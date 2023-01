Pour faire face à la multiplication des corbeaux freux, la Ville de Luxembourg a entamé un plan de gestion de l'espèce. Celui-ci se matérialise, ces jours-ci, par des travaux de rabattage des cimes et d’enlèvement des nids à certains endroits.

Luxembourg 2 min.

Des nids enlevés

Haro sur les corbeaux à Luxembourg

Pascal MITTELBERGER Pour faire face à la multiplication des corbeaux freux, la Ville de Luxembourg a entamé un plan de gestion de l'espèce. Celui-ci se matérialise, ces jours-ci, par des travaux de rabattage des cimes et d’enlèvement des nids à certains endroits.

Le problème est connu depuis de longs mois, et avait notamment été évoqué au moins de juin par la bourgmestre de Luxembourg Lydie Polfer et le premier échevin Serge Wilmes. Les colonies de corbeaux freux sont de plus en plus importantes dans la capitale -une estimation fait état de 600 à 1.000 couples- et apportent leur lot de nuisances (bruit, déjections,...).

Puy du Fou: des corbeaux ramasseurs de mégots entrent en action Six corbeaux, spécialement dressés pour le ramassage des mégots et des déchets, participeront dès la semaine prochaine au nettoyage du parc de loisirs du Puy du Fou, a indiqué vendredi son président, Nicolas de Villiers.

Elagage d'arbres et enlèvement de nids

Aussi, la Ville de Luxembourg a pris le sujet à bras le corps, en chargeant une société privée d’élaborer et d’implémenter un plan de gestion de ces corbeaux quelque peu invasifs sur le territoire communal. Une première étape se matérialise ces jours-ci avec des travaux de rabattage des cimes et d’enlèvement des nids à des endroits «posant un risque sanitaire accru en raison de leur proximité par rapport à des infrastructures sensibles (p.ex. écoles, jardins privatifs, aires de jeu) ainsi qu’en raison de la taille des colonies et de leur potentiel de croissance», est-il expliqué.

Des interventions dans différentes rues de la ville

Ces travaux ont démarré hier, mardi 24 janvier, dans le parc de Cessange. Ils se poursuivent aujourd'hui, mercredi 25 janvier, rue Christophe-Plantin, puis jeudi rue Giuseppe-Verdi (autour des écoles) et enfin vendredi rond-point et boulevard Marcel-Cahen ainsi que rue de Merl (toujours autour des écoles). Pour rappel, les corbeaux freux étant une espèce protégée par une directive européenne, ces opérations d'élagage des arbres et d'enlèvement des nids ne peuvent être effectuées qu'entre le 1er novembre et le 28 février.

Eviter un déplacement des colonies de corbeaux

La Ville de Luxembourg rappelle que ce programme visant les corbeaux freux a pour but de «parvenir à une gestion à long terme de cette espèce protégée sur le territoire de la capitale tout en évitant un fractionnement et un déplacement indésirable des colonies vers une multitude d’autres sites présentant un potentiel de conflit. Pour cela, des analyses supplémentaires dans le temps et dans l’espace seront réalisées afin d’identifier des sites alternatifs où la présence des corbeaux dans le milieu urbain pourra être tolérée.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.