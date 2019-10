Entre 2.000 et 3.000 scouts sont attendus ce vendredi après-midi à la Kinnekswiss à Luxembourg-Ville pour assister à l'événement. Le grand-duc héritier Guillaume prêtera serment pour devenir leur chef et succéder à feu le grand-duc Jean.

Guillaume devient chef scout, comme son grand-père

Maurice FICK Entre 2.000 et 3.000 scouts sont attendus ce vendredi après-midi à la Kinnekswiss à Luxembourg-Ville pour assister à l'événement. Le grand-duc héritier Guillaume prêtera serment pour devenir leur chef et succéder à feu le grand-duc Jean.

Depuis le décès du grand-duc Jean le 23 avril, les près de 7.500 scouts de la Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg (FNEL) et des Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) qui ont fêté leur centenaire en mars en présence de Jean, sont orphelins.

Comme annoncé il y a un mois par Scouting in Luxembourg, qui rassemble les deux principales associations de guides et scouts au pays, Guillaume reprendra le flambeau et s'apprête à devenir le nouveau chef scout du Luxembourg. Il prêtera serment ce vendredi à 15h30 à la Kinnekswiss en plein cœur du parc municipal de Luxembourg.

Craig Turpie

Les groupes de scouts de tout le pays ont rendez-vous à 13h45 à la gare d'Ettelbruck, à 13h50 à la gare d'Esch-sur-Alzette, à 14h15 au Gesseknäppchen et à 14h15 au Glacis pour converger à 14h30 vers la Kinnekswiss.

De nombreux invités d'honneur sont attendus dont Craig Turpie, le président du comité mondial du scoutisme, l'organe exécutif de l'organisation mondiale du mouvement scout. Et son secrétaire général, Ahmad Alhendawi.

Depuis mars 2018, Guillaume est membre de la «World Scout Foundation» pour soutenir le développement du scoutisme à travers le monde. Il avait officiellement été admis au sein de la fondation lors de la 71e rencontre des « Baden Powell Fellows » à Mexico-City en acceptant la mission de lever des fonds pour financer les projets de l'Organisation du mouvement scout à travers le monde.