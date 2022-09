Mardi midi, le couple héritier grand-ducal et leur fils Charles se sont mêlés aux visiteurs de la Schueberfouer. Retour en images

Luxembourg 22

Visite grand-ducale

Guillaume, Stéphanie et le petit Charles étaient à la Fouer

Une visite à la Schueberfouer fait partie du quotidien de la plupart des Luxembourgeois – Et la famille grand-ducale ne fait pas exception. Avec leur fils Charles, le grand-duc héritier Guillaume et son épouse Stéphanie ont découvert les manèges et attractions ce mardi, à la veille de la fin de la foire.

22 Le couple héritier grand-ducal, accompagné du prince Charles, a visité la Schueberfouer mardi. Photo: Guy Jallay

Pour le benjamin de l'ordre de succession au trône, cela a dû être un événement très particulier. Charles, qui est né le 10 mai 2020, n'avait en effet pas encore eu l'occasion de participer à une véritable Fouer en raison de la pandémie.

Il a donc été d'autant plus impressionné par les nombreux manèges colorés. Qu'il s'agisse de la «pêche aux canards» ou d’autres attractions, le petit bout de chou s'est visiblement bien amusé.

Et après tant d'action, une collation typique Schueber s'imposait, que le petit prince a dégustée avec grand plaisir.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



