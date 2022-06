Tout au long de l'année 2021, le SNMC a été saisi au total de 403 demandes. Une nette augmentation des demandes dans le domaine de la construction est constatée.

Rapport du service national de médiation

Hausse des litiges dans le domaine de la construction

Simon MARTIN

Un consommateur qui fait entretenir son véhicule dans un garage luxembourgeois mais celui-ci se voit refusé au contrôle technique, un consommateur mécontent des travaux réalisés dans son domicile par une entreprise spécialisée, ... Face à ces situations qui peuvent arriver à n'importe qui, il existe un service national de médiation permettant de résoudre ce genre de litiges. Son nom? Le Service national du médiateur de la consommation (SNMC).

La principale activité de ce service est de traiter en médiation, à l’initiative de consommateurs et de professionnels, des demandes de règlement extrajudiciaire de litiges de consommation. «Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une autre entité est compétente, le SNMC transmet cette demande sans délai à cette entité. En 2021, au total 62 demandes ont ainsi été transmises à d’autres entités ou institutions (dont 37% à l’ILR, 17,7% à la CSSF et 45,3% à l’ACA). Enfin, la troisième compétence du SNMC est celle de traiter lui-même un litige de consommation lorsqu’aucune autre entité qualifiée n’est compétente», explique l'organisme dans un communiqué.

Un total de 403 demandes

Le SNMC a publié son bilan pour l'année 2021, on apprend notamment que celui-ci a été saisi au total de 403 demandes. Parmi ces demandes, 186 relevaient effectivement de sa propre compétence. Tandis que sur l'ensemble des demandes reçues, l'année 2021 a été marquée par une diminution de 40% des demandes introduites, le nombre de demandes qui relèvent effectivement de la compétence du SNMC a subi, quant à lui, une légère baisse de 2,1% par rapport à 2020 (passant de 190 à 186).

Parmi ces 186 demandes, on constate une nette augmentation des demandes dans le domaine de la construction (passant de 5 à 37) tandis que les litiges dans le domaine du commerce en ligne ont diminué de moitié (passant de 46 à 27). On observe également un meilleur taux de participation aux médiations, passant de 49,4% à 62,9% et un taux de succès de 91,5%, autrement dit, sur les 95 dossiers clôturés en 2021, 87 se sont soldés par un accord entre les parties qui a mis fin au litige.

Claude Fellens, médiateur de la consommation, déclare être à cœur d’être à l’écoute de chaque partie, en appréciant les actes et les paroles de chacun, en toute circonstance. «Pour favoriser une discussion sincère et trouver ensemble une issue aux situations difficiles. Notre intervention est neutre et multi-partiale, c’est-à-dire autant au service des entreprises que de leurs clients. Nous concevons notre mission comme protectrice tant des intérêts et de la réputation des entreprises que des intérêts et des besoins des consommateurs.»

