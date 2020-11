Depuis mi-octobre, et l'annonce d'un possible plan social avec 70 emplois menacés, direction de Guardian et OGBL ont mené un bras de fer. Ce lundi, accord a été trouvé pour un plan de maintien dans l'emploi.

Luxembourg 2 min.

Guardian échappe aux licenciements

Patrick JACQUEMOT Depuis mi-octobre, et l'annonce d'un possible plan social avec 70 emplois menacés, direction de Guardian et OGBL ont mené un bras de fer. Ce lundi, accord a été trouvé pour un plan de maintien dans l'emploi.

Le syndicat OGBL parle d'«âpres négociations». Et sans doute que le dialogue entre les représentants du personnel de l'entreprise Guardian et la direction n'a pas été facile ces dernières semaines. Au point d'ailleurs que le ministre de l'Economie, Franz Fayot (LSAP) avait haussé le ton pour que la société reprenne une discussion constructive après l'annonce, en août, d'une réorganisation de la production entre les sites de Dudelange et Bascharage. Mesure laissant planer la menace de licenciements sur près de 200 salariés dans un premier temps.

In extremis, un accord a finalement été trouvé ce lundi entre la direction, l’OGBL et la délégation du personnel de l’entreprise mettant fin à la volonté de procéder à un plan social, malgré le plan de maintien dans l’emploi conclu fin août entre partenaires sociaux. La procédure de conciliation étant arrivée à son terme, il aura fallu la menace d'une grève pour qu'au final de nouvelles discussions démarrent et sauvent la tête des 37 salariés encore menacés de licenciements.

La menace d'une grève plane au-dessus de Guardian Si une dernière réunion de conciliation est prévue mardi après-midi entre la direction et l'OGBL, le syndicat se dit pessimiste et prêt à réagir.

Dans un communiqué, le syndicat annonce donc que les licenciements «sont suspendus par la direction pour quatre mois». De plus, a été obtenu :

une garantie d’emploi pour les salariés âgés de 52 ans et plus

pour les salariés âgés de 52 ans et plus une période de quatre mois (jusqu’au 31 mars 2021) au cours de laquelle les salariés qui quitteront volontairement l’entreprise bénéficieront d'une incitation financière

l'engagement des parties à entreprendre au cours de cette période toutes les mesures prévues par le plan de maintien dans l’emploi et son annexe (départs volontaires, prêt temporaire de main-d’œuvre, reclassement au sein du groupe Guardian ou externe à l’entreprise, formations internes, aide à la recherche d’un nouvel emploi…) en vue de trouver des solutions adéquates pour les 37 salariés concernés par le projet de licenciement collectif.

et son annexe (départs volontaires, prêt temporaire de main-d’œuvre, reclassement au sein du groupe Guardian ou externe à l’entreprise, formations internes, aide à la recherche d’un nouvel emploi…) en vue de trouver des solutions adéquates pour les 37 salariés concernés par le projet de licenciement collectif. l’engagement à entreprendre un dialogue au sujet d'une éventuelle prolongation de la durée du plan de maintien dans l’emploi, en fonction de la situation de l’entreprise.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.