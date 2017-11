Par Virginie Orlandi

Comment un service de ressources humaines gère-t-il les cas de harcèlements sexuels dans les entreprises? Comment les syndicats réagissent-ils face à la libération de la parole des femmes? Assiste-t-on à un changement de paradigme dans le monde du travail depuis l'affaire Weinstein?

Depuis quelques semaines, les langues se délient et les femmes prennent de plus en plus la parole pour dénoncer des cas de harcèlement sexuel. Le Luxembourg n'est pas exempt de ce phénomène et nous avons déjà recueilli des témoignages de femmes ayant connu le harcèlement sexuel sur leur lieu de travail.



En juin 2009, l'OGBL, le LCGB et l'Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) signent une convention relative au harcèlement et à la violence au travail les qualifiant ainsi "de comportements inacceptables qui peuvent affecter tout salarié et ceci indépendamment de la nature et du lieu de travail".



Un des objectifs à l'époque était de sensibiliser au maximum les employeurs et les salariés et d'endiguer le phénomène par l'information. Le but était aussi de rassurer la victime qui grâce à cette convention faisant référence à l'Article 7 du Code du travail L245-1, était protégée si elle se décidait à dénoncer son agresseur.



Mais entre la théorie et la pratique... le chemin peut être parfois long et semé d'embûches.

#metoo et Weinstein



2009 - 2017: huit années se sont passées sans qu'on évoque beaucoup ce changement de paradigme au sein des syndicats. D'ailleurs, certaines sociétés ont attendu un certain temps avant de faire entrer cette nouvelle clause dans leurs conventions collectives.



L'affaire Weinstein, le #metoo qui s'est transformé au Luxembourg en#echoch, a été comme un révélateur. L'Orange Week organisée par le Zonta Club et le ministère de l'Egalité des Chances a pris une envergure inattendue rassemblant durant une semaine plus d'une quarantaine d'associations, d'ONG, d'entreprises privées, de banques et d'institutions publiques autour de la thématique de la violence faite aux femmes.

Danielle Becker-Bauer, présidente du Zonta Club, s'est d'ailleurs rendue dans les locaux de la Royal Bank of Canada(RBC) jeudi dernier sur invitation de cette dernière pour un "morning breakfast" autour de la thématique du harcèlement sexuel.

Plus de parité pour moins de dérives



Autour de la table où trônent croissants, fruits frais et boissons chaudes, une vingtaine de salariés sont réunis. Une majorité de femmes et quatre hommes dont le directeur général, Yves Lahaye, et le directeur des ressources humaines, Michaël Schmirler.



"Combattre le harcèlement sexuel passe par une réflexion sur la parité dès le recrutement. Nous n'acceptons plus les listes où seuls des hommes figurent et ces dernières années, nous avons recruté plus de femmes que d'hommes", débute Michaël Schmirler, "Dans les services, l'équilibre des effectifs rend le harcèlement sexuel plus difficile à se mettre en place".

La solidarité féminine comme filet de sécurité aux dérives sexistes et aux blagues potaches qui sont autant de moyens de tester de potentielles victimes de la part de certains hommes?

C'est un avis partagé par la présidente du Zonta Club et qu'elle expose devant les salariés venus la rencontrer: "Les femmes se doivent de veiller les unes sur les autres et personne ne doit juger les victimes de harcèlement sexuel en considérant qu'elles ont cherché ce qui leur arrive. L'entourage est primordial dans la manière dont une victime va se comporter. Si elle se sent soutenue, elle aura moins de mal à dénoncer son agresseur".

Une hotline dans l'entreprise



Les visages graves autour de la table et plusieurs acquiescements montrent que le discours de Danielle Becker-Bauer est entendu voire partagé. Une impression confirmée par le directeur des ressources humaines:

"En six ans de fonction, j'ai constaté quatre cas de harcèlement sexuel au sein de notre société et ces personnes ont dû partir. Entre-temps, nous avons mis en place une hotline où le personnel peut appeler à n'importe quelle heure. Ceci nous permet d'avoir la main assez tôt sur ce type de cas et de pouvoir les gérer avant que ça ne dégénère. Les blagues potaches ne sont pas tolérées et encore moins les réflexions sexistes".



Cependant, pour Michaël Schmirler, le fait que RBC soit une société canadienne n'est pas étranger à la manière dont le harcèlement sexuel est géré par cette banque.



"Notre société à Luxembourg compte 1.200 employés de 30 nationalités différentes, nous avons un code de conduite à respecter: il s'agit d'un document à signer lors de l'embauche et qui est un des piliers de la culture d'entreprise. Les Canadiens sont très précautionneux en matière de diversité et d'inclusion. Par exemple, les personnes LGBT sont identifiées dès leur entrée dans l'entreprise, justement pour qu'elles ne soient pas stigmatisées et mieux protégées. Les femmes qui ont déjà connu le harcèlement devraient l'être aussi".



Les cas d'une entreprise luxembourgeoise



Michèle est présidente de la délégation du personnel depuis quelques années et l'entreprise pour laquelle elle travaille est luxembourgeoise et n'a intégré que récemment l'article concernant le harcèlement sexuel dans sa convention collective.

"Depuis 2009, il existe un accord entre les différents syndicats sur la question et les délégués syndicaux sont de plus en plus formés à ce type de violences", raconte-t-elle, "mais sensibiliser les salariés, c'est bien mais ça ne suffit pas. Il faudrait surtout responsabiliser les chefs qui sont encore trop consentants avec certains collègues".

Et Michèle de nous narrer une scène à laquelle elle a assisté récemment: une blague faite en sa présence et celle d'un chef de service, blague qui pourrait être qualifiée de potache mais que la déléguée syndicale juge déplacée.

"Lorsque j'ai essayé ensuite d'en toucher un mot avec le responsable du service, il ne comprenait pas en quoi cette blague qui portait sous la ceinture", précise-t-elle en levant les yeux vers le ciel, " pouvait être gênante voire humiliante pour une femme. Cette banalisation dessert toutes les campagnes de sensibilisation que les syndicats pourraient bien mettre en place. Tant que les responsables hiérarchiques banaliseront ce type de comportement, la voie vers le harcèlement sexuel restera libre".

