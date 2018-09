Hamilius: le parking pour "les amateurs d'art"

628 places et un parcours pour les amateurs d'art contemporain: le parking Royal Hamilius a été inauguré ce jeudi matin. Après deux années de travaux, son ouverture est la première étape du grand projet de la Ville de Luxembourg pour redynamiser le commerce de la capitale.

"Un parcours d'art contemporain pour magnifier les lieux", "ce parking est une oeuvre d'art en soi", les officiels ne tarissaient plus d'éloges lors de la présentation des lieux. Une inauguration en grande pompe où magiciens se mêlaient au public pour le divertir le temps qu'on lui dévoile les oeuvres d'art cachées derrière de grands pans de tissu.

Thierry Behiels et Detlef Wilmer des sociétés CODIC et APCOA étaient accompagnés de la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer, pour l'occasion. Ils ont d'ailleurs coupé le ruban rouge à l'entrée du parking et celui-ci va être dorénavant accessible au public.

10 L'arrivée de la bourgmestre et de son équipe à l'inauguration du parking Royal Hamilius. Pierre Matgé

L'arrivée de la bourgmestre et de son équipe à l'inauguration du parking Royal Hamilius. Pierre Matgé Ouverture officielle. Pierre Matgé Pierre Matgé

Mais la grande originalité du lieu, en dehors du fait qu'il va permettre aux voitures de trouver des places pour se garer en centre ville, est qu'il met à l'honneur de jeunes artistes et leurs créations.

Béton et vision

En quelques jours fin août, six artistes ont relevé le défi de faire vivre sur les murs du parking de véritables fresques.



"Nous nous sommes demandé quelle image du monde nous aimerions laisser à la postérité", raconte le CEO De CODIC, Thierry Behiels "et les thèmes abordés par les artistes sont universels: la nature, la rêverie, la parure, la fuite du temps..."

11 "Sa place au soleil" de Dorothée Recker se trouve au 2ème sous-sol. Codic

"Sa place au soleil" de Dorothée Recker se trouve au 2ème sous-sol. Codic "In dem Roten schungelmorgen" de Dorothée Recker se trouve au 2è sous-sol. Codic "Night Life" de Gaëtan Henrioux se trouve au 3è sous-sol. Codic "Tropea" de Gaëtan Henrioux se trouve au 3è sous-sol. "Regarder passer les bateaux" de Lise Stoufflet se trouve au 4è sous-sol. Codic "Les grands amants" de Lise Stoufflet se trouve au 4è sous-sol. Codic "Waikiki Burning" de Kosta Kulundzic se trouve au 5è sous-sol. Codic "Waimanalo BBQ" de Kosta Kulundzic se trouve au 5è sous-sol. Codic "Paysage décomposé" de Valentina Canseco se trouve au 6è sous-sol. Codic "Obsidionale mélancolie" d'Axel Sanson se trouve au 7ème sous-sol. Codic "Je suis avec eux de l'âme jusqu'à la peau" d'Axel Sanson se trouve au 7ème sous-sol. Codic

A chaque niveau, chaque fresque mesure plus de dix mètres de long sur deux mètres de haut et a été réalisée sur le mur situé à l'entrée des ascenseurs. A l'opposé, les autres fresques ont été pensées pour les amateurs de mobilité douce, près des escaliers.



Au total, le parking rassemble 121,42 mètres de fresques sur une surface de 289,03m2.

6 Dorothée Recker: née en 1984, elle est une artiste internationale, d’origine franco-germano-norvégienne. Elle réalise des dégradés de couleur en utilisant des grains de sable, un de ses matériaux de prédilection, plongeant le spectateur dans une inoubliable expérience sensorielle. Elle a exposé en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Codic

Dorothée Recker: née en 1984, elle est une artiste internationale, d'origine franco-germano-norvégienne. Elle réalise des dégradés de couleur en utilisant des grains de sable, un de ses matériaux de prédilection, plongeant le spectateur dans une inoubliable expérience sensorielle. Elle a exposé en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Codic Gaëntan Henriox: Né en 1984, il a longtemps travaillé à Brooklyn, NYC. Il explore l'excentricité à travers une approche néo-expressionniste. Ses oeuvres nous confrontent à la pensée symbolique. Couleurs vives et pop culture fondent l'originalité de son travail, qui téléporte le spectateur dans un univers parallèle, chimérique, où les repères diffèrent largement de ceux auxquels nous sommes accoutumés. Il a exposé en Allemagne, aux Etats-Unis, en France, au Maroc, en République Tchèque et au Royaume-Uni. Codic Lise Stoufflet explore, dans ses oeuvres, l'innocence et l'inconscient, par le biais de deux objets d'études privilégiés : l'enfance et les animaux. Ses oeuvres, empreintes de poésie et prétendument enfantines nous interrogent quant à l'ingénuité supposée des sujets représentés. Elle a exposé en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, en Serbie et en Suisse. Codic Kosta Kulundzic: Né en 1972, il est un artiste international d'origine franco-serbo-américaine, fortement inspiré par la pop culture mondiale et le nouveau monde instagrammé. Co-fondateur du mouvement sous-réaliste, qui prône la primeur de l'image sur la forme, son oeuvre est résolument optimiste, quand bien même, de façon métaphorique, elle représente souvent des scènes d'apocalypse. Il a exposé en Allemagne, Angleterre, en Belgique, en Bosnie, en Chine, aux Etats-Unis, en France, au Maroc et en Serbie. Codic Valentina Canseco: Née en 1985, elle est une artiste internationale, d'origine brésilo-chilienne, aime à donner leurs lettres de noblesse à des matériaux populaires voire paupéristes. Elle pratique, avec engagement et brio, l'art des « murales » sud-américaines, ces fresques extérieures au moyen desquelles elle célèbre l'architecture vernaculaire et l'espace urbain interstitiel. Elle a exposé en France, en Colombie et en Argentine. Codic Axel Sanson: Né en 1975, il est un artiste français d'origine luxembourgeoise par son arrière grand-mère, Mme Kubler, s'est fait une spécialité du format carré : le cadrage cinématographique rend hommage au récit historique, ses tragédies et ses épopées. Le « noir et blanc » rappelle l'indicible du passé, tandis que le léger lavis coloré indique que celui-ci n'est pas suranné, plutôt ré-exploré. Ses images, qui prennent généralement leurs sources dans des photographies ou des références cinématographiques, donnent lieu à des collisions d'échelles, d'espaces et de temporalités, à l'origine de la poétique singulière de ses oeuvres. Son travail nous fait voyager : de l'Allemagne à la Grèce, de l'Espagne à l'Italie, de l'Extrême-Orient aux Etats-Unis. Il a exposé en Allemagne, en France et au Luxembourg. Codic

Chacun des artistes a été choisi pour la singularité de sa proposition, son geste, sa technique et sa maîtrise de la couleur. A chacun de donner une identité au sous-sol qui lui était attribué. Eux qui sont habitués à travailler sur des toiles, se sont vu attribuer un étage du parking et ont dû composer avec le béton et le manque de lumière.



Ce parking est la première étape d'un projet immobilier et commercial d'envergure qui devrait accueillir ses premiers commerces dans 14 mois. Les Galeries Lafayette et la FNAC ou le restaurant Manko feront partie des enseignes présentes sur le site.







