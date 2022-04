Les premiers chiffres de l'ADEM montrent que 70% des réfugiés enregistrés en provenance d'Ukraine sont diplômés. Mais pour trouver un travail, cela reste compliqué.

Ukrainiens au Luxembourg

Hautement qualifiés et fuyant la guerre

(BaL avec Malene BREY) Depuis ce mois d'avril, Anna Ponomarenko a un nouveau travail. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, les choses auraient sans doute été différentes.

Sa recherche a pu être suivie sur le réseau social LinkedIn: «Je m'appelle Anna et je suis designer UI/UX. En raison de la guerre en Ukraine, ma famille et moi avons été forcées de fuir notre chère Kharkiv, qui a été détruite sous nos yeux. Aujourd'hui, je me trouve dans l'ouest de l'Ukraine, où la situation est encore relativement sûre. Et j'ai désespérément besoin d'un emploi pour soutenir financièrement ma famille de six personnes. J'apprécierais vos likes, vos partages et vos offres d'emploi».

Il y a quelques semaines, ce post de la jeune femme a déclenché une vague d'entraide. Le CEO de la Luxembourg House of Financial Technology, Nasir Zubairi, a également partagé le post, et peu après, le fondateur d'une start-up luxembourgeoise a indiqué en commentaire que la jeune femme devait contacter son collègue, car ils étaient à la recherche d'un profil similaire. Sa start-up n'était pas la seule dans ce cas, comme les jours et les semaines qui ont suivi l'ont montré.

J'ai reçu des lettres du monde entier, du Canada à la Nouvelle-Zélande. J'ai même reçu des offres d'emploi via Instagram. Anna Ponomarenko

«Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ma gratitude pour ce soutien», a de nouveau écrit la jeune Ukrainienne sur LinkedIn il y a quelques jours. «En quatre semaines, depuis que j'ai publié mon post sur la recherche d'emploi, j'ai reçu plus de trois millions de vues, près de 45.000 réactions, 12.000 reposts et plus de 5.000 courriels. J'ai reçu des lettres du monde entier, du Canada à la Nouvelle-Zélande. J'ai même reçu des offres d'emploi via Instagram.»

Elle s'excuse si elle n'a pas répondu personnellement à quelqu'un. «Aujourd'hui, j'ai accepté une offre dans une merveilleuse entreprise. J'espère avoir pris la bonne décision et qu'il s'agira d'une collaboration à long terme», écrit-elle.

Un taux de chômage à un niveau record

Le cas de la jeune Anna n'est pas isolé. Les employeurs s'efforcent d'attirer les réfugiés ukrainiens et envoient des offres d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM). «D'une part, il s'agit d'une manifestation de solidarité, mais d'autre part, ils cherchent aussi parmi les nouveaux arrivants ce qu'ils n'ont pas pu trouver jusqu'à présent: du personnel qualifié», explique Laurent Peusch. Il dirige le service des employeurs à l'ADEM.

Laurent Peusch (à gauche) et Mario Della Schiava de l'ADEM recensent de nombreuses opportunités pour les réfugiés d'Ukraine. Photo: Guy Jallay

Le nombre de demandeurs d'emploi au Luxembourg ne cesse de baisser. Fin mars, 14.576 personnes y cherchaient un emploi. Par rapport à la même période de l'année précédente, cela représente une baisse de 4.113 personnes, soit 22%. Même le nombre de chômeurs de longue durée diminue. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est désormais de 4,7%. «Je ne me souviens pas qu'il ait jamais été aussi bas», déclare Laurent Peusch. Et son collègue d'ajouter : «En tout cas pas au cours des 20 dernières années».

Dans le même temps, les employeurs du pays annoncent de plus en plus de postes vacants; depuis 16 mois, la tendance est à la hausse continue «et elle va se poursuivre car la demande est forte dans tous les domaines», affirme Laurent Peusch.

En mars, 5.263 postes vacants ont été annoncés, ce qui représente une augmentation de 34,6%. Le nombre de postes disponibles s'élevait à 11.911, ce qui représente une augmentation de 49,1% sur un an. Tant le nombre d'offres d'emploi annoncées au cours du mois que le nombre total d'offres d'emploi disponibles atteignent ainsi des records absolus. Il en va de même pour le nombre total de personnes employées au Luxembourg, qui a dépassé pour la première fois la barre des 500.000.

Le marché du travail veut continuer à croître, mais les travailleurs manquent. Ceux qui fuient l'Ukraine cherchent du travail. Le marché du travail luxembourgeois a un besoin urgent de main-d'œuvre qualifiée. La question se pose donc: les deux vont-ils se rencontrer ?

Premières données sur les personnes ayant fui le pays

Le 16 mars, une première personne d'origine ukrainienne s'est présentée à l'ADEM. Elle avait fui la guerre en Ukraine et voulait maintenant s'inscrire ici comme demandeur d'emploi. Depuis environ deux semaines, ce sont une vingtaine de personnes par jour qui sont enregistrées comme demandeurs d'emploi. Jusqu'à présent, 200 personnes originaires d'Ukraine se sont inscrites. Les premières données sont maintenant disponibles. Y a-t-il une adéquation entre le marché du travail et les nouveaux arrivants?

Environ 70 % d'entre eux ont un bachelor ou un master, en grande partie dans le domaine de la finance. Mario Della Schiava, ADEM

«En ce qui concerne les profils, voici ce que nous pouvons dire», explique Mario Della Schiava de l'ADEM en regardant le carnet de notes posé devant lui sur la table: «75% sont des femmes, ce n'est pas une surprise pour le moment». Ce qui pourrait bien être une bonne surprise, en revanche: «Environ 70% ont un bachelor ou un master - en grande partie dans le domaine de la finance».

Cela ressemble à une véritable aubaine, car ce sont surtout les secteurs de la finance et de l'informatique qui cherchent des salariés. «Il y a suffisamment d'entreprises qui ont débauché du personnel qualifié d'Ukraine ces dernières années», explique Laurent Peusch. «La question est de savoir si ces professionnels sont restés là-bas pour se battre ou si les femmes de notre base de données ont les mêmes compétences». Jusqu'à présent, il y a surtout un hic. «Le problème, ce sont les langues. Pour l'allemand et le français, il n'y a presque aucune connaissance. L'anglais est maîtrisé par environ 50% des personnes, mais généralement de manière plutôt moyenne», explique Della Schiava.

Un master en finance, mais des connaissances linguistiques insuffisantes. Qu'est-ce que cela signifie ? «Nous en sommes conscients et c'est aussi le cas des demandeurs d'emploi: ils auront probablement des problèmes pour trouver un travail dans leur domaine, mais la plupart sont ouverts à d'autres domaines», explique Mario Della Schiava.

Les réfugiés travaillent souvent dans la gastronomie ou dans la construction.

Souvent, les gens se retrouvent après leur fuite dans les mêmes types d'emploi, comme le montrent les chiffres d'Eurostat: aide-cuisinier, ouvrier du bâtiment, employé de nettoyage. La plupart des réfugiés sont «très motivés et ouverts à faire quelque chose de différent. Que ce soit dans l'hôtellerie ou le nettoyage», explique Laurent Peusch. L'avenir dira si les analystes financières deviendront des nettoyeurs à tour de bras en raison d'un manque de connaissances linguistiques.



Un permis de travail plutôt qu'une demande d'asile

L'ADEM mise sur l'acquisition de la langue et sur les reconversions. «Nous faisons les deux en parallèle. On n'apprend pas une langue du jour au lendemain, c'est clair», ajoute Mario Della Schiava. «Et les employeurs sont très solidaires. On nous signale des emplois dans de nombreux secteurs, où les employeurs vont jusqu'à dire: les langues ne nous intéressent pas, nous les embauchons quand même. C'est par exemple le cas dans l'industrie.»

Le président de la Chambre des Métiers avait également souligné récemment dans le Luxemburger Wort que l'artisanat offrirait une formation aux personnes ayant fui leur pays. Laurent Peusch ajoute: «Ni les demandeurs d'emploi, ni nous n'avons rien à gagner à ce qu'ils restent longtemps chez nous. Ne serait-ce que parce qu'ils veulent commencer leur vie et que sans emploi, ils ne trouveront pas non plus de logement».

Les prochaines années montreront comment se passe l'intégration sur le marché du travail. Après tout, les Ukrainiens ont de meilleures cartes en main que beaucoup d'autres réfugiés. L'UE a activé un mécanisme de protection spécial pour eux. Il n'existe pas de longues procédures d'asile, mais des normes minimales sont garanties à la place: un permis de travail en fait partie. C'est une nouveauté absolue. C'est pourquoi ils peuvent désormais bénéficier de toutes les mesures de l'ADEM, qui sont également proposées aux citoyens de l'UE.

