Dans le cadre de leur visite d'État au Luxembourg, qui s'achèvera vendredi, le couple royal des Pays-Bas a parcouru plusieurs sites culturels ce jeudi 24 mai, en compagnie du couple grand-ducal et du premier ministre Xavier Bettel. Au programme: Hauts Fourneaux et Learning Centre de Belval, puis direction le Château de Vianden.

Hauts Fourneaux et Vianden: la visite du couple royal néerlandais continue

(JV) - La visite du roi Willem-Alexander et de la reine Máxima Zorreguieta se poursuit ce jeudi 24 mai, à Belval et à Vianden. Aux côtés du couple grand-ducal et du premier ministre Xavier Bettel, le couple royal néerlandais a visité les Hauts Fourneaux et le Learning Centre, avant de se rendre au Château de Vianden.

10 Visite de l'exposition «Relations: The Nassaus and Luxembourg», qui rassemble des pièces néerlandaises et luxembourgeoises, au Château de Vianden. Photo: Guy Wolff

Visite de l'exposition «Relations: The Nassaus and Luxembourg», qui rassemble des pièces néerlandaises et luxembourgeoises, au Château de Vianden. Photo: Guy Wolff
Accueil du couple royal des Pays-Bas et du couple grand-ducal sur le site des Hauts Fourneaux de Belval, par Corinne Cahen, Georges Mischo et Georges Engel. Photo : Pierre Matgé
Visite du Learning Centre de l'Université du Luxembourg à Belval, qui ouvrira ses portes en septembre 2018. Photo : Pierre Matgé





Luxembourg et Pays-Bas autour d'un dîner de gala au palais Le roi et la reine des Pays-Bas sont arrivés mercredi 23 mai au Luxembourg. Ils ont été accueillis très officiellement par le Grand-Duc et la Grande-Duchesse sur le parvis du palais grand-ducal où les attendaient une foule de curieux. Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima ont ainsi débuté une visite d'Etat de trois jours, jusque vendredi en début d'après-midi.

Ce même jour, à 15 heures, les visiteurs se dirigeront vers la Chambre de commerce afin d'assister à un débriefing du séminaire «Luxembourg and the Netherland: together on the way to a circular economy».

En présence de la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, ils s’entretiendront avec des représentants d'entreprises néerlandaises et luxembourgeoises.

Enfin, sur les coups de 20 heures, chacun se rendra à une réception donnée par Leurs Majestés le roi et la reine des Pays-Bas, en l'honneur de Leurs Altesses Royales le grand-duc et la grande-duchesse, en présence du couple héritier.

