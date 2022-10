Alors que l'actuel ministre de l'Agriculture était bourgmestre de Diekirch, la commune n'a pas respecté les arrêts de la Cour administrative. La ministre de l'Intérieur fait également l'objet de critiques.

Droits de l'Etat

Haagen et Bofferding sévèrement critiqués par les juges

Michèle GANTENBEIN Alors que l'actuel ministre de l'Agriculture était bourgmestre de Diekirch, la commune n'a pas respecté les arrêts de la Cour administrative. La ministre de l'Intérieur fait également l'objet de critiques.

Le 22 juillet dernier, c'était un jugement lourd de conséquences que rendait la Cour administrative. Dans ce dernier, les juges reprochaient au ministère de l'Environnement de violer la Constitution, les principes de l'Etat de droit et les droits de l'homme en appliquant strictement la loi sur la protection de la nature. Un jugement définitif, sans autre possibilité d'appel de la part de l'État.

Malgré ce lourd jugement, force est de constater la bonne réaction de la ministre de l'Environnement. Joëlle Welfring (Déi Gréng) a en effet immédiatement tenu compte du jugement, accordé le permis de construire aux plaignants et promis d'adapter la loi sur la protection de la nature conformément au jugement.

Ce jugement n'est toutefois nullement le seul dans lequel les juges administratifs accusent une instance publique de ne pas respecter les principes de l'Etat de droit. Par deux fois, l'instance publique est passée outre le jugement final de la Cour administrative. Les cas sont quasiment identiques, les jugements ont tous deux été rendus le 7 février 2019, mais n'ont pas été appliqués à ce jour. L'un d'eux - dont la lutte des plaignants pour obtenir gain de cause à commencé en 2015 - pointe du doigt deux membres du parti socialiste.

Au centre de cette histoire presque incroyable, reprise en exclusivité par Reporter.lu en juin, se trouve ainsi la commune de Diekirch et tout particulièrement l'ancien bourgmestre et actuel ministre Claude Haagen (LSAP), qui a délibérément empêché l'exécution du jugement et qui est fortement critiqué pour cela par la Cour administrative. La ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP) doit également essuyer des critiques parce qu'en tant que «ministre de tutelle», elle n'a pas ordonné à la commune de se conformer au jugement et a laissé passer cette «procédure totalement inadmissible pour une démocratie parlementaire», précise le jugement.

Sept ans - quatre jugements

Que s'est-il passé? Dans le cadre du nouveau plan d'aménagement communal (PAG), le conseil communal de Diekirch a transformé des terrains à bâtir en zone verte - en arguant qu'il s'agissait d'une zone inondable et que la commune ne pouvait pas prendre la responsabilité d'y autoriser la construction de bâtiments. Les propriétaires des terrains ont fait appel de cette décision - auprès de la commune (2015) et du ministre de l'Intérieur LSAP Dan Kersch (2016). Sans succès. Le nouveau PAG a été adopté comme prévu et les propriétaires des terrains ont contesté cette décision devant le tribunal administratif.

Un «point faible» dans la loi

Le 19 avril 2018, le jugement a été rendu. Les juges ont annulé l'ensemble du nouveau PAG de la commune de Diekirch. Mais cette dernière, ainsi que le ministre de l'Intérieur, ont fait appel de cette décision. La Cour administrative a alors pris une décision différente de celle du tribunal administratif et a annulé l'annulation du nouveau PAG, à l'exception des terrains des requérants. Les juges ont demandé à la commune de procéder à un nouveau vote, conforme à l'arrêt de la Cour. En d'autres termes, de manière à ce que les terrains soient à nouveau transformés en terrains à bâtir.

Mais le bourgmestre de l'époque, Claude Haagen, n'avait probablement pas l'intention de tenir compte du jugement et a utilisé un «point faible» dans la loi sur les communes pour contourner celui-ci. Comme l'avaient demandé les juges, le conseil communal a voté à nouveau sur l'objection des propriétaires fonciers. Le vote du 6 mai 2019 a débouché sur une impasse: six conseillers ont voté pour l'objection des propriétaires fonciers, six contre, Claude Haagen s'est abstenu.

Le conseil communal a dû voter une deuxième fois et l'a fait le 13 juin 2019. Selon l'article 19 de la loi sur les communes, en cas de nouvelle impasse, le vote du bourgmestre compte double. Une nouvelle fois, six conseillers ont voté pour et six contre. Claude Haagen avait donc le pouvoir de débloquer la situation en votant pour le reclassement des terrains en terrains à bâtir. Mais il s'est abstenu, créant à nouveau un match nul qui équivalait en pratique à un non, puisque les terrains restaient en zone verte. En s'abstenant, Haagen a finalement ignoré l'arrêt de la Cour administrative et fait en sorte qu'il ne puisse pas être appliqué.



Taina Bofferding reste inactive

C'est à ce moment-là que la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding entre en jeu. Les propriétaires fonciers lui ont demandé, en tant que ministre de l'Intérieur, de faire usage de son «pouvoir de réformation» et d'autoriser la transformation des terrains en terrains à bâtir. Mais Bofferding a décidé... de ne rien décider et a fait savoir aux propriétaires fonciers qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle ne pouvait pas exercer son pouvoir d'instruction, puisqu'aucune décision réelle ne lui avait été présentée par le conseil communal.

La commune et le ministère de l'Intérieur se sont donc mutuellement renvoyés la responsabilité, de sorte que les terrains sont restés en zone verte malgré le jugement clair de la Cour administrative et que les propriétaires n'ont pas obtenu gain de cause. Il ne leur restait plus qu'à saisir à nouveau la justice pour contester le vote du conseil municipal et la décision de la ministre de l'Intérieur de ne rien faire.

Attitude des autorités publiques critiquée

Dans leur jugement du 17 janvier 2022, les juges administratifs ont déclaré que la décision du conseil communal ne constituait ni un accord ni un désaccord. Pour cette raison, elle ne peut pas faire l'objet d'un recours auprès du ministre compétent et ce dernier n'est pas habilité à statuer sur un recours contre cette décision. Les juges ont donc déclaré que la décision de la ministre de l'Intérieur de ne pas intervenir était légale. L'affaire était donc close pour Taina Bofferding et la commune.

Mais les plaignants ont fait appel de ce jugement et la situation s'est retournée en leur faveur. Dans son arrêt (définitif) du 19 mai 2022, la Cour administrative arrive à une conclusion totalement différente de celle du tribunal administratif.

Cette approche reflète l'incapacité - ou la mauvaise volonté - de prendre des décisions. Extrait de l'arrêt de la Cour administrative du 7 février 2019

Selon la Cour, la solution trouvée par le tribunal administratif ne conduit pas seulement à une impasse, mais est carrément absurde, puisque les requérants n'obtiennent pas l'exécution du jugement du 7 février 2019, pourtant définitif et sans appel. «Cette façon de procéder, selon la Cour administrative, n'est pas seulement absurde, elle reflète également l'incapacité - ou la mauvaise volonté - de prendre des décisions, d'abord au niveau du conseil communal, en particulier du bourgmestre, et ensuite au niveau du ministre».

Les juges font remarquer que, dans le processus de jugement, il ne s'agit pas seulement d'analyser les textes de loi selon leur lettre, mais qu'il s'agit toujours de clarifier «ce qui fait sens» et «ce que dit le bon sens».

«Plus on pousse l'analyse du droit selon sa lettre et non selon son sens, plus le risque est grand de provoquer une injustice», dit la Cour dans la deuxième affaire quasi identique, qui concerne également le PAG de la commune de Diekirch et le non-respect du jugement final. Pour reprendre les termes d'un article (Summum ius - summa iniuria) du magazine en ligne Cicero, plus on pousse l'analyse du droit selon sa lettre et non selon son sens, «plus l'idée de justice est mise à mal et plus le droit perd sa fonction originelle de préservation des espaces d'action juridiquement protégés».

La commune n'était pas libre de procéder à un vote contraire à l'arrêt du juge. Extrait de l'arrêt de la Cour administrative du 19 mai 2022

Les juges rappellent que la loi PAG a notamment pour objectif de régler les problèmes entre les citoyens et les communes, qu'il existe à cette fin un système pyramidal de possibilités de recours, au bout duquel se trouve la Cour administrative. Les juges rappellent que ses jugements sont définitifs et doivent être appliqués. Dans cette mesure, le conseil communal n'était pas libre de procéder à un vote contraire à la décision des juges.

Les juges qualifient la procédure du conseil communal d'inadmissible et critiquent tout particulièrement le bourgmestre de l'époque, Claude Haagen. Selon eux, il avait le pouvoir d'éviter une solution inadmissible et de prendre une décision sensée dans le sens du jugement. «Si le bourgmestre s'abstient simplement de voter dans une telle situation, non seulement il n'a pas tranché la question litigieuse, mais il a en plus directement provoqué la situation insoluble», affirment les juges. Ils en concluent que l'abstention du bourgmestre équivaut à un refus implicite et donc à un non-respect de l'arrêt du 7 février 2019. «Cette façon de procéder est absolument inadmissible dans une démocratie parlementaire, tant au niveau national qu'au niveau local».

Si le bourgmestre s'abstient simplement de voter dans une telle situation, non seulement il n'a pas tranché la question litigieuse, mais en plus il a directement provoqué la situation insoluble. Extrait de l'arrêt de la Cour administrative du 19 mai 2022

La ministre de l'Intérieur Taina Bofferding doit également essuyer des critiques. Selon les juges, elle aurait dû reconnaître que le comportement de vote des conseillers communaux, en particulier celui du bourgmestre, était contraire aux principes de l'État de droit et de la démocratie ainsi qu'à l'ordre juridique en vigueur. Dans ce sens, elle aurait dû annuler la décision du conseil municipal et veiller à ce que le jugement soit appliqué.

Un vote a eu lieu et un résultat en est ressorti. Claude Haagen, ancien bourgmestre de Diekirch

Elle se voit également reprocher d'avoir adopté, par sa non-intervention , le comportement inadmissible du conseil municipal et d'avoir ainsi également enfreint les principes fondamentaux de l'État de droit, de la démocratie parlementaire locale et de l'ordre juridique existant.

Les juges demandent à Taina Bofferding d'ordonner à la commune de voter une nouvelle fois et conformément au jugement. C'est ce qu'a fait la ministre de l'Intérieur. Le 31 mai 2022, la lettre a été envoyée aux responsables de la commune. Depuis, il ne s'est rien passé.

Les plaignants toujours en attente

Le dossier n'a encore été mis à l'ordre du jour d'aucune réunion du conseil communal. Interrogé par le Luxemburger Wort, l'actuel bourgmestre Claude Thill (LSAP) a déclaré qu'on y travaillait. Il ne peut pas dire à l'heure actuelle quand le conseil communal procédera au vote. Claude Haagen n'a pas voulu commenter davantage la déclaration des juges selon laquelle la commune a enfreint les principes de l'Etat de droit et l'ordre juridique en vigueur - seulement «qu'il y a eu un vote et qu'un résultat en est ressorti».

La ministre de l'Intérieur Taina Bofferding prend pour sa part la défense de la commune et écrit, en réponse à une question, qu'elle a conseillé aux responsables de ne pas procéder à un vote pendant la pause estivale, mais seulement en automne.

«Il est louable que la ministre veuille faire preuve de transparence vis-à-vis des citoyens», déclare Maître Sébastien Couvreur du cabinet d'avocats Krieger&Associés, qui a représenté les plaignants devant le tribunal. Mais d'un autre côté, la ministre sait aussi que les plaignants attendent depuis 2015 que leurs terrains soient reconvertis en terrains à bâtir. «Depuis le jugement du 19 mai 2022, la commune a eu tout le temps de procéder à la concertation» et les propriétaires envisageraient de poursuivre la commune et l'État en dommages et intérêts si la procédure s'éternisait.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



