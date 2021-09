Le Fonds du Logement pourra compter sur cette enveloppe pour mener à bien la construction de 162 nouveaux logements à Mamer. Ce quartier prendra racines non loin du lycée Josy-Barthel.

Habitat à Mamer

L'Etat engage 83 millions d'euros dans le Wëltgebond

Patrick JACQUEMOT Le Fonds du Logement pourra compter sur cette enveloppe pour mener à bien la construction de 162 nouveaux logements à Mamer. Ce quartier prendra racines non loin du lycée Josy-Barthel.

Les travaux devraient débuter cette année. Mais avant la dernière touche apportée au nouveau quartier «Wëltgebond» à Mamer il faudra... patienter. «Entre six à huit ans» estime le Fonds du logement. L'organisme a fait d'un terrain de 5 hectares l'un de ses sites majeurs de construction d'habitats abordables. Il sera ici question de bâtir 117 logements destinés à la location, 32 à la vente subventionnée et 13 logements à la vente non subventionnée. Un projet dont le budget de 97,5 millions d'euros vient d'avoir, vendredi, la confirmation du soutien de l'Etat.

Ainsi, le conseil de gouvernement du jour s'est-il engagé à verser 83 millions sur ce dossier. Un montant conséquent pour cette réalisation qui devrait accueillir 370 habitants. Et avant même le premier coup de pioche, déjà l'Etat entend vanter un quartier «à haute qualité résidentielle», listant comme atouts : la proximité des arrêts de transport public, d’infrastructures publiques et scolaires ainsi que d’espaces verts et récréatifs.

Au final, le «Wëltgebond» comptera 20% de maisons unifamiliales jumelées et en bande ainsi que 80% d'appartements. Un urbanisme qui aura l'avantage de «densifier le maillage» des constructions. Et n'en déplaise aux adeptes du tout-en-voiture, mais le nombre de places de stationnement sera réduit. Un emplacement par unité de logement : voilà ce qui a été autorisé par la commune. Cela aura pour conséquence de pouvoir créer des espaces publics plus vastes.

Au vu des délais de construction, le ''Wëltgebond'' n'entrera que partiellement dans les attentes du ministère du Logement d'ici à 2025. L'administration conduite par Henri Kox (Déi Gréng) a ainsi annoncé son souhait de voir sortir de terre 4.000 logements abordables d'ici quatre ans.

