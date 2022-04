Faire son plein coûtera à nouveau plus cher à partir de ce 30 avril. Et ce, que vous rouliez à l'essence ou au diesel. Le prix du gasoil de chauffage augmente également.

A la pompe

Hausse générale de tous les prix des carburants ce samedi

Mélodie MOUZON Faire son plein coûtera à nouveau plus cher à partir de ce 30 avril. Et ce, que vous rouliez à l'essence ou au diesel. Le prix du gasoil de chauffage augmente également.

La volatilité des prix pétroliers se marque très fortement depuis de nombreuses semaines déjà. En témoignent les nombreux changements de prix à la pompe ces derniers temps. Et c'est loin d'être fini.

Le prix de l'essence en légère baisse, celui du diesel en hausse Le prix du gasoil routier va connaître une hausse d'un centime et demi par litre à partir de ce jeudi.

Après avoir connu de nouvelles fluctuations de prix ce jeudi, les carburants vont à nouveau s'afficher plus chers à partir de ce samedi 30 avril.

Si l'essence a connu une légère baisse ce jeudi, ça ne sera pas le cas cette fois-ci. La Super 95 coûtera dès ce samedi 1,744 euro le litre, soit une augmentation de 5,6 centimes. La hausse sera de l'ordre de 6,4 centimes pour la Super 98, qui s'affichera à un prix de 1,841 euro le litre.

Augmentation également pour le prix du diesel ce samedi. Fait insolite, un litre de gasoil routier coûtera le même prix qu'un litre de Super 98, à savoir 1,841 euro par litre. On reste cependant encore loin du record enregistré au mois de mars, où le diesel avait atteint 2,112 euros le litre.

Le prix du mazout en hausse

Notons encore que le prix du gasoil de chauffage continue lui aussi sa hausse, puisqu'il vous en coûtera 6,4 centimes de plus par litre lorsque vous ferez le plein de votre cuve à mazout (soit 1,319 euro le litre).

Le contexte incertain actuel, conséquence de la guerre en Ukraine, a fait bondir les prix non seulement des produits pétroliers, qui ont accusé une hausse de l'ordre de 8,2% en mars, mais également des produits alimentaires. En un an, le prix de certains d'entre eux s'est envolé de 20%. La viande, le poisson et les pâtes sont sont ceux qui ont enregistré la plus forte augmentation durant ces 12 derniers mois.

