand-Duc fête ce mardi son 64e anniversaire, tout comme son fils, le prince Sébastien, né lui aussi un 16 avril.

Henri et son fils Sébastien soufflent leurs bougies

Né le 16 avril 1955 au château de Betzdorf, le Grand-Duc Henri, fils aîné du Grand-Duc Jean (hospitalisé depuis samedi) et de la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, fête aujourd’hui son 64ème anniversaire.

Diplômé de l'Université de Genève en sciences politiques en 1980, après des études secondaires au Luxembourg et en France, il épouse le 14 février 1981 Maria Teresa Mestre, d’un an sa cadette à La Havane, qu'il avait rencontrée pendant ses études.

En 1974, le Grand-Duc Henri suit une formation militaire à l'Académie Royale Militaire de Sandhurst en Grande-Bretagne. À l'issue, il obtient le grade d’officier. En 1989, il est également promu Major Honoraire du Parachute Regiment (Royaume-Uni). En sa qualité de Chef de l'Armée luxembourgeoise, il porte le titre de Général.

Le couple a cinq enfants: le prince Guillaume, le prince Félix, le prince Louis, la princesse Alexandra et le prince Sébastien, qui fête également aujourd'hui son anniversaire. Il souffle aujourd'hui ses 26 bougies.

Le Grand-Duc est également grand-père de trois petits-fils et d'une petite-fille, Gabriel (né le 12 mars 2006) et Noah (né le 21 septembre 2007), les deux fils du prince Louis de Luxembourg, Amalia (née le 15 juin 2014) et Liam (né le 28 novembre 2016), les deux enfants du prince Félix et de la princesse Claire de Luxembourg. Le Grand-Duc Henri a succédé le 7 octobre 2000 à son père Jean, aujourd’hui âgé de 98 ans.

