La loi introduisant un dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l'occasion des relations de travail a été approuvée ce jeudi 9 mars par la Chambre des députés.

«Un cadre légal clair»

Harcèlement moral au travail: la loi est votée

Pascal MITTELBERGER La loi introduisant un dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l'occasion des relations de travail a été approuvée ce jeudi 9 mars par la Chambre des députés.

34 votes «pour» avec les voix du DP, du LSAP, des Verts, des Pirates et de déi Lenk; 25 abstentions, des députés CSV et ADR. Ce jeudi 9 mars, le projet de loi qui vise à lutter contre le harcèlement moral au travail a été adopté par la Chambre. Le ministre du Travail, Georges Engel (LSAP), a fait part de sa satisfaction, soulignant que «le harcèlement moral est inacceptable et qu’un cadre légal clair et précis dans l’intérêt des employeurs et des salariés s’avère indispensable», selon un communiqué du ministère.

Pourtant, ce projet de loi a fait débat, jusqu'à ces derniers jours. Le 27 février encore, l'Union des employeurs du Luxembourg (UEL) faisait part de son opposition, arguant qu'un accord interprofessionnel sur le sujet existe depuis 2009 et que des incohérences juridiques pourraient surgir avec l'adoption du texte.

Un rôle accru pour l'ITM

Surtout, l'UEL pointait le «mépris» du gouvernement, qui n'aurait pas privilégié le dialogue social pour élaborer ce projet de loi. La Chambre des Métiers et celle de Commerce avait dressé le même constat dans un avis commun rendu début 2022, tandis que la Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC) ou encore l'ASBL Mobbing faisaient aussi part de leurs réserves. A l'inverse, la Chambre des Salariés n'avait rien trouvé à redire.

Malgré cela, le projet de loi a donc été adopté. Il «définit avant tout les mesures à prendre par l’employeur lorsque ce dernier constate un cas de harcèlement moral au sein de son entreprise. Dans le cas où, malgré les mesures prises par l’employeur, le harcèlement moral ne cesse pas, la nouvelle loi définit une procédure auprès de l’Inspection du travail et des mines (ITM). L’administration dresse par la suite un rapport après avoir entendu la victime et l’auteur présumé des actes de harcèlement», détaille le ministère du Travail.

Résiliation du contrat de travail sans préavis

Obligation pour l'employeur de prendre les mesures prévues dans le rapport, rôle de la délégation du personnel sur le sujet, résiliation du contrat de travail sans préavis et avec dommages et intérêts à la charge de l'employeur en cas de harcèlement avéré sont les autres mesures instituées par la nouvelle loi, qui «met en évidence la volonté du gouvernement de se pencher encore davantage sur le sujet essentiel de la santé et sécurité des salariés sur leur lieu de travail», souligne encore Georges Engel.

