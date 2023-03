Une réunion entre les syndicats et la direction n'a rien donné de concret. Au tour du gouvernement de s'en mêler. Un piquet de protestation sera déployé le 16 mars prochain.

Grosse mobilisation en vue pour les 160 emplois menacés chez DuPont Teijin Films

Simon MARTIN Une réunion entre les syndicats et la direction n'a rien donné de concret. Au tour du gouvernement de s'en mêler. Un piquet de protestation sera déployé le 16 mars prochain.

Ce lundi, on apprenait que les responsables de l'usine de production de films polyester DuPont Teijin Films (DTF) à Contern, avaient annoncé à leurs employés qu'ils venaient d'entamer un processus de consultation avec les représentants locaux du personnel concernant l'arrêt des deux lignes au sein de l'unité de production luxembourgeoise. En d'autres termes, on parle ainsi de 160 emplois se trouvant sur la sellette.

Ce jeudi a eu lieu la première réunion de concertation entre la direction de DTF, racheté par Celanese l'année passée, et les syndicats LCGB et OGBL ainsi que la délégation du personnel. Une gifle pour ces derniers. En effet, la direction du site luxembourgeois souhaiterait mettre en œuvre un plan social qui conduira ainsi à des licenciements secs. «Il ne s'agit ni plus ni moins de l'exécution du dictat des USA! Pire encore, la direction de l'entreprise est dans l'incapacité totale de donner des perspectives pour la ligne de production restante», pestent les syndicats dans un communiqué.

Le LCGB, syndicat majoritaire au sein de l'entreprise, et l'OGBL tiennent à rappeler que l'entreprise bénéficie depuis plusieurs mois du chômage partiel et des aides du ministère de l’Économie.

Les ministres vont s'en mêler

La mise en place d'une cellule de reclassement sectorielle apparaitrait ainsi comme la solution idéale afin d'éviter un bain de sang social. «Ce modèle de cellule permettrait de conserver les personnes dans l'emploi et de répondre partiellement à la pénurie de main-d'œuvre, sur laquelle tout le monde s'accorde, par différentes mesures, entre autres, le prêt de main-d'œuvre, la réorientation via des formations, etc.», assurent les syndicats. «Le ministre (du Travail, NDLR) s'est clairement exprimé en faveur de la mise en place d'un plan de maintien dans l'emploi».

Une entrevue entre les syndicats, le ministre du Travail, le ministre de l'Économie et la direction de l'entreprise est prévue. Celle-ci doit permettre d'étudier l'ensemble des pistes et solutions possibles en vue d'éviter une «catastrophe» pour les salariés concernés. «Mais également pour le secteur de l'industrie luxembourgeoise», notent les syndicats.



Par ailleurs, on apprend qu'un piquet de protestation devant l'entreprise DTF sera déployé le 16 mars prochain.

Rappelons que les deux lignes de production visées par une suppression étaient déjà à l'arrêt au début de l'année. La main-d'œuvre qui exploite ces lignes a été mise en chômage partiel depuis lors. «L'entreprise n'accepte plus de commandes pour ces lignes depuis décembre 2022. Au cours de l'évaluation, l'entreprise a envisagé d'autres options d'approvisionnement, mais elle n'a pas pu trouver de solution financièrement viable pour continuer à exploiter ces lignes», concédait DTF ce lundi.



