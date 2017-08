La police lance un appel à témoins après l'agression sexuelle d'une femme en pleine rue à Dudelange. Son chien a réagi vivement et fait fuir l'agresseur.

Le rapport de la police communique que,lundi soir vers 19h30, une femme a été agressée par un homme dans la rue des Minières à Dudelange.



En promenant son chien, la femme a été attrapée au poignet par un inconnu. Il l'a tirée vers soi en la tenant fermement. Avant que l'homme puisse commettre d'autres actes, le chien a eu le réflexe de défendre la femme en attaquant l'individu, ce qui a fait fuir l'agresseur.

Celui-ci a entre 20 et 30 ans et il mesure entre 1,80 m et 1,90 m et a une stature normale. Il parle le luxembourgeois. Il a les cheveux courts et il avait une barbe de trois jours le jour du drame. Son teint est légèrement bronzé. Il portait un jogging de la marque Lotto.