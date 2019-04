Une nouvelle campagne de sensibilisation multimédia contre les déchets sauvages a été lancée ce samedi par le Ministère de l’Environnement. Souvent jetés non loin des poubelles, ces déchets peuvent avoir des conséquences graves, parfois mortelles.

Luxembourg 3 min.

Halte au littering

Marc AUXENFANTS Une nouvelle campagne de sensibilisation multimédia contre les déchets sauvages a été lancée ce samedi par le Ministère de l’Environnement. Souvent jetés non loin des poubelles, ces déchets peuvent avoir des conséquences graves, parfois mortelles.

Mégots de cigarettes, emballages fast-food, canettes vides et chewing-gums sont parmi les déchets les plus jetés le long des routes et des sentiers pédestres, mais aussi dans les parcs et les aires de jeux. Ce phénomène d'incivilité porte un nom : le littering, ou dépôt de déchets sauvages. La moitié d'entre eux sont jetés à quelques mètres d'une poubelle.

Aussi, ce samedi, le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et l'Administration de l'Environnement ont lancé une campagne de sensibilisation multimédia contre les déchets sauvages, à l'image de celle mise en œuvre l'été dernier.

L'opération est organisée en collaboration avec l'association de défense de l'environnement ëmweltberodung lëtzebuerg asbl et la ville de Differdange.

Le littering pas sans dangers

« Cette mode qui consiste à laisser traîner ses déchets n'importe où, impacte non seulement l'aspect visuel d'une ville ou du paysage naturel, mais entraîne également toute sorte de problèmes considérables », expliquent les organisateurs de l'opération.

Ces derniers rappellent ainsi que certains déchets sauvages comme les éclats de verre peuvent présenter un danger d'infection ou de blessures pour les enfants et les animaux domestiques, voire un risque d'ingestion ou d'étouffement pour les animaux et notamment le bétail. Tandis que les éclats de verre et les mégots de cigarettes non éteints peuvent causer des incendies de forêts.

Selon une étude de 2016 pour le Ministère de l'Environnement, le littering coûterait environ 1,2 million d'euros par an à la communauté, rien que pour le nettoyage le long des routes étatiques par l'Administration des Ponts et Chaussées. 90% de ces coûts sont des coûts de personnel.

Des actes sanctionnés

Le rapport estime en outre à 1,2 million d'euros supplémentaires les coûts de nettoyage supportés par les communes et les particuliers. Autres effets indirects du littering, son impact sur la fréquentation des lieux touristiques et sur la valorisation des propriétés.

Jeter ou abandonner un déchet (mégots, chewing-gum, emballages vides...) dans la nature est passible d'amende rappellent les organisateurs de la campagne de sensibilisation. L'infraction peut coûter de 49 euros pour un mégot de cigarette jeté sur le trottoir par exemple, jusqu'à 250 euros pour l'élimination de déchets dans un cours d'eau. En 2018 et début 2019, 227 amendes ont ainsi sanctionné des actes de littering pour un montant total de 32.916 euros.

Campagne d'avril

La campagne de sensibilisation contre le littering, qui se déroulera tout le mois d'avril, comprend un spot diffusé dans les salles de cinéma, à la télévision et sur les médias sociaux, deux vidéos thématiques, et quatre visuels différents à télécharger, imprimer, afficher ou publier.

Plus concrètement, la campagne de sensibilisation illustrera :