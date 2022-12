Le nombre de cas de grippe dépasse actuellement le pic de la vague de grippe du printemps de cette année.

Huit nouveaux décès en lien avec le covid

Hausse fulgurante de cas de grippe et de covid

L'épidémie de grippe est arrivée avec un peu plus d'avance cette année que les précédentes. Comme si cela ne suffisait pas, le système de santé doit également composer avec une énième vague de cas de covid-19. C'est ce qui ressort de la dernière rétrospective de la Santé qui, cette fois-ci, a fait le point sur les deux épidémies. On y remarque que le nombre de nouveaux cas est en très nette augmentation, et ce, peu importe le virus.

Pour la semaine du 19 au 25 décembre, le nombre de personnes nouvellement positives au covid-19 a augmenté à 1.656 cas par rapport à 1.464 cas la semaine précédente. Pour la même semaine, le nombre de cas de grippe a augmenté à 2.551 cas contre 1.383 cas à la semaine précédente, soit une augmentation de 84%. «Le nombre de cas de grippe dépasse actuellement le pic de la vague de grippe du printemps de cette année», annonce la Santé.

Actuellement, les variants Omicron BQ.1 sont majoritaires représentant 58.8% des nouveaux cas.



Dans les hôpitaux, la tendance est plus ou moins similaire à la semaine précédente. En effet, 38 nouvelles admissions de patients positifs ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 39 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de deux. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 67 ans.



Toutefois, la semaine dernière, pas moins de huit nouveaux décès en lien avec une infection au covid-19 ont été recensés. L'âge moyen des personnes décédées est de 83 ans.

La campagne de vaccination, qui vient de fêter son second anniversaire, continue à un rythme bien moins effréné qu'à ses débuts. Au total, 778 doses ont été administrées la semaine dernière. Ainsi, 14 personnes ont reçu une première dose, 12 personnes ont reçu une seconde, 70 personnes une troisième, 647 personnes une quatrième, 35 personnes une cinquième. Le nombre total de vaccins administrés est de 1.292.710 pour un total de 474.898 présentant un schéma vaccinal complet (79% de la population).

Rappelons qu'afin de faciliter la possibilité de se faire vacciner, un pop-up vaccination est ouvert les vendredis 6, 13 et 20 du mois de janvier 2023 de 10 à 16 heures à Esch-Belval dans le centre commercial Belval Plaza au 1er étage.

Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

