Le grand-duc héritier Guillaume et son épouse Stéphanie fêtent mercredi 19 et jeudi 20 octobre leur dixième anniversaire de mariage. Leur amour en images.

Luxembourg 14 3 min.

Cour grand-ducale

Guillaume et Stéphanie célèbrent leurs noces d'étain

Nathalie RODEN Le grand-duc héritier Guillaume et son épouse Stéphanie fêtent mercredi 19 et jeudi 20 octobre leur dixième anniversaire de mariage. Leur amour en images.

Le 19 octobre 2012, le grand-duc héritier Guillaume et la comtesse belge Stéphanie de Lannoy se sont dit «oui» à l’hôtel de ville de Luxembourg et ont continué à écrire l'histoire de la famille grand-ducale par cette déclaration d'amour officielle. Le mariage religieux a été célébré le lendemain à la cathédrale Notre-Dame en présence de la noblesse européenne.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Pour célébrer l'anniversaire de mariage du grand-duc héritier Guillaume et de son épouse Stéphanie, une nouvelle série de photos a été publiée mercredi. Photo: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Pour célébrer l'anniversaire de mariage du grand-duc héritier Guillaume et de son épouse Stéphanie, une nouvelle série de photos a été publiée mercredi. Photo: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Pour célébrer l'anniversaire de mariage du grand-duc héritier Guillaume et de son épouse Stéphanie, une nouvelle série de photos a été publiée mercredi. Photo: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Pour célébrer l'anniversaire de mariage du grand-duc héritier Guillaume et de son épouse Stéphanie, une nouvelle série de photos a été publiée mercredi. Photo: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Pour célébrer l'anniversaire de mariage du grand-duc héritier Guillaume et de son épouse Stéphanie, une nouvelle série de photos a été publiée mercredi. Photo: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Nerveux de bonheur

«Entre le moment où tu es sortie de la voiture et celui où tu es arrivée auprès de moi, dans la cathédrale, il s'est passé un peu de temps. J'attendais et j'avais de plus en plus de palpitations», se souvient l'héritier du trône, âgé de 40 ans, dans une interview exclusive accordée au magazine Télécran, à propos de l'excitation qu'il ressentait alors en tant que futur marié. «Je me levais, je me rasseyais, je me levais, je me rasseyais... Et puis tu étais enfin là et tout allait bien.»

Il s'est particulièrement réjoui du fait que sa fiancée parlait luxembourgeois lors de ses vœux.

Enfin mariés : Guillaume et Stéphanie après leur mariage à l'église, en 2012. Photo: Reuters

Un tête-à-tête conscient

Après la grande cérémonie, le public a finalement attendu, en vain pendant un bon moment, un successeur. Mais selon leurs propres déclarations, le couple avait délibérément choisi de passer ses premières années à deux, afin de s'habituer à leurs nouveaux rôles.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Guillaume et Stéphanie ont reçu les invités de la garden-party de cette année au Schloss Berg dans une ambiance détendue. Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Guillaume et Stéphanie ont reçu les invités de la garden-party de cette année au Schloss Berg dans une ambiance détendue. Photo: Chris Karaba Guillaume et Stéphanie - ici en visite dans un atelier de soufflage de verre en 2018 - n'ont pas peur de se prêter main-forte. Photo: Guy Wolff Le couple visite le Luxembourg Center for Systems Biomedicine à Esch/Belval en 2016. Photo: Marc Wilwert À l'occasion de la fête nationale en 2022, Guillaume et Stéphanie se sont rendus à Esch-sur-Alzette. Photo: Gilles Kayser En 2016, le couple était en visite chez ArcelorMittal à Differdange. Photo: Pierre Matgé

Finalement, il aura fallu huit ans aux deux amoureux - après une «période d'attente, comme pour beaucoup d'autres couples» - pour couronner leur amour avec le prince Charles, aujourd'hui âgé de deux ans.

Mais cela ne s'arrêtera pas là: le 29 septembre de cette année, les époux ont annoncé via les réseaux sociaux qu'ils attendaient leur deuxième enfant. Le petit frère ou la petite sœur du prince Charles devrait voir le jour en avril 2023 - on ne sait pas encore s'il s'agira d'un autre garçon ou d'une petite princesse.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Le couple grand-ducal héréditaire a assisté à la Schueberfouer avec le prince Charles en août 2022. Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le couple grand-ducal héréditaire a assisté à la Schueberfouer avec le prince Charles en août 2022. Photo: Guy Jallay Les nouveaux parents quittent l'hôpital avec leur fils Charles quelques jours après l'accouchement, en 2020. Photo: Chris Karaba Les fiers parents au baptême de leur premier-né. Photo: Gerry Huberty Une famille heureuse: Guillaume, Stéphanie et son fils Charles fêtent le premier anniversaire du prince. Photo: Cour grand-ducale Le deuxième anniversaire du prince Charles a été dûment célébré au printemps 2022. Photo: Maison du Grand-Duc/Kathy Barthelmey

La clé d'une bonne relation

À la question de savoir quel est l'ingrédient indispensable à une relation de couple réussie, la grande-duchesse héritière a tout de suite une réponse: «Il faut beaucoup parler ensemble», dit la femme de 38 ans. «Je suis fermement convaincue qu'il n'y a guère de problèmes qui ne puissent être résolus par la discussion.»

En attendant, le grand-duc héritier n'a pas voulu dévoiler la manière dont ils fêteront leur dixième anniversaire - les fameuses noces d'étain. Après tout, il avait prévu une surprise pour son épouse. «Et je sais déjà que tu la trouveras très belle», a assuré le fils du grand-duc Henri.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.