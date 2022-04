Une trentaine de personnes ont dû être évacuées après que le toit d'un immeuble d'appartements a pris feu.

Grosse intervention des pompiers à Grevenmacher suite à un incendie

Une trentaine de personnes ont dû être évacuées après que le toit d'un immeuble d'appartements a pris feu.

(S.MN. avec Teddy JANS) Dimanche soir, les pompiers de l'est du pays ont dû se précipiter à Grevenmacher après qu'un incendie a été signalé dans un immeuble de la rue Victor Prost. Une soixantaine de pompiers sont arrivés à Grevenmacher peu après l'alerte. Ils n'ont pu que constater que le toit de l'immeuble était en proie aux flammes.

Dans un premier temps, ils ont évacué les quelque 30 habitants de l'immeuble. Deux personnes ont dû être transportées à l'hôpital pour y être soignées. Les travaux d'extinction ont été entrepris à l'aide de plusieurs échelles et se sont prolongés jusque tard dans la nuit. Les dégâts causés au toit sont importants, on ne connaît pas encore la cause de l'incendie. Les pompiers de Mertert/Grevenmacher, Manternach, Consdorf, Canach, Flaxweiler, Wormeldange et de la capitale ont participé à la lutte contre le feu.

Des ambulanciers de Mertert et d'Echternach se sont occupés des blessés. Par mesure de précaution, la centrale des services de secours avait également détaché le médecin urgentiste du SAMU de la capitale.

