Après avoir connu un franc succès lors de sa première édition, l'initiative participative "Guide for one day" revient à partir du 30 juin prochain.

Luxembourg 2 min.

"Guide for one day" revient pour une seconde édition

Après avoir connu un franc succès lors de sa première édition, l'initiative participative "Guide for one day" revient à partir du 30 juin prochain.

(VR) - Cette initiative invite toutes les personnes souhaitant découvrir ou faire découvrir les lieux et paysages uniques que le Luxembourg peut offrir à devenir guide pour une journée.

Les volontaires se portent "ambassadeurs" du Luxembourg et partent à la découverte d'un endroit de leur choix, accompagné d'un petit groupe de touristes. A pied, à vélo, en randonnée, ou en segway, ce sont plus de 230 visiteurs qui ont pris l'initiative d'arpenter les routes et sentiers du Grand-Duché. Quant aux guides, ils étaient plus d'une trentaine à prendre de leur temps pour offrir et partager les petits coins de paradis qu'ils affectionnent.

Ces chiffres illustrent la réussite de ce projet. C'est donc tout naturellement que Francine Closener, secrétaire d'Etat à l'Economie, a décidé de lancer une seconde édition. La lignée reste la même que l'année précédente, celle de promouvoir le partage autour d'un lieu insolite, d'un sport, d'une activité de loisir ou d'une autre attraction mettant en avant la richesse culturelle et patrimoniale du pays.



"J'adore ce pays, j'aime explorer ses paysages"

Pour nous parler de cette démarche de tourisme durable et participatif, Mike McQuaide semble être l'homme providentiel. Cet amoureux du Luxembourg a d'ailleurs décidé de proposer une nouvelle fois ses services pour cette seconde édition. Ravi de sa dernière participation, il se place comme porte-drapeau de ce deuxième opus.

"Participer à ce projet me permet de découvrir un peu plus le Luxembourg. J'adore ce pays, j'aime explorer ses paysages. Si j'y participe, c'est aussi pour le contact et le partage avec les gens. Par ailleurs, je pense que beaucoup de personnes viennent au Luxembourg sans vraiment connaître ce pays", explique-t-il avec le sourire.

Comme il l'a souligné dans son livre "An American in Luxembourg", le pays regorge d'endroits fantastiques. "Le Luxembourg nous donne une multitude d'endroits merveilleux. Mais si je devais en choisir un seul, ce serait le château de Bourscheid et sa magnifique vue."

Le château de Bourscheid, dans le nord-est du Luxembourg est l'endroit favori de Mike McQuaide. Libre de droits

Toutefois, un seul changement est à noter cette année: les organisateurs prolongent l'initiative! Vous pourrez profiter d'une multitude de visites du 30 juin au 15 septembre prochain.

Les personnes voulant y participer auront jusqu'au 18 juin pour s'inscrire. La démarche est simple, il suffit de se rendre sur le site internet de l'événement et de choisir un endroit que vous souhaitez faire visiter avec les dates et horaires de votre choix.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.